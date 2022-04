Checo Pérez a fait ses débuts d'acteur avec un court métrage vibrant pour Red Bull

Checo Pérez a fait ses débuts d'acteur dans Red Bull avec un court métrage spectaculaire avant le GP de Miami (Photo : Youtube/Oracle Red Bull Racing)

L'image de Sergio Pérez continue de grimper pour Red Bull, car non seulement ses performances sportives ont augmenté d'ici 2022, mais sa présence médiatique joue un rôle crucial pour la marque de boissons énergisantes dans les Amériques.

En raison de sa popularité et de sa croissance au Mexique et aux États-Unis, Checo Pérez est répertorié comme l'image principale de l'équipe pour les courses nord-américaines, le nouveau Grand Prix de Miami ornant le premier effort publicitaire et le divertissement de marque.

Ce mardi 19 avril, le compte Youtube officiel a révélé un court métrage de 11 minutes, dans lequel les personnages principaux sont Sergio Pérez et le chef de l'équipe, Christian Horner, qui a joué dans des scènes d'action sous prétexte d'être pressé : voyager de New York à Miami le même jour à bord d'un monoplace de l'équipe.

La vidéo complète peut être visionnée via ce lien Youtube, où le compte Oracle Red Bull Racing s'est vanté de la vidéo d'une durée de 11 minutes et 11 secondes, le même nombre que celui utilisé par Checo dans son voiture lors de chaque course de Formule 1 depuis ses débuts.

« Alors que l'excitation autour du Grand Prix de Miami grandit, Checo se promène dans les rues de New York et dans les Everglades marécageuses pour enfin atteindre le nouveau circuit », indique la description du court métrage.

La raison en est que Pérez n'est pas seul dans cette vidéo, car en plus de recevoir les commandes de Horner, il rassemble toute son équipe de stands pour l'aider en cours de route, où il pilote une RB7, champion monoplace en 2011 avec Sebastián Vettel et que Checo a utilisé lors de son ShowRun à Mexico.

Tout au long de la vidéo, Checo partage la vedette avec d'autres athlètes membres de Red Bull dans d'autres disciplines, tels que les apparitions exceptionnelles du wakeboard professionnel, Parks Bonifay, du joueur de tennis américain Reilly Opelka, du cornerback des Miami Dolphin Byron Jones et des patineurs Zion Wright et Jamie M. Foyd.

Les scènes ont été tournées dans divers lieux emblématiques des États-Unis, en particulier dans les États de Floride et de New York, alors qu'ils voyageaient à bord de la voiture à travers le pont de Brooklyn, le quartier de China Town, Miami Bay et jusqu'au parc national des Everglades.

Tout cela dans le but de parcourir les points essentiels des États-Unis et de poursuivre la croissance de Red Bull et de la Formule 1 aux États-Unis, pour lesquels ils ont utilisé l'image du Mexicain Sergio Pérez comme bannière principale.

L'ensemble du court métrage faisait également partie de la campagne d'accueil du nouveau circuit de Miami, où il sera présenté pour la première fois dimanche prochain, le 8 mai, dans l'une des nouvelles villes ajoutées par la Formule 1 au calendrier et dont le Hard Rock Stadium est la principale caractéristique.

Parce qu'il en est encore à sa phase finale de construction, l'intrigue de la vidéo tournait autour de Checo arrivant tôt après une véritable traversée, dans laquelle il a impliqué un crocodile, discuté avec des chauffeurs de taxi, une infraction pour stationnement dans un endroit interdit, changement de pneus et même sa sortie aux nouvelles.

Tout cela pour aller au cœur du Miami Dolphin Stadium et recontacter Christian Horner, où il a été précisé que tout était un malentendu en raison de la similitude dans la prononciation des mots « En mai » (en mai, en espagnol) et « Aujourd'hui » (aujourd'hui, en espagnol).

CONTINUEZ À LIRE :