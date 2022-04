César Hildebrandt sur la crise politique : « Le problème est que Castillo doit à Vladimir Cerrón »

La crise que traverse actuellement le gouvernement de Pedro Castillo est le protagoniste de plusieurs reportages, ainsi que de programmes tels que celle du journaliste Caesar Hildebrant. Par le biais de son programme de diffusion en continu, il a évoqué le moment compliqué que traverse le gouvernement actuel et la possibilité de recomposer le cabinet qui est actuellement dirigé par le premier ministre Aníbal Torres. En outre, il a évoqué l'influence que Vladimir Cerrón exerce sur le chef de l'État.

Lors de son podcast, Hildebrant s'interroge sur l'annonce de l'archevêque de Huancayo, le cardinal Pedro Barreto, sur une éventuelle rénovation du cabinet. « Très bientôt, le président annoncera les changements qui passent par un nouveau cabinet et un premier ministre qui ne dépend plus du parti Pérou-Libre ou des groupes autour du président Castillo, c'est très clair », a déclaré Barreto, ce à quoi le journaliste a répondu en soulignant la présence d'un personnage clé.

« Monseigneur Pedro Barreto ignore que le problème n'est pas que Castillo lui promet l'or. Le problème, c'est que M. Pedro Castillo le doit à Vladimir Cerrón (...) Voyons si M. Cerrón lui donne la permission d'avoir un nouveau cabinet tout aussi différent », a dit Hildebrandt à propos de l'influence que l'ancien gouverneur de Junín aurait pu donner qu'il est une figure importante au sein du parti qui a mené Pedro Castillo au gouvernement.

« Je ne crois pas en un mot à l'annonce du nouveau cabinet. Le problème, c'est qu'il est en apesanteur. C'est ce que souhaite Vladimir Cerrón, infiltrer l'État avec ses citoyens qui sont généralement très serviles avec leur point de vue », a ajouté Cesar Hildebrant.

« Monseigneur Pedro Barreto dit que le pays est sur le point de mourir, une déclaration qui confirme une fois de plus que le clergé est en faveur du complot contre le président », a écrit Vladimir Cerrón sur ses réseaux sociaux en réponse au cardinal pour avoir mentionné Pérou Libre dans sa critique de ce qui a ont été les premiers mois du gouvernement de Pedro Castillo.

« Un coup d'État ecclésiastique ? Si le prêtre ne l'a pas encore découvert, il y a un parti qui a gagné les élections et le reste serait une usurpation. L'ingérence du clergé dans l'élection d'un premier ministre ou d'un cabinet est totalement inacceptable. Le Cabinet Barreto ne ferait que garantir la coexistence subordonnée du peuple avec ses exploiteurs, estimant cela naturel et nécessaire », a ajouté l'ancien gouverneur faisant l'objet d'une enquête.

L'exécutif a évoqué la possibilité d'un changement de cabinet, mais un membre de celui-ci l'a par la suite nié. Cependant, dans la nuit du lundi 18 avril, le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, a annoncé la possibilité d'un changement. « D'accord, le cabinet peut être recomposé », a-t-il dit depuis Cusco, une zone où le chômage a été enregistré après la hausse des prix.

Il y a un peu plus d'une semaine, le 11 avril, Aníbal Torres avait écarté la possibilité de son départ et avait même qualifié le groupe de travail qu'il dirige de solide. « Je vous informe que je n'ai pas présenté ma démission, le Cabinet est très solide. Je suis très content de cette équipe qui a travaillé pour le bien du pays », a-t-il déclaré à la presse alors qu'il y avait des protestations et des demandes de démission de membres de l'exécutif par la population.

De l'autre côté, la députée Patricia Chirinos a souligné qu'un changement de cabinet ne serait pas la bonne chose à faire. « J'ai déjà établi ma position, je ne pense pas qu'un changement de cabinet se traduira par un changement positif pour le pays. Ce serait la cinquième fois. Nous avons vu que chaque élection du président est pour le pire », a-t-il déclaré lors d'une conversation avec le RPP Noticias. La députée qui a promu la première tentative de vacance de poste contre Pedro Castillo, a assuré que son départ serait la mesure appropriée pour que la vice-présidente Dina Boluarte assume les plus hautes fonctions politiques.

