Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de « Now & Then », le thriller mettant en vedette Manolo Cardona, Marina de Tavira et bien d'autres

Cinq amis affrontent leur sombre passé. Après 20 ans, son secret sera-t-il enfin révélé ? (Apple TV )

Le thriller très attendu sortira dans le monde entier avec trois épisodes le 20 mai 2022. La production exclusive du service de streaming sera accompagnée de nouveaux épisodes hebdomadaires tous les vendredis jusqu'au 24 juin.

La série s'est déroulée à Miami et a été tournée en espagnol et en anglais. Now & Then met en vedette une distribution exceptionnelle, y compris les nominés aux Marine Academy Awards de Tavira et Rosie Pérez, le lauréat du prix Ariel José María Yazpik, le lauréat de plusieurs prix Goya, Maribel Verdú ; Manolo Cardona ; le lauréat du prix Goya, Soledad Villamil ; Zeljko Ivanek, lauréat d'un Emmy Award, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte et Miranda de la Serna. Comment voyez-vous, pour la plupart des acteurs d'origine latine, de première classe !

L'histoire tourne autour de la vie d'un groupe de meilleurs amis de l'université, qui changent à jamais, après un week-end de fête terminé avec la mort de l'un d'eux. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les cinq autres sont réunis à contrecœur face à une menace qui met en danger leurs mondes apparemment parfaits.

La série provient de Bambú Producciones, et les créateurs sont Ramón Campos et Gema R. Neira. Campos joue le rôle de showrunner, et la série est écrite par Neira y Campos avec son équipe. Teresa Fernández Valdes et Gideon Raff sont les producteurs exécutifs de l'émission et Raff dirige également.

La production rejoint un nombre croissant d'Apple Originals de conteurs mondiaux primés , y compris la série récemment sortie et largement acclamée Slow Horses, un thriller d'espionnage international mettant en vedette Gary Oldman, lauréat d'un Oscar, et Pachinko, basé sur le roman acclamé, écrit et produit par Soo Hugh ; et la comédie à succès récemment renouvelée Acapulco, interprétée et produite par Eugenio Derbez.

Now & Then sortira également aux côtés de séries à venir, dont Echo 3, un nouveau thriller d'action se déroulant entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, écrit par le producteur et scénariste primé aux Oscars Mark Boal ; de nouvelles histoires du réalisateur, scénariste, producteur, directeur de la photographie et monteur lauréat du plusieurs Oscars et BAFTA Awards, Alfonso Cuarón, qui a actuellement un accord général pour développer des projets télévisés exclusivement pour Apple TV+ par le biais de sa société de production Esperanto Filmoj ; et Midnight Family, un drame médical en langue espagnole étoilé, produit exécutif par Pablo Larraín et Juan de Dios Larrain.

