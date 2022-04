Apple, contre l'installation d'applications extérieures à l'App Store

ARCHIVO - A diferencia de Google, Apple no permite a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones que no procedan de la App Store. Esto podría cambiar pronto gracias a las normativas previstas en la UE y EEUU. Foto: Fabian Sommer/dpa

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a lancé un avertissement urgent contre l'ouverture forcée du système logiciel de l'iPhone à des applications provenant d'autres sources. Jusqu'à présent, les utilisateurs du smartphone d'Apple ne peuvent installer leurs applications que via la boutique officielle de la marque, l'App Store, mais cela changera pour une nouvelle réglementation de l'Union européenne (UE). Cette décision sera l'occasion, à des fins malveillantes, de contourner les mesures de sécurité complètes d'Apple, a averti Cook lors du récent Sommet mondial sur la confidentialité de l'Association internationale des professionnels de la vie privée (IAPP) qui s'est tenu dans la capitale américaine, Washington. Le PDG d'Apple s'est donc opposé à la législation de l'Union européenne sur les marchés numériques, connue sous le nom de Digital Markets Act (DMA), sur laquelle les négociateurs des États membres de l'UE et du Parlement européen sont parvenus à un accord fin mars. Cook a souligné qu'Apple est favorable à une réglementation sur la protection des données et, à cet égard, a salué le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. « Mais nous sommes profondément préoccupés par les réglementations qui portent atteinte à la vie privée et à la sécurité au service d'autres objectifs », a-t-il dit. « Ici, à Washington et ailleurs, les décideurs politiques prennent des mesures au nom de la concurrence qui obligeraient Apple à autoriser l'entrée d'applications sur les iPhones qui contournent l'App Store par le biais d'un processus appelé « chargement latéral » », a souligné M. Cook. Le PDG d'Apple a souligné la menace qu'elle représente pour les utilisateurs d'autres plateformes, où les applications peuvent être installées en dehors de l'App Store de Google. Au début de la pandémie de coronavirus, a noté Cook, des rapports ont émergé selon lesquels des personnes téléchargeaient ce qui semblait être des applications de suivi légitimes de covid-19 et que leurs appareils avaient donc été infectés par un ransomware. « Ces victimes n'étaient pas des utilisateurs d'iPhone car le système visait directement ceux qui pouvaient installer des applications à partir de sites Web qui contournent les protections de l'App Store », a-t-il dit. Les partisans de la DMA affirment que l'ouverture du marché des applications contribue également à limiter le pouvoir des grandes entreprises Internet et à garantir une concurrence plus équitable. L'accord n'a pas encore été confirmé par le Conseil des États de l'UE et le Parlement européen, ce qui est considéré comme une formalité. dpa