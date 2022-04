Aníbal Torres et ses derniers jours en tant que premier ministre : les remplacements possibles du président du conseil des ministres

L'attitude conflictuelle dont a fait preuve le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, dans plusieurs de ses interventions publiques, depuis qu'il a pris le 8 février de cette année, a suscité un rejet dans un secteur du Congrès de la République, qui considère la censure comme une possibilité pour le chef du PCM de quitter le premier ministre. Ce sont les derniers jours de Torres à la tête du PCM et qui pourrait être son remplaçant ?

« IL EST DANS SES DERNIERS JOURS »

Le 11 avril, la présidente du Congrès María del Carmen Alva a noté qu'Aníbal Torres « en est déjà à ses derniers jours ». Alva a estimé que les critiques du Premier ministre à l'égard du Parlement concernant l'erreur d'inclure la pintade et le faisan parmi les produits du panier familial de base qui seraient exonérés les accusations pour IGV visaient à « détourner l'attention » sur les controverses du déclarations à propos d'Adolf Hitler.

« Le premier ministre est conflictuel quand il doit chercher un consensus, comme il l'est dans ses derniers jours, comment il a fait des déclarations sur Hitler, qu'il admire, honteux ces déclarations, il voulait détourner l'attention », a-t-il dit.





Dans une ligne pas très différente, pense le député Flor Pablo Medina, du parti Morado, qui a déposé une requête en interpellation contre le président du Conseil des Les ministres expliqueront les raisons du couvre-feu imposé à Lima et Callao le 5 avril, et l'enquête sur les personnes tuées lors des manifestations concernant l'arrêt des transporteurs.

Les sièges qui ont signé l'ordre étaient : Morado Party (3), Avanza Pais (6), Action populaire (4), Somos Peru (2), Alliance pour le progrès (2), Force populaire (2), Renouveau populaire (1), Ensemble pour le Pérou (1) et Non groupé (1, Carlos Anderson Ramírez).

Flor Pablo a indiqué que si l'initiative est admise et que les réponses du Premier ministre ne sont pas satisfaites, une censure sera promue pour qu'Aníbal Torres quitte ses fonctions.

« J'espère que l'interpellation sera donnée et si elles ne répondent pas aux réponses du premier ministre, pouvoir procéder à une censure. Non seulement c'est la restriction des libertés, mais il y a aussi six morts de compatriotes », a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec RPP TV.

Il convient de noter que l'approbation d'une censure nécessite le vote de plus de la moitié du nombre légal de membres du Congrès, soit 66 sur 130. Le départ d'Aníbal Torres sur cette route est très probable.

REMPLACEMENTS

Bien qu'il soit peut-être prématuré de parler d'éventuels remplacements et que les décisions du président Pedro Castillo soient parfois imprévisibles lorsqu'il s'agit de choisir des hauts fonctionnaires, on peut indiquer quelles autres personnes ont été appelées comme possibles présidents du Conseil des ministres avant Aníbal Torres prend ses fonctions.

Daniel Salaverry, qui a été nommé conseiller présidentiel auprès du Comité consultatif du Bureau présidentiel en mars, est toujours apparu comme une possibilité. Salaverry commence sa carrière à l'APRA puis passe à Fuerza Popular, parti avec lequel il devient membre du Congrès et président de la Législative. Lors des dernières élections, il s'est présenté à la présidence dans une formule avec Martín Vizcarra. En outre, il a soutenu Pedro Castillo lors du second tour des élections.

Avant la nomination d'Aníbal Torres à la tête du PCM, un autre porte-parole était Jorge Nieto Montesino, ancien ministre de la Défense du gouvernement de Pedro Pablo Kuczynski et qui dirige le mouvement politique du bon gouvernement depuis 2019. S'adressant à Epicentro TV, Nieto a révélé qu'il avait reçu un appel du gouvernement. « J'ai été invité à parler, naturellement, j'ai accepté la conversation. Il va falloir que je sache de quoi ils veulent parler là-bas », a-t-il dit.

L'éventuel nouveau Premier ministre pourrait également quitter le cabinet actuel, comme cela s'est produit avec Aníbal Torres lui-même, qui détenait auparavant le portefeuille de la Justice. Les ministres les plus loyaux et les plus présents dans les médias sont l'Intérieur, Alfonso Chávarry Estrada, et le ministre de la Culture, Alejandro Salas.

