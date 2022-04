65 millions d'euros de moins, la chute de James Rodriguez sur le marché

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

Avec nostalgie, les Colombiens se souviennent de la Coupe du monde 2014 au Brésil quand James Rodriguez a touché le haut du ciel, pris le butin d'or et que la Colombie a scellé sa meilleure performance dans une coupe du monde.

Après sa performance exceptionnelle à Cariocas, le Cucuteño est devenu l'un des joueurs les plus convoités du moment, à tel point que le Real Madrid a jeté son dévolu sur lui, pour lequel il a payé un chiffre proche de 80 millions d'euros à Monaco, qu'il avait atteint une saison plus tôt.

Sa première année à la Maison Blanche était un rêve, il affichait tout son talent, marquait un total de 17 buts et distribuait 18 passes décisives avec le club de merengue, où il était une pierre angulaire de Carlo Ancelotti.

Huit ans plus tard, James Rodriguez est loin d'être son meilleur moment, celui qui l'a amené à être considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de la planète. De même, son prix de marché a été considérablement dévalué.

Actuellement, le record d'Envigado, selon Transfermarkt, est évalué à 15 millions d'euros, bien en deçà de ce que le Real Madrid a payé à l'époque pour le « 10 » de l'équipe nationale de Colombie.

La vérité est que les blessures et certaines situations extra-sportives ont affecté James, qui a perdu de la notoriété au Real Madrid avec l'arrivée de Rafa Benítez et qui n'a jamais aimé le Français Zinedine Zidane, qui malgré ses éloges pour le Colombien lors de conférences de presse, ses décisions sur le court ont tout prouvé contraire.

Pour la saison 2017/2018, le Portugais ExportO a été prêté au Bayern Munich en Allemagne où l'Italien Carlo Ancelotti venait d'atterrir, qui l'a demandé et a de nouveau montré de la qualité, mais son image a changé lorsque l'entraîneur a quitté ses fonctions et que le Croate Niko Kovač est arrivé, avec qui il a perdu sa pertinence dans l'équipe bavaroise.

Après deux saisons en Bundesliga, James est retourné à Madrid malgré les intentions du Bayern de rendre effective l'option d'achat, rejetée par le Colombien, qui a exprimé son malaise face au climat du pays européen.

Après sa tentative ratée de décrocher une place au Real Madrid, James est signé par Everton de Premier League grâce à la demande expresse de Carlo Ancelotti à nouveau, et lors de sa seule saison avec les Toffes, il marque six buts et donne six passes décisives.

Cependant, les blessures ne lui ont pas permis d'avoir un meilleur tir de saison dans la ligue anglaise et malgré son désir de continuer avec l'équipe de Liverpool, Rafa Benitez ne l'avait pas parmi ses plans, il a donc dû chercher de nouveaux horizons.

Enfin, le joueur de café a fini par atterrir dans la ligue du Qatar pour jouer avec Al-Rayyan avec qui il a joué un total de 15 matches, marqué cinq buts et donné six passes décisives. Cependant, James a à plus d'une occasion exprimé son intérêt pour un retour sur le vieux continent.

