Vidéo : Chicho Arango marque à nouveau un but avec le Los Angeles FC

Le joueur colombien Cristian 'Chicho' Arango a marqué lors de la victoire de son équipe du Los Angeles FC contre le Sporting Kansas City, pour la septième date de la Conférence Ouest de la Major League Soccer (MLS) des États-Unis.

Avec cette victoire, l'équipe de Los Angeles a atteint la première place du classement de sa région après le match nul sans but du Los Angeles Galaxy contre le Chicago Fire en tant que visiteur samedi 16.

Ceux menés par Steven Cherundolo se sont rétablis après la défaite subie lors de leur dernière sortie à la classique de Los Angeles la veille. Pour sa part, Spotting Kansas City est venu d'une chute à domicile à Nasville SC.

Il convient de noter que le défenseur central du café Jesús Murillo, âgé de 28 ans, a assisté au triomphe du Los Angeles FC et qu'en Colombie, il a porté les couleurs d'Independiente Medellín, Deportivo Pasto et Patriotas Boyacá.

Cela peut vous intéresser : l'Amérique et Cali ont partagé les points à Pascual Guerrero pour la Dimayor Betplay League

Au cours des 44 minutes, Chicho 'Arango est apparu après un croisement de Diego Palacios du secteur gauche pour Mamadou Fall, qui a dirigé les anciens millionnaires qui ont par le même moyen surmonté la résistance de Timothy Medlia.

Avec ce score, l'attaquant Paisa a atteint deux cibles et totalise le même nombre de matches consécutifs sur le réseau adverse. Depuis son arrivée dans le football nord-américain, Arango a marqué 16 buts après avoir marqué 14 buts la saison dernière, terminant comme l'un des buteurs de son équipe en 2021.

Les buts restants ont été marqués par le Libanais Ismael Tajouri Shradi à la 70e minute, et huit minutes plus tard, l'Équatorien José Cifuentes a marqué le dernier tiers. La réduction de Kansas City était un but contre son camp pour son compatriote équatorien Diego Palacios.

À la prochaine date du Los Angeles FC, ils visiteront le FC Cincinannati, mais au cours de la semaine, ils joueront à domicile pour l'US Open Cup contre Orange Country DC.

Formations :

Los Angeles FC : Maxime Crepeau ; Ryan Hollingshead, Jésus Murillo, Mamadou Mbacke, Diego Palacios ; Ilie, Carlos Vela, Latif Bleassding, Kellyn Acosta, Kwadwo Opoku ; Cristian Arango.

Le Sporting Kansas City : Timothy Melia ; Graham Zusi, Nicolas Isimat - Mirin, Andreau Fontas, Logan Ndenbe ; Rémi Walter, Roger Espinoza, Johnny Russell, Marinos Tzionis, Daniel Salloi ; Khiry Shelton.

Conférence de l'Ouest

1. Los Angeles FC - 16 points

2. Austin FC - 14 points

3. Galaxy de Los Angeles - 13 points

4. FC Dallas - 12 points

5. Dynamo de Houston — 12 points

6. Real Salt Lake — 12 points

7. Minnesota United — 11 points

8. Nasville SC — 11 points

9. Timbers de Portland — 10 points

10. Rapids du Colorado — 8 points

11. Sounders de Seattle — 7 points

12. Sporting Kansas City — 6 points

13. Whitecaps de Vancouver — 4 points

14. Earthquakes de San José — 3 points

Conférence de l'Est

1. Union de Philadelphie — 16 points

2. Orlando City SC — 14 points

3. Red Bulls de New York — 11 points

4. Atlanta Utd — 11 points

5. Toronto FC — 11 points

6. Incendie de Chicago — 10 points

7. CF Montréal — 10 points

8. Charlotte FC — 9 points

9. Équipage Columbus — 8 points

10. New York City FC — 7 points

11. Révolution de la Nouvelle-Angleterre - 7 points

12. FC Cincinnati — 7 points

13. Inter Miami — 7 points

14. DC United — 6 points

CONTINUEZ À LIRE :