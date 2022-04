Vanessa Terkes et George Forsyth : L'histoire d'amour éphémère qui s'est terminée par une plainte pour violence

Vanessa Terkes et George Forsyth était l"un des couples les plus controversés de l"émission péruvienne affaires entre 2017 et 2019. Tous deux ravis de leur histoire d'amour qui est venue à l'autel peu de temps après être tombés amoureux. Cependant, ce n'était pas tout le bonheur et ils ont annoncé leur rupture peu de temps après leur mariage, qui comprenait des allégations de violence familiale.

De nos jours, les deux sont satisfaits de leurs partenaires respectifs. Cependant, leur séparation scandaleuse a été marquée dans la mémoire de milliers de Péruviens et dans les archives des médias.

COMMENT SONT-ILS TOMBÉS AMOUREUX ET QUAND SE SONT-ILS MARIÉS ?

L'actrice et ancien footballeur s'est vue pour la première fois en 2017 dans la célèbre émission de télé-réalité « El Dorado » diffusée sur Latina Televisión. Bien qu'ils aient appartenu à des équipes différentes, cela ne les a pas empêchés de se connaître et de commencer à sortir ensemble. Des rumeurs d'une éventuelle romance ont commencé et en novembre de la même année, ils ont été pris ensemble très romantique à Cusco.

Malgré avoir été enregistré, aucun des deux n'a rien confirmé jusqu'à la mi-janvier 2018 lorsque le maire de La Victoria a annoncé qu'il était en couple avec l'artiste national. Cela s'est fait connaître grâce à leurs réseaux sociaux avec une image des deux baisers sur la plage de Tulum, au Mexique.

Malgré le fait que Vanessa Terkes ait passé plusieurs mois dans le pays aztèque, devant remplir ses engagements convenus avec Televisa, l'amour à distance n'était pas un obstacle pour les deux qui voulaient se fiancer et passer à la file d'attente des mariés.

C'est ainsi que le 25 août 2018, ils se sont mariés en tant que civil dans la municipalité de La Victoria, alors que l'ancien archer se présentait pour être maire de ce district. C'est Vanessa elle-même qui a partagé le moment précis où elle dit le traditionnel « Oui, je le fais ». Le couple heureux de l'époque a été applaudi par tous les participants.

Ce mariage a été remis en question par beaucoup, car il a été dit qu'il aurait été organisé pour des intérêts politiques afin d'obtenir plus de votes des citoyens de cette commune. Cependant, ils ont ignoré et affirmé qu' « ils étaient de l'amour pur ».

C'est pourquoi, le 15 septembre, le « oui » tant attendu s'est à nouveau produit lors de leur mariage religieux célébré dans la basilique Saint-Pierre, dans le centre de Lima, en compagnie de leur famille, de leurs amis et des fidèles du couple.

COMMENT S'EST TERMINÉ VOTRE MARIAGE ?

Tout a commencé lorsque George Forsayth a pris ses fonctions publiques de maire du district de La Victoria en janvier 2019. Il y avait des spéculations sur une éventuelle séparation, mais les deux ont nié les rumeurs sur leurs réseaux sociaux.

Cependant, le 8 mai de la même année, Vanessa Terkes publie un communiqué confirmant la fin de son mariage avec l'homme politique. « Je tiens à vous dire que dans mon mariage comme avec mon mari, j'ai toujours donné de l'amour, du temps et du respect pour prendre soin de notre foyer. Malheureusement, les affaires très intérieures et privées d'un couple me font prendre aujourd'hui la triste décision de me séparer pour ma tranquillité d'esprit émotionnelle. »

Par ailleurs, le vendredi 31 mai, l'actrice s'est rendue au ministère public pour officialiser sa plainte contre le maire de l'époque pour violence familiale. S'adressant à la presse, l'avocate de l'artiste a révélé qu'elle avait subi des sévices psychologiques dans les premiers jours de son mariage.

L'affaire est devenue médiatique depuis que Terkes a été interviewée par Milagros Leiva et a donné des détails sur la plainte qu'elle a déposée à son ancienne compagne. Selon lui et parmi ses confessions les plus mémorables, Forsyth lui a dit que « ça ne valait rien et que c'était une saloperie de personne ».

Pour sa part, l'ancien joueur n'est pas resté silencieux et, avec un message sur son compte Twitter, il a rejeté les mauvais traitements infligés aux femmes. Le mariage de Vanessa Terkes avec George Forsyth n'a duré que 8 mois et leur divorce a été officialisé en août 2021.

