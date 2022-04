Une émission de télé-réalité qui prépare les gens à mourir ? Peacock va y arriver

De nombreuses émissions de téléréalité transforment la vie des gens, mais The Gentle Art of Swedish Death Cleaning est assez particulier et est basé sur le livre à succès de l'auteure suédoise Margareta Magnusson intitulé du même nom, publié en 2017. Cependant, pour le moment, Peacock de NBC Universal, a commandé la série non scénarisée de la même chose.

Selon Peacock : « La série mettra en vedette un « nettoyeur suédois », qui aidera les gens à organiser et à démystifier leur maison, leur vie et leurs relations, leur permettant de se préparer à la mort tout en profitant de la vie. »

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

Le New York Times a décrit le livre comme « un manuel sur la façon de réduire vos biens avant de mourir, afin qu'ils n'alourdissent pas votre famille ».

« Dans cette série, les téléspectateurs entreprendront un voyage honnête et émotionnel en regardant des gens ordinaires vaincre leurs pires peurs et découvrir qui ils sont vraiment à l'intérieur », a déclaré Rod Aissa, vice-président exécutif du contenu non scénarisé chez NBC Universal Television & Streaming. « Nous espérons que notre série compatissante et dynamique suscitera la conversation dans chaque foyer et brisera la stigmatisation autour de la mortalité et la dure réalité de laisser les choses aller », a-t-il dit.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

« The Gentle Art of Swedish Death Cleaning nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, et nous n'avons pas pu trouver de meilleure équipe que Peacock pour faire ce voyage », a ajouté Poehler, qui racontera également chaque épisode.

Le nettoyeur suédois de la mort - qui n'a pas encore été élu - « va bouleverser chaque maison en découvrant et en défaisant des décennies de collection. Avec leur sensibilité typiquement suédoise, ils libèrent chacun des désordres de leur vie et leur permettent de transmettre leurs souvenirs les plus précieux à leurs proches, amis ou voisins. En cours de route, les spectateurs feront un voyage avec chaque individu en se souvenant de qui il était autrefois, découvriront qui il devrait être et comment ils veulent qu'on se souvienne de lui » ; a conclu le producteur.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

La série est coproduite par Universal Television Alternative Studio. Poehler et Kate Arend seront producteurs exécutifs aux côtés de Collins, Michael Williams, Rob Eric et Renata Lombardo. Magnusson sera également producteur exécutif aux côtés de Jane Magnusson, Stephen M. Morrison, Faye Stapleton et Susanna Lea.

CONTINUEZ À LIRE :

Le Bios. Mercedes Sosa : cette émission spéciale sur l'une des voix les plus emblématiques d'Amérique latine est désormais disponible sur Star+