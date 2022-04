Sofía Niño de Rivera a raconté combien il est difficile d'être une femme « blanche et privilégiée » au Mexique

Sofía Niño de Rivera est une créatrice de contenu et artiste de stand-up mexicaine qui a gagné l'affection de certains et le rejet des autres, résultant de ses opinions déjà controversées sur la politique au Mexique, la religion et les actes communs qui viennent sur scène lors de ses spectacles de stand-up .

C'est lors de la dernière diffusion de l'émission La Entrevista avec Yordi Rosado, où la jeune fille née dans la ville mexicaine a plongé dans son enfance à Chihuahua, sa relation avec ses parents, comment son chemin de faire de la comédie a évolué, sa carrière dans le stand up et comment il a appris à faire face à la points négatifs.

« Oui, surtout dans un pays où être une femme, être blanche, être privilégiée, être comédienne et libre ; les femmes libres ne sont pas très courantes dans ce pays non plus, libres Je veux dire la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment d'objection à dire ce qu'elles pensent ; c'est difficile parce qu'elles vont critiquer vous de tous les côtés », a déclaré l'humoriste de 40 ans.

Pour donner du contexte aux internautes qui suivent la chaîne d'interview de Yordi Rosado ; Niño de Rivera a donné en exemple une partie de son plus récent spécial sur Amazon Prime, dans lequel elle « se moque » de Jésus, et pour lequel, de nombreux adeptes ont commencé à la critiquer pour avoir fait de la comédie de quelque chose comme la religion.

« Quelle difficulté de vivre dans un monde où il y a tant de différences de croyances, d'opinions, de traumatismes, de blessures, de sectes. Pour moi, il y a beaucoup de « sectisme », à la fois politique, religieux et social, il y a beaucoup de peurs, ce que je comprends, donc elles s'accrochent à d'autres choses pour survivre », a souligné le standupera qui a participé à la troisième saison de la production comique Amazon Prime LOL.

« Comme il est difficile d'essayer, même pas, est-ce que tout le monde vous déteste, combien il est difficile d'essayer de ne pas offenser qui que ce soit. C'est très difficile, alors j'ai déjà arrêté d'essayer, alors j'ai mis et j'ai laissé quelqu'un être offensé, vous ne pouvez rien faire d'autre », a-t-il ajouté à la conversation qui a duré un peu plus d'une heure et demie.

Plus tard, la première femme à présenter une émission comique Netflix dans l'histoire avec Sofía Niño de Rivera : Exposed (2016) s'est penchée sur les raisons pour lesquelles elle croit provoquer la controverse et a déclaré : c'est parce qu'il représente des choses dans lesquelles la société a encore de nombreux tabous.

« Je représente des femmes fortes, je représente des personnes privilégiées, je représente des êtres humains qui pensent différemment, qui représentent la liberté, le manque de moralité. Je représente beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont du mal à abandonner », a souligné le comédien qui a fait ses débuts dans l'art dramatique en 2015.

« Je comprends que je suis privilégié, que je suis né dans une famille privilégiée... Le sujet du privilège est ce que vous faites là où vous êtes né, parce que vous ne choisissez pas où vous êtes né. Je comprends que je viens d'une famille et d'une situation privilégiée, mais je voulais créer mon propre succès », a déclaré Niño de Rivera.

Enfin, l'historienne qui a donné vie à Emilia dans la production Netflix, Club de Cuervos, s'est exprimée sur les allégations portées contre elle après qu'un internaute a diffusé une vidéo du passé, où Niño de Rivera a expliqué que pour booster sa carrière à l'époque 28, un salaire de 30 000 pesos était insuffisant, ce qui a poussé les réseaux sociaux à se retourner contre lui.

« S'ils m'attrapent un bon jour, cela ne me dérange pas beaucoup, la première chose que je fais est de toujours voir si je le baiser* [...] mais si c'est quelque chose comme 30 000 pesos, je dis 'ils me reprochent de vouloir m'améliorer en tant que personne et professionnelle', je n'ai jamais dit 'mon salaire misérable, je n'ai jamais a dit que c'était un chèque de paie dégueulasse. 'Si vous voyez l'interview complète, j'ai dit que la publicité était mal payée parce que j'avais une université et des années d'expérience », a-t-il plaidé.

« On ne peut jamais parler d'argent, car il y a des gens qui gagnent moins que toi, mais il y a aussi des gens qui gagnent plus que moi. Le problème des Mexicains et des Latinos, c'est qu'ils n'aiment pas que les gens se surpassent, ils n'aiment pas que si cela ne vient pas de zéro, vous croyez en quelque chose, ils n'aiment pas qu'une femme réussisse [...] », a-t-il conclu.

