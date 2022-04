Miguel Herrera a fait l'éloge de l'équipe des Tigres : « Le plus grand que j'ai jamais eu à diriger »

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Trois jours avant la fin du tour régulier de la Liga MX Clausura 2022, l'équipe des Tigres a assuré la tête du classement général et approcherait de la qualification automatique pour la ligue de championnat. Le travail de Miguel Herrera dans la direction technique du club s'est déroulé comme prévu et avant cela, Piojo Herrera a reconnu toute l'équipe.

Lors d'une conférence de presse, Herrera a assuré que Tigres était devenu le club de ses rêves et a salué la qualité de l'effectif qu'il possède actuellement, car il a assuré qu'il s'agit de « la plus grande » qu'il ait jamais gérée tout au long de sa carrière d'entraîneur de football.

Il a expliqué que depuis le début de sa carrière d'entraîneur, il cherchait à être le barreur des grands clubs et qu'avec son arrivée dans l'équipe de Nuevo León, il atteindrait cet objectif, il partageait donc la fierté générée par ce qu'il a réalisé jusqu'à présent avec les regiomontans, comme il l'a détaillé :

« Pour rêver d'une équipe aussi vaste, c'est-à-dire que je devrais diriger les plus grandes équipes. J'ai dû diriger les équipes les plus importantes, l'Amérique, Monterrey, aujourd'hui les Tigres ; je suis très fier d'être ici avec une très grande équipe, la plus grande équipe que j'ai dû diriger sans aucun doute. »

D'autre part, Herrera a récapitulé les objectifs qu'il s'est fixés avant de devenir un entraîneur mexicain renommé parce qu'à ses débuts, il a poursuivi l'objectif de faire tenir compte du club qu'il a atteint avec ses indications et qu'elles se reflétaient dans l'aire de jeu.

« Quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, je rêvais que l'équipe m'écoutait et capturait ce que je faisais sur le terrain. Je voulais voir une équipe qui ferait tout ce que je voulais voir sur un court dans la partie offensive, sur le plan défensif, les parcours, le jeu de balle, le set ball, toutes les choses que vous avez dans la tête et essayer de les capturer au jour le jour avec du travail hebdomadaire », a-t-il dit.





