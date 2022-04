Les réserves militaires et policières annoncent un soutien à Federico Gutiérrez

L'extrême droite continue de resserrer les rangs autour du candidat Federico Gutierrez. Le 17 avril, des officiers de l'armée de la réserve active des forces militaires, le général à la retraite Jorge Mora Rangel, ont annoncé leur soutien au candidat à la présidence.

Rangel a été l'un des négociateurs pendant le processus de paix entre l'État et la guérilla des FARC, mais ce dimanche, il a décidé d'accompagner le candidat de l'équipe pour la Colombie et l'a annoncé dans un communiqué.

Le document a également été signé par le général de la réserve active, Fernando González, qui a assuré que les militaires à la retraite participeraient activement à la présidence de Gutierrez.

Dans l'avis, l'armée de droite a assuré que le candidat à la présidentielle avait les solutions aux problèmes de la Colombie et en a profité pour attaquer Gustavo Petro sans le mentionner.

Ce mardi 29 mars, l'Association colombienne des camionneurs (ACC) a annoncé son adhésion à la campagne de l'ancien maire de Medellin et candidat à la présidence de l'équipe pour la Colombie, Federico Gutiérrez, deux mois après la tenue du premier tour présidentiel.

Dans une lettre, l'ACC a indiqué que plus de 370 000 camionneurs membres de cette association profitaient du projet de pays proposé par le candidat de la coalition de droite, qui se présente comme candidat aux urnes du leader de l'opposition et candidat à la présidence du Pacte historique, Gustavo Petro, qui mène les sondages d'intention de voter dans le pays.

« Nous avons rejoint la campagne de Federico Gutiérrez pour la présidence, car il existe deux types de pays parmi lesquels choisir : le pays de vérité et de démocratie, ou celui du mensonge, ils nous gouverneront. Le transport de marchandises est un allié pour la démocratie et la légalité pour aller de l'avant », a déclaré le président national du syndicat des camionneurs, Alfonso Medrano, qui a lancé des pujas contre le leader de l'opposition.

Cette annonce a été publiée à l'issue de la réunion entre les membres du Conseil national d'administration de l'ACC et le candidat de l'équipe pour la Colombie, qui a dépassé les deux millions de voix lors de la consultation interne qui l'a consolidé en tant que candidat de la coalition de droite, notant qu'il était confiant dans sa capacité « non seulement à s'unir, mais à faire face à des défis tels que la sécurité, l'économie et la stabilité sociale » dans le pays.

Au milieu de la réunion, à laquelle ont participé les 18 sections du territoire national, ils ont exprimé leurs principales préoccupations concernant les situations rencontrées par le syndicat liées, notamment, à la sécurité routière dans le pays et aux péages, certaines des questions historiques des camionneurs, un secteur qui génère plus plus d'un million quatre cent mille emplois et représente 5 % du PIB.

« Je vais toujours travailler avec le bon sens, mon secteur est la Colombie, le pays se porte bien. Nous allons renforcer les secteurs juridiques, je suis du côté des travailleurs du pays. Merci pour la confiance », a déclaré 'Fico' Gutiérrez pour sa part après avoir pris connaissance du soutien de l'association.

