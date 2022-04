Les membres de la famille, les joueurs de football, les clubs et les ligues du monde entier ont montré leur soutien à Cristiano Ronaldo pour la mort de l'un des jumeaux qu'il attendait avec Georgina Rodríguez

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

Ce lundi, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodríguez ont annoncé la triste nouvelle de la mort de l'un des des jumeaux qu'ils attendaient. « C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de notre petit fils », a déclaré le couple dans une déclaration commune partagée sur les réseaux sociaux. « C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. »

La star du football portugais et son partenaire espagnol d'origine argentine avaient annoncé en octobre de l'année dernière qu'ils attendaient des jumeaux. « Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec espoir et bonheur... Bébé, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours », ont-ils dit.

À leur tour, Cristiano et Georgina ont demandé la confidentialité en cette période difficile, mais pas avant de remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Le quintuple vainqueur du Golden Ball, 37 ans, est père de quatre enfants, dont trois sont nés par maternité de substitution avant de rencontrer leur partenaire actuel.

Ronaldo a rejoint Manchester United l'année dernière après avoir remporté plusieurs trophées avec le Real Madrid et la Juventus. Bien entendu, des centaines de messages de soutien à la famille ont été vus sur les réseaux sociaux. Des amis, des footballeurs et coéquipiers, des clubs de football et des ligues majeures du monde, entre autres, ont adressé leurs condoléances au couple.

Le Real Madrid, par exemple, la distribution espagnole où les Portugais ont brillé a partagé une déclaration officielle sur son site officiel qui se lit comme suit :

« Le Real Madrid C.F., son président et son conseil d'administration regrettent profondément la mort de l'un des enfants qui attendaient notre bien-aimé Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodríguez.

Le Real Madrid se joint à la douleur de toute la famille et souhaite leur montrer tout notre amour et notre affection. »

Les messages de condoléances à Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez pour la mort de l'un des jumeaux attendus par le couple :

