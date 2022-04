Le Congrès mexicain brise la réforme du pouvoir d'AMLO

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

(Bloomberg) Le président Andrés Manuel López Obrador a échoué dimanche soir dans sa tentative de rétablir le contrôle de l'État sur le secteur de l'électricité au Mexique, ne parvenant pas à atteindre la majorité des deux tiers nécessaire à la Chambre basse du Congrès pour modifier la Constitution.

Les législateurs ont voté 275 en faveur et 223 contre le projet de loi de réforme lors d'une session tenue le dimanche de Pâques, après que l'opposition s'est unie contre la proposition. Le résultat apporte un certain réconfort à un secteur privé des énergies renouvelables qui a été attaqué par des changements de règles qui entravent les investissements depuis l'entrée en fonction de López Obrador fin 2018.

AMLO, comme on l'appelle le président, avait tenté d'utiliser le projet de loi pour consolider sa vision nationaliste du secteur de l'énergie et inverser une privatisation de l'industrie de l'électricité amorcée il y a plus de deux décennies.

La réforme aurait donné à la Federal Electricity Commission, ou CFE, propriété de l'État, au moins 54 % du marché, limitant la participation privée et incorporant des régulateurs indépendants du secteur de l'énergie au sein du gouvernement fédéral. Si la réforme de l'électricité échoue, le président a promis d'envoyer au Congrès lundi un nouveau projet de loi garantissant le contrôle du lithium par l'État.

Les critiques, y compris des représentants de l'industrie, ont déclaré que la législation couvrait les combustibles fossiles et paralyserait l'avenir énergétique du pays en bloquant les investissements privés. Des responsables américains, dont l'envoyé climatique John Kerry, et l'ambassadeur Ken Salazar, avaient également averti que le projet de loi violerait l'accord de libre-échange avec le Mexique et mettrait en danger plus de 10 milliards de dollars d'investissements américains.

López Obrador a fait de l'énergie un élément central de sa présidence, avec des tentatives de réforme du CFE et de la Pemex, propriété de l'État, qui a vu la production décliner et devenir la compagnie pétrolière la plus endettée du monde. Il a utilisé ses conférences de presse quotidiennes pour s'interroger sur le patriotisme des législateurs de l'opposition pour s'être rangés du côté des entreprises étrangères.

investissements privés dans les projets énergétiques ont été réduits au minimum en raison des efforts déployés par López Obrador pour modifier la Constitution. L'échec du projet de loi pourrait marquer un tournant qui pourrait entraîner une augmentation des investissements dans les années à venir, a déclaré Severo López Mestre, consultant en énergie et ancien responsable de l'industrie qui a mis en œuvre les premières réformes visant à ouvrir le secteur de l'électricité aux investissements privés il y a deux décennies.

Si López Obrador ne peut pas modifier la Constitution, personne ne peut le faire, a déclaré López Mestre dans une interview, ajoutant que le niveau d'incertitude va désormais baisser. « Le Mexique aura besoin d'investissements puisque tout a pris du retard. »

Malgré cela, le gouvernement de López Obrador pourrait continuer à entraver les investissements. Il a refusé de renouveler les contrats de sociétés étrangères telles qu'Iberdrola, plongeant les entreprises et l'État dans des batailles judiciaires. La semaine dernière, la Cour suprême a confirmé une autre loi, bien que comportant des éléments clés affaiblis, qui autorise le CFE à envoyer l'électricité qu'il produit au réseau avant des alternatives privées moins chères.

David Enriquez, associé du cabinet d'avocats Goodrich Riquelme y Asociados, a déclaré que les recours juridiques intentés par des entreprises privées contre la loi continueront d'être contestés devant les tribunaux.

« Les ressources sont encore dans les limbes », a-t-il dit. « Certains tribunaux collégiaux peuvent décider en faveur des entreprises, d'autres contre, ce qui crée une dispersion des décisions. »

