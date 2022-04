L'Atalanta avec Zatapa et Muriel s'est incliné face à Hellas Verona et s'est qualifié pour les tournois européens

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

Après l'élimination contre le RB Leipzig en quarts de finale de la Ligue Europa, Atalanta souhaitait revenir sur la voie de la victoire en Seria A contre Hellas Vérone pour la 33e journée.

Ceux menés par Gian Piero Gasperini n'ont pas gagné par la ligue italienne depuis le 20 mars, quand ils ont battu Bologne par la moindre différence pour la 30e journée avec le score de Moustapha Cisse.

À partir de ce moment, l'équipe de Bergame a concédé pour la ligue italienne deux défaites consécutives contre le Napoli à domicile 3-1 et 2-1 contre Sassuolo en tant que visiteur.

En outre, l'Atalanta, qui avait Duván Zapata dès le départ tandis que Luis Fernando Muriel partait sur le banc des remplaçants, devait s'additionner pour ne pas perdre de vue les positions européennes.

Dans les premières minutes, les deux équipes ont été très actives et au cours des cinq viendraient première chance après une passe de Duván Zapata pour Ruslan Malinovskiy, qui a tiré à gauche, mais Lorenzo Montipo a pris soin d'éviter la chute de son portique.

Une minute plus tard, Duván Zapata s'est rapproché après un centre du côté gauche de José Luis Palomino, que le Colombien a connecté tête première, mais le football a explosé.

Au cours des 24 minutes de jeu, Hellas Verona a clairement choisi de but après que Marcos Faraoni ait écrasé le ballon sur le bâton après un centre de Darko Lazovic.

À 26 minutes, Hellas était proche du premier match après un coup franc de Gianluca Capriari avec une droite qui s'est écrasée à l'horizontale. Le 10 du visiteur serait à nouveau le protagoniste après une passe pour Gio Simeone, qui l'a frappé à gauche au niveau du sol, mais Juan Musso a sauvé Atalanta.

Cependant, avant de se rendre aux vestiaires, Hellas ouvrait le compte par l'intermédiaire de Federico Ceccherini, qui s'est dirigé après un croisement de Gio Simeone. L'objectif a dû être revu par le VAR, afin d'analyser la position du défenseur central.

Dans le temps de reconstitution, Duván Zapata avait une option après un tir droit qui a dévié le gardien de but de Hellas, mais le juge n'a pas donné de corner.

Le deuxième but de Hellas Verona interviendrait dans les 54 minutes après un but contre son camp de Teun Koopmeiners après un tir d'Ivan Ilic, le ballon a touché l'abdomen du Néerlandais pour entrer dans le but.

Avec deux buts d'avance, Gasperini a envoyé Luis Fernando Muriel sur le terrain, qui ne pouvait pas faire grand-chose dans les minutes restantes, où Hellas Verona était plus proche de la troisième place que l'Atalanta.

Cependant, après 82 minutes, Giorgio Scalvini menait 2-1 après un centre dans la zone de Davide Zappacosta pour ramener l'Atalanta dans le match.

Avec cette défaite, l'Atalanta est huitième de Serie A avec 51 points cinq derrière la Lazio, qui se classe sixième de l'Europa Conference League la saison prochaine.

Samedi prochain, l'équipe de Duván Zapata et Luis Muriel jouera contre Venezia pour la 34e date de la série, où elle devra gagner pour mettre fin à la mauvaise série.

