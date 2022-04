La police équatorienne a découvert 2,4 tonnes de cocaïne dans un conteneur de bananes en direction de la Belgique

La police équatorienne a saisi 2,4 tonnes de cocaïne qui étaient cachées dans un conteneur de bananes transformées qui devaient être envoyées en Belgique, a annoncé le ministère de l'Intérieur. L'alcaloïde serait évalué à 5 millions de dollars localement et 92 millions de dollars à l'étranger, selon des sources policières.

Au cours des procédures de contrôle, le personnel antidrogue a séparé la cargaison pour inspection et, lorsqu'il a été examiné à l'aide d'un chien dressé, il a trouvé 31 sacs étiquetés avec l'emblème d'un animal en peluche caché dans des sacs en plastique. Dans ces emballages, 2 461 paquets de cocaïne ont été conservés. L'institution a indiqué sur son compte Twitter que son chien Iro avait reniflé la cargaison qui a permis la saisie des 2,4 tonnes de cocaïne, dimanche dernier.

La découverte s'est produite lors de l'inspection d'un chargement de bananes transformées qui était en cours de préparation pour l'exportation à partir d'un port de Guayaquil, au sud-ouest de Quito, ayant accès à l'océan Pacifique. Une personne a été arrêtée après l'opération. Il est le représentant légal d'une entreprise de fabrication de chifle (une friture faite avec des bananes et servie comme garniture ou comme collation en Équateur). Les paquets de cocaïne étaient cachés dans les sacs à chifle. La société Chifles est domiciliée à Guayaquil.

Le médicament était emballé dans 2 461 emballages, cachés dans des cartons de bananes, qui est l'un des produits agricoles d'exportation les plus importants de l'Équateur. Au total, 24 millions de doses ont été empêchées d'atteindre leurs destinations sur les marchés internationaux après avoir atterri à Anvers en Belgique, selon la police nationale équatorienne.

Jusqu'à présent, en 2022, 34 tonnes d'alcaloïdes ont été saisies, tandis qu'au cours de la même période en 2021, 18 tonnes ont été séquestrées, ce qui représente près de la moitié. Rien que par mer, 25 tonnes ont été saisies, soit le double des 12 enregistrées à la même époque l'an dernier.

La police nationale a également découvert un entrepôt de stockage de drogue dans la région de Santa Martha 1, au sud de Guayaquil. 150 paquets de cocaïne ont été découverts, en plus d'un drone, de deux pistolets, de trois inhibiteurs de signaux, de munitions, d'armes de poing et de balances. Un citoyen équatorien a été arrêté.

L'Équateur est situé géographiquement entre la Colombie et le Pérou. Aujourd'hui, cependant, la production en Colombie et au Pérou est résiduelle dans la région, selon l'International Consortium on Drug Policy (IDPC). La production au Mexique et au Guatemala a augmenté ces dernières années et est en tête des chiffres régionaux.

L'Équateur est confronté à un trafic de drogue massif et à la violence liée à la Le pays a fermé ses portes l'année dernière avec un bilan de 14 décès pour 100 000 habitants, soit près du double par rapport à 2020.

CONTINUEZ À LIRE :