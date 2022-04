Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





Le candidat à la présidentielle du parti Colombie Justa Libres, John Milton Rodriguez, a demandé à son collègue aspirant chef de l'Etat Gustavo Petro de renoncer à sa revendication gouvernementale en raison des scandales dans lesquels il a été impliqué ces derniers jours. Il a été interrogé non seulement en raison de sa proposition de « pardon social » et de la visite de son frère, Juan Fernando, à la prison de La Picota, mais aussi parce qu'il a accepté des politiciens tels que Piedad Córdoba, Roy Barreras et Armando Benedetti dans sa campagne.

« Gagner défigure tout le monde. Monsieur Gustavo Petro, vous avez quand même entamé cette folle course à la victoire en invitant dans votre groupe des pratiquants renommés de la promiscuité politique en Colombie tels que M. Roy Barreras, M. Armando Benedetti, Mme Piedad Córdoba, entre autres », a déclaré Rodríguez qui, après ces accusations, a qualifié Petro de hypocrite.

« En conclusion, vous avez fini par être un hypocrite avec vos propres partisans, votre candidature, donc, est insoutenable, parce que le peuple colombien est respecté, démissionnez immédiatement », a ajouté Rodríguez au milieu de ses revendications au également ancien maire de Bogotá. Rodríguez n'a pas été le seul à s'en prendre à Gustavo Petro, au contraire, il a été rejoint par Enrique Gómez, du mouvement de salut national. L'homme politique, comme son pair, estime que Petro devrait s'écarter de la course à la présidence colombienne.

« Ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose de prémédité et cela fait partie d'une corruption. Si cela s'était produit avec moi ou un autre candidat, nous serions brûlés sur la Plaza de Bolivar. Souvenons-nous de l'épisode avec de l'argent dans des sacs, il l'a accepté et c'est très grave », a-t-il déclaré, pour sa part. « Ce qui s'est passé à La Picota avec les Moreno (Ivan et Samuel) ne devrait pas avoir de pardon social d'aucune sorte. Les pétristes devraient pouvoir reconnaître que la campagne menée par le Seigneur des Bolsas ne répond pas au moral minimum pour le poste auquel il se présente », a ajouté Enrique Gómez sur son compte Twitter.

« Petro est une race corrompue, vous ne pouvez pas oublier : des camions à ordures, des fondations fantômes, une machine à tapahuecos, le piéton de la septième course. À quoi ressemblera ce cabinet pour hommes ? Que vont-ils donner aux Morenos ? C'est la grotte d'Ali Baba (...) Nous ne pouvons pas permettre à Petro de bousculer l'affaire : ils l'ont pris en flagrant délit, achetant des votes à des chefs condamnés pour corruption. Il veut le pouvoir à tout prix », a poursuivi Enrique Gomez.

Dans la matinée de ce lundi 18 avril, pour W Radio, Franklin Germán Chaparro, ancien maire de Villavicencio, condamné à 39 ans de prison pour le meurtre de son prédécesseur Omar López Robayo, a expliqué qu'il était 'faux de tout mensonge' que le frère de Gustavo Petro se soit rendu à la prison de La Picota pour offrir une pénalité des coupes ou des réformes. Au contraire, affirme le détenu, Juan Fernando Petro s'est rendu dans cette prison en tant qu'invité pour parler du droit humanitaire et que, bien qu'il ait été question {ou de paix et de réconciliation, on n'a jamais parlé de ce qui est dénoncé.

« Ils l'avaient déjà entendu dans les prisons et m'ont demandé ce que signifiait le concept de pardon social. Cela faisait partie de la conversation et était au centre de la conversation sur les droits de l'homme. Et bien entendu, c'est un sujet qui les intéresse, car les deux mots signifient une seconde chance, celle d'une réconciliation pacifique entre tous les Colombiens. C'est de cela que porte le sujet, Gustavo en parlera plus largement », a déclaré Juan Fernando Petro dans un entretien avec le magazine Semana.





Continuez à lire :