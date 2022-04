Conseils de santé dans les écoles : des professionnels de trois provinces expliquent comment ils les mettent en œuvre et quels résultats ils ont obtenus

« Qu'est-ce que le sperme ? ».

— « Qu'est-ce que la menstruation ? ».

— « Comment ne pas tomber enceinte ? »

Ceux qui soulèvent ces doutes avec honte et presque à voix basse sont des lycéens. Ceux qui les écoutent, après avoir acquis la confiance nécessaire pour répondre à ces questions, sont des professionnels qui composent les conseils de santé complets dans ces écoles.

Au fil du temps, lorsque la relation avec le conseiller est renforcée, « les adolescents sont encouragés à parler des problèmes de santé mentale dont ils souffrent ou des situations de violence ou de violence domestique », explique Lara Álvarez, psychologue qui travaille dans trois écoles de la municipalité de Charata, dans la province du Chaco.

Comprehensive Health Counseling in Secondary Schools (ASIE) a été conçu en 2015 par le ministère national de la Santé, en réponse au manque de consultation des garçons et des filles sur leur santé. Les écoles étaient l'espace où aller les chercher et leur garantir l'accès à leurs droits.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Ensuite, en coordination avec le ministère de l'Éducation de la nation, il a commencé à être proposé pour mise en œuvre dans différentes provinces et écoles. Depuis trois ans, la proposition fait partie du Plan national pour la prévention des grossesses non intentionnelles à l'adolescence, plus connu sous son acronyme ENIA, qui opère dans 36 départements de 12 provinces. Dans ce cadre, des conseils ont été mis en œuvre dans certaines écoles du Chaco et de Jujuy, bien qu'ils abordent de nombreux autres problèmes que la prévention des grossesses non intentionnelles.

Dans le même temps, Neuquén, qui ne fait pas partie du plan car elle ne fait pas partie des juridictions affichant les taux les plus élevés de grossesse chez les adolescentes, qui sont celles où le plan ENIA est présent, a élaboré les conseils complets de santé des adolescents. Cela a commencé il y a environ 20 ans, non pas comme on les appelle aujourd'hui, mais comme un espace dans un hôpital, comme de nombreuses autres cliniques de santé pour adolescents dans le pays ; puis il a été déplacé vers l'espace où l'on pouvait aller à la recherche d'adolescents : les écoles. Aujourd'hui, 54 lycées offrent des services de conseil.

En bref, au-delà du nom et du cadre dans lesquels ils sont mis en œuvre, les services de conseil ou de conseil sont des espaces au sein des écoles secondaires conçus pour permettre aux élèves de se consulter sur tout inconfort physique ou émotionnel qu'ils ressentent ou de poser des questions sur leur état de santé général. Avec des professionnels prêts à les guider et, si nécessaire, à les orienter vers un spécialiste qui les écoute et leur fournit des informations.

Dans ces espaces, « la santé est abordée de manière générale, non seulement en cas de maladie physique ou d'angoisse, mais également afin de garantir la pleine utilisation et la jouissance de leurs études secondaires », explique Dora Niedzwiecki. Elle est enseignante, psychologue, maîtrise et docteur en sciences sociales, et elle a publié — avec Camila Ríos Fernández — le livre The contents of the ESI in action (Publishing Place).

Les conseillers sont des professionnels de la santé ou des professionnels du travail social formés pour offrir une écoute et un soutien interdisciplinaires.

L'impact de ces espaces sur la vie des garçons et des filles est énorme. En 2018, lorsque le conseil a commencé à être mis en œuvre à Charata, « dans chacun des lycées où je travaillais, il y avait 4 ou 5 étudiantes enceintes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule des trois écoles », explique Álvarez. Elle est consultante au lycée n° 23 et spécial n° 19 qui opèrent dans la ville, et au lycée n° 171 qui se trouve dans la zone rurale de Tres Estacas, à 60 kilomètres de Charata.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Dans le cas de Jujuy, « depuis que le conseil a été mis en place en 2019, les grossesses chez les adolescentes sont passées de 19 % à 8 % dans la province », explique Mariela Ríos, conseillère sanitaire au lycée rural n° 2 de La Almona, une petite ville proche de la capitale provinciale.

En outre, les effets de la pandémie sur les garçons et les filles ont trouvé un canal dans ces espaces. « Cette année, le premier jour où je suis allée à l'école, sur les six élèves qui sont venus me parler, un voulait connaître leurs règles et des informations de base sur le fonctionnement du corps féminin, et cinq ont soulevé des sentiments d'angoisse et de souffrance, des problèmes avec leurs pères, leurs mères, leurs sœurs liés à la vie en confinement dans le contexte de la pandémie », explique Paula Giraudo, conseillère au Centre provincial d'enseignement secondaire 55, dans la ville neuvienne de Plottier. Elle est assistante sociale et est temporairement responsable de la Direction des adolescents du ministère de la Santé de Neuquén.

Comment fonctionne une école à Jujuy ?

Tous les 15 jours, Rios alloue deux heures pour se rendre à l'école fréquentée par 12 élèves. Vous prenez deux bus et marchez un kilomètre et demi sur un chemin qui est généralement coupé lorsque le ruisseau qui le traverse déborde. « Vous devez planifier et porter des vêtements et des chaussures pour vous changer si vous savez qu'il va pleuvoir. Nous le rappelons toujours aux enfants, car ils viennent aussi à pied », explique Ríos.

Quand elle arrive, à 13 heures, les garçons et les filles finissent le déjeuner. « Je prends toujours un fruit pour partager ce temps avec eux et ainsi engager des conversations informelles qui génèrent des liens de confiance, qui me permettent de voir comment ils vont », explique le conseiller.

Ríos les informe également des jours où le médecin généraliste et le nutritionniste se rendront à l'école et discuteront avec l'agent de santé - une infirmière qui est responsable de la salle de santé de manière permanente - vers qui ils peuvent s'adresser pour la contraception ou d'autres médicaments ou pour les urgences.

« Lorsque les enfants ont des inquiétudes, veulent des informations ou ont besoin d'une contraception, ils demandent généralement la permission d'aller aux toilettes pendant les heures de cours, lorsque les autres ne les voient pas, et ils vont me chercher. Parfois, ils me proposent en groupe de jouer à un jeu pour travailler avec des méthodes contraceptives ou des infections sexuellement transmissibles », explique Ríos.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

De nombreux étudiants ne sont jamais allés à l'hôpital et lorsqu'ils en ont besoin, ils vous demandent souvent de les accompagner. Elle essaie de les amener à trouver un autre adulte qui soit leur référence, afin qu'ils acquièrent de l'autonomie, mais s'il n'y a personne, elle les accompagne.

L'œil vigilant permet également de détecter des maladies. Rios explique : « Quand le médecin leur demande, ils ne font jamais de mal. Mais en général, ils me le disent, parce qu'ils ont confiance en moi. Alors, j'alerte le médecin lorsqu'elle nous rend visite : « Il y a quelques jours, elle est tombée et son genou lui fait mal », « Il ne dort pas bien la nuit » ».

Les élèves qui sont sur le point de terminer leurs études secondaires lui demandent aussi quoi étudier et comment ils peuvent le faire. Rios recherche des informations et fournit des conseils.

Pendant la pandémie, il a travaillé virtuellement, s'est entretenu avec l'agent de santé et (surtout) a écouté. Il se souvient : « Parfois, ils m'appelaient pour me saluer, pour me demander ce que je faisais, ils me cherchaient pour parler de leurs émotions, de leurs relations familiales, ils me faisaient confiance qu'ils ne pouvaient pas se connecter avec l'école. Ils m'ont également demandé comment créer un appel vidéo ou comment ils pouvaient communiquer entre eux. Comme ils n'ont pas Internet, ils m'ont parfois demandé de les appeler pour éviter de gaspiller des données. »

Consultance à Chaco

Vanina Ciucci est assistante sociale, Lara Álvarez est psychologue et Fiorella Mocca est nutritionniste. À leur tour, les trois sont des conseillers en santé et, depuis 2018, ils ont formé une équipe interdisciplinaire à Charata à partir de laquelle ils accompagnent huit écoles secondaires urbaines et rurales.

« Nous avons commencé par suivre les cours et nous avons coordonné l'accès des étudiants au centre de santé où se trouvent des services dentaires, de pédiatrie, de contrôle du diabète et de soins infirmiers. Ensuite, nous avons discuté avec l'hôpital afin que les filles qui souhaitaient obtenir un DIU ou un implant sous-cutané puissent y avoir accès. Et pendant la vaccination contre la COVID-19, nous nous sommes organisés pour nous faire vacciner dans les écoles », explique Ciucci.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Le conseiller souligne également l'importance d'être proche des garçons et des filles au bon moment : « De nombreux adolescents peuvent obtenir l'implant et il est important d'agir au moment où ils le décident, d'être proches pour garantir l'accès. Si nous laissons passer ce moment, ils choisissent de ne pas prendre soin d'eux-mêmes. En général, les soins reviennent aux filles, c'est pourquoi nous insistons sur une double protection : méthode contraceptive et préservatif pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles. »

Parmi les principales difficultés rencontrées dans la mise en place de consultants, les professionnels soulignent le manque d'espace privé dans certains établissements. Parfois, il n'y a que de la place pour mettre une petite table dans un couloir. « Dans les écoles rurales, si je n'ai pas de place, je vais dans un jardin », explique Álvarez.

Dans ces espaces, les garçons et les filles « veulent travailler sur l'éducation sexuelle complète (ESI), l'environnement et la santé mentale parce que les enseignants ne sont pas encore encouragés à parler de ces questions », explique Mocca.

À leur tour, les professionnels conviennent que le contexte de la pandémie a ouvert la possibilité de se connecter virtuellement et que cela a élargi l'arrivée de consultants. « De nombreux garçons et filles qui ont terminé leurs études et qui travaillent dans des activités rurales continuent de nous contacter virtuellement ou de nous appeler au téléphone lorsqu'ils ont besoin de soins médicaux, d'un implant sous-cutané ou parce qu'ils ont oublié de prendre la pilule contraceptive », explique Mocca.

La virtualité permet également aux étudiants qui n'osent pas raconter des situations de violence domestique ou d'angoisse en personne de commencer à le faire via des messages WhatsApp.

Les conseils de Neuquén

Giraudo souligne qu'à Neuquén, le conseil de santé complet pour les adolescents fonctionne selon certains préceptes (partagés par les avis du Chaco et de Jujuy) : « La consultation est volontaire et la confidentialité est garantie. Nous disons toujours aux enfants que si leurs parents, leurs enseignants ou leurs précepteurs nous demandent ce que nous leur parlons, nous ne pouvons rien signaler. »

Parfois, ce sont les enseignants « qui confondent le rôle du conseil », explique Giraudo. Et il explique : « Ils nous demandent de parler à un garçon parce qu'il est homosexuel, parce qu'il porte un foulard vert, parce qu'il se teint les cheveux. Nous leur avons expliqué que ce garçon n'a rien à voir dans le counseling, que s'il est harcelé, il doit faire des interventions de groupe et pour cela, il y a trois conseillers pédagogiques qui travaillent très bien. »

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Les bureaux de conseil traitent des questions proposées par les jeunes, liées à leur santé globale : projet de vie, sexualité et affection, alimentation et nutrition, pratique physique, consommation de tabac, d'alcool et de drogues, prévention des blessures de causes externes et des infections sexuellement transmissibles, entre autres.

« Pour les secteurs populaires, l'école est la dernière institution publique sur laquelle ils entrent », souligne le chef de la Direction des adolescents du gouvernement provincial. C'est pourquoi le travail de ces conseils est si important : fournir des informations opportunes et pertinentes en termes simples, se référer aux services de santé qui existent sur le territoire chaque fois que les gens en ont besoin et les soutenir afin qu'ils puissent réfléchir à leurs pratiques. Il favorise également la prise de décisions autonomes et les autosoins, et facilite l'autonomisation des adolescents pour qu'ils puissent mener une vie saine et exercer leurs droits.

Dans ce contexte, les troubles de l'alimentation chez les garçons et les filles « constituent un problème qui nécessite des médecins formés qui sont absents dans la province », explique Giraudo.

Les services de conseil, qui fonctionnent en personne une fois par semaine pendant quatre heures dans chaque école et gardent les canaux virtuels ouverts à ceux qui les préfèrent, sont l'un des trois volets du projet Neuquén visant à améliorer la santé globale des adolescents. Il existe également des cliniques de santé complètes différenciées qui opèrent dans toute la province et, depuis 2015, la formation des promoteurs de la santé des adolescents afin que le message soit transmis aux pairs. « Ce sont eux qui organisent des ateliers ou interviennent dans les écoles », explique Giraudo.

Connaissant leurs droits et apprenant à les exercer et à les revendiquer, la directrice poursuit : « Les garçons s'affirment très clairement dans leurs interventions. Par exemple, dans certaines écoles, ils ont commencé à demander que les cantines proposent des aliments adaptés aux élèves atteints de la maladie cœliaque ou pour accompagner celles qui ne sont pas encouragées à nous consulter pour un avortement ou qui ont des problèmes alimentaires. »

Lorsque cela a commencé à se produire, « les enseignants et les précepteurs sont venus nous demander de l'aide parce qu'ils ne savaient pas comment travailler « avec des enfants qui connaissaient leurs droits ». Nous avons aussi travaillé avec eux sur ce qu'ils pouvaient faire quand ils voyaient un enfant se couper, quand il fumait ou buvait juste avant d'entrer à l'école. Nous avons travaillé, par exemple, pour leur faire comprendre que ces enfants demandaient de l'aide », explique Giraudo.

De nombreuses écoles secondaires ne disposent toujours pas de conseils complets sur la santé des adolescents malgré le fait que c'est « un moyen de garantir l'accès aux droits protégés par notre Constitution nationale », explique Niedzwiecki.

Pour cette raison, il insiste : « Il faut savoir que dans les écoles, il y a le germe pour y parvenir. Peut-être que dans le gardien de but qui génère de l'empathie avec les adolescents cette relation de confiance indispensable pour qu'ils puissent dire ce qui leur arrive, ce qu'ils ressentent, consulter quelque chose qui les inquiète. Et cela ouvre la possibilité aux adultes d'accompagner, de guider sans indiquer quoi faire, en respectant leurs décisions avec des informations ajustées à droite ».

___

Cette note fait partie de la plateforme Solutions pour l'Amérique latine, une alliance entre INFOBAE et RED/ACTION.