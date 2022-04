Yolanda Martinez a disparu après avoir cherché du travail à Nuevo Leon

Yolanda Martinez, 26 ans, a disparu depuis le 31 mars après avoir été vue pour la dernière fois dans la colonie Constituyentes de Querétaro à San Nicolás, Nuevo León.

Selon les déclarations de son père, Gerardo Martínez, la dernière chose que l'on savait des activités de Yolanada était qu'il était resté dormir chez sa grand-mère à San Nicolás et qu'il était parti chercher du travail.

Son père a affirmé que Yolanda était intéressée par une demande d'emploi mais qu'il ne savait pas si l'entreprise était située dans la région de San Nicolás ou si elle était située dans une autre région.

Cependant, un nouvel indice sur Yolanada a été diffusé quand, avec l'aide de sa famille et de connaissances, ils ont trouvé une vidéo dans laquelle elle a été prise en train de marcher dans la rue.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir la figure de Yolanda marchant à 11 heures du matin dans les rues de la colonie Constituyentes de Querétaro. Cependant, on ne sait toujours pas où il est allé ni ce qui s'est passé après cet événement.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

Le formulaire de recherche précise que la jeune femme, au moment de sa disparition, portait un chemisier rayé noir, un pantalon en jean noir et des baskets.

Gerardo Martínez, à travers une vidéo de Citizens in Support of Human Rights, AC (CADHAC), a déclaré qu'il voulait qu'ils « prennent mes recherches au sérieux, me prennent au sérieux et fassent l'objet d'un suivi, en attendant qu'elle revienne ».

La sœur de Yolanda a également exprimé son mécontentement et son indignation à l'égard des autorités car, malgré la haute technologie et les ressources nécessaires pour mener à bien les recherches, c'est elle qui a trouvé deux vidéos sans l'aide du gouvernement de l'entité.

« Il n'est pas possible qu'une personne sans voiture, sans téléphone portable très moderne uniquement avec le cœur de ma sœur, cherche des preuves qui auraient pu provenir de ma sœur (...) et de vous tant de technologie, de voitures de luxe avec toutes ces boules de cochon qui ont tant de caméras de sécurité (...) ne trouvent rien, » a écrit la sœur de Yolanda.

Et le fait est que l'État de Nuevo León traverse une période difficile en raison d'une série de disparitions de femmes au sein de l'entité, car au cours du seul premier trimestre 2022, au moins 18 alertes ont été émises pour la disparition de jeunes dans l'entité, y compris des mineurs âgés de 12 à 15 ans âge, dont nous avons pu localiser au moins 10.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

Parmi eux, deux cas ont perduré : celui de María Fernanda Contreras Ruiz et celui de Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

María Fernanda, 27 ans, diplômée du Tecnológico de Monterrey, a été portée disparue le 3 avril dans le quartier de La Alhambra, à Monterrey, quand après avoir rencontré des amis, elle a dit à sa famille qu'elle s'arrêterait à Apodaca pour accompagner un supposé ami qui voulait acheter une voiture. Après cela, on ne savait plus où il se trouvait.

Malheureusement, le 7 avril, son corps a été retrouvé lorsque des éléments du parquet sont entrés dans une maison dans la même zone que celle que la famille avait déjà signalée, retrouvant le corps sans vie de María Fernanda avec de graves coups à la tête.

Dans le cas de Debanhi Escobar, elle est portée disparue depuis le 9 avril après avoir assisté à une fête avec un groupe d'amis dans la municipalité d'Escobedo à Nuevo León.

Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur l'enquête que le FGE a menée, malgré le fait que son père ait déclaré que le gouverneur régional, Samuel García, gardait un œil sur ses progrès.

