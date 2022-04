Gerardo Fernández Noroña, député fédéral du PT, a condamné les performances des bancs de l'opposition et, avec des données récentes, a rappelé que le discours environnemental avec lequel ils ont l'intention de rejeter la réforme de l'électricité d'AMLO est une erreur et que ce qu'ils veulent vraiment, c'est défendre les intérêts d'une poignée d'hommes d'affaires dans le secteur de l'énergie.

Au cours du débat sur la réforme énergétique au palais législatif de San Lázaro, Fernández Noroña a pris la parole et, de la tribune, a secoué l'opposition. Lors de sa plaidoirie, il a déclaré aux banques du PRI, du PAN, du PRD et de MC qu'avec tout l'argent qu'elles reçoivent des entreprises, elles ne pourront pas bien faire politiquement parlant.

Lorsqu'il a commencé sa participation, le secrétaire de la Commission de l'énergie de la Chambre des députés lui a dit qu'en dehors du Palais législatif, il y avait une émeute de personnes défendant l'initiative d'AMLO, mais qu'il n'y avait personne qui les défendait.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Elle a rappelé ce qui s'est passé avec le lobbyiste présumé d'Enel (société énergétique italienne) et le député du PRD, a également rappelé la proximité de Margarita Zavala avec Iberdrola, son mari et ancien président du Mexique travaillant comme conseiller auprès d'une filiale de la société espagnole.

À cet égard, il a appelé Felipe Calderón « El Tomandante Iberdrola », en référence à sa prétendue dipsomanie (alcoolisme) et au poste qu'il a occupé dans l'entreprise privée après sa présidence. Il a ensuite condamné la performance des entreprises privées dans le secteur de l'électricité.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

« L'opposition est un traître auto-avoué », a-t-il insisté et a souligné deux faits durs qui contreviennent aux arguments de la banque Va por México concernant le secteur privé de l'électricité, puisque selon le PRI-PAN-PRD, les entreprises privées produisent de l'énergie propre et bon marché.

Cependant, à ce jour, cela n'est pas vrai, puisqu'au Mexique, 83 % de l'énergie produite par des sociétés privées est produite par des sociétés pétrolières et 53 % du CO2 produit dans la république est supporté par ces sociétés, tandis que la Commission fédérale de l'électricité (CFE) produit 16,76 % de son énergie avec centrales thermoélectriques (énergie basée sur des barrages d'eau qui ne polluent pas).

Comme si cela ne suffisait pas, il a rappelé que les entreprises obéissent aux lois du marché et non à l'intérêt social, car « en deux ans de pandémie, les entreprises privées ne nous ont pas donné un kilowatt » au réseau électrique national, qu'elles continuent de le vendre. Il convient également de noter que depuis le début de la réforme énergétique du mandat de six ans d'Enrique Peña Nieto, les coûts de fourniture de ce service ont augmenté.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Enfin, le sociologue de l'UAM a assuré que le peuple mexicain se souviendrait du sens du vote des législateurs de l'opposition et que s'ils adoptaient leur position contre la réforme de l'électricité d'AMLO, cela représenterait la fin de sa validité politique.

Dans cette perspective, il a souligné que « celui qui trahit une fois, trahit 100 fois » et que les entreprises privées savent que, avec ce qu'il a conclu qu'après cette journée, la présidence de 2024 serait remise à la coalition Juntos Hacemos Historia (Morena, PT et PVEM). C'est pourquoi il a souligné que ce n'est pas la fin de l'initiative d'AMLO, mais la fin des partis d'opposition. À cet égard, il a rappelé que ni le PRI ni le PRD n'ont été en mesure de remporter une seule élection populaire dans les gouverneurs et qu'ils atteindront 2024 sans aucun gouverneur.

CONTINUEZ À LIRE :