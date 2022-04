Certaines personnalités du divertissement ont diversifié leurs sources d'emploi et, en plus de leur travail sur les scènes et les forums télévisés, elles ont utilisé les nouvelles tendances du monde numérique qui leur permettent d'explorer d'autres possibilités de maintenir un revenu tout en recherchant un contact direct avec leurs adeptes.

C'est le cas de Lis Vega, qui à 44 ans est très satisfaite du soutien de ses fans sur les réseaux sociaux, mais surtout par ceux qui ont payé un abonnement à son compte OnlyFans, où la mannequin cubaine assure qu'elle se porte « très bien » financièrement.

La danseuse a affirmé recevoir des profits considérables sur la plateforme de contenu exclusif, et a admis qu'en plus des gains, elle est aussi heureuse de pouvoir faire plaisir à ses abonnés qui ont fait d'elle un « sex-symbol » au fil des ans.

La cubana dice que ser un "sex symbol" es uno de los tantos papeles que ha encarnado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

Lis a commencé son rôle de modèle de plate-forme de contenu au milieu de la pandémie pour faire face aux dépenses, mais elle l'a maintenant aidée à maintenir son style de vie, puisqu'elle a assuré qu'elle ne dépendait d'aucun homme, donc en tant que femme indépendante, elle doit générer ses propres revenus.

« Je m'en sors très bien, c'est arrivé à un stade de la pandémie, quand j'ai dû apporter de la nourriture à ma famille, je n'ai pas de partenaire, personne ne me soutient et c'est comme un magazine pour hommes, mais sur la plateforme, je télécharge ma photo par mois, les gens paient leur paiement mensuel et c'est du contenu exclusif », a-t-il déclaré sur le programme De de première main.

« Je suis un sex-symbol depuis de nombreuses années, c'est l'un des nombreux personnages que j'ai créés au cours de ma carrière d'artiste, je prête mes émotions pour créer un personnage, qui dans ce cas est une femme sexy et érotique et combien je suis heureuse d'être dans un magazine masculin en Amérique latine, comme je l'ai fait il y a de nombreuses années, » Il a ajouté, le célèbre.

Lis aseguró obtener buenas ganancias con la venta de su contenido privado (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La chanteuse s'est également dite fière d'avoir atteint son âge et d'être considérée pour recevoir des propositions de collaboration dans des magazines destinés au public masculin. « Qu'à ce stade, ils veulent toujours m'embaucher et que je continue à gagner, à 40 ans, je suis toujours très chanceux d'avoir mon livre publié. J'ai 44 ans, ce qui va me faire peur, je suis très fier de mon anniversaire », a-t-il ajouté.

En outre, la Cubaine a exprimé son sentiment de plénitude sans partenaire romantique dans sa vie, et a souligné que bien qu'elle maintienne le contact avec des amis, elle préfère se concentrer sur la vie « avec liberté ».

« Je suis dans le meilleur moment de ma vie et je me sens rassasié et je n'ai pas à me déplacer pour donner des explications, je suis libre d'esprit, d'âme, de corps et d'esprit. Je suis libre, car je n'ai personne et mon cœur n'est pas en danger. J'ai l'un ou l'autre qui me permet, je sors avec des amis et je rencontre des gars, mais dans mes buts, ce n'est pas d'avoir un partenaire en ce moment », a-t-il dit.

La actriz aparecerá próximamente en las páginas de una revista para caballeros (IG: lisvegaoficial)

Mais Aleida Núñez n'est pas la seule célébrité à avoir récemment donné des détails sur son expérience de vente de contenu érotique par abonnement. En mars de cette année, Aleida Núñez a parlé de la création de sa propre plateforme inspirée par le succès de l'entreprise numérique. La tapatia a publié sa propre version d'OnlyFans afin de vendre du contenu exclusif, bien qu'elle ait clairement indiqué que rien n'atteindrait le vulgaire.

Dans une interview pour le magazine TVyNovelas, l'actrice qui fait actuellement partie du mélodrame Corazón Guerrero, pour Televisa Univision, a donné plus de détails sur l'idée générale de sa page personnelle de contenu « sensuel », où elle a également expliqué quelles sont les différences qui existent avec le plateforme populaire qui a révolutionné l'industrie de l'intimité humaine.

Lis aseguró que estando soltera se siente "feliz y libre" (IG:lisvegaoficial)

« Ici, les photos sont super sensuelles, mais très bien soignées ; il y a des vidéos, des images, même si elles ne dépassent pas cette mince ligne de vulgarité ou de nudité totale. Et comme je suis également actrice, grâce à des photos, nous pouvons créer des histoires différentes, chaque fois qu'il s'agit de concepts différents, dans des lieux intéressants et spectaculaires... Nous avons pris des photos avec des voitures de luxe, dans des cabines, et maintenant nous allons faire avec des hélicoptères et des avions privés. Donc, nous investissons beaucoup dans la production pour leur donner la meilleure qualité », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :