Invasion de l'Ukraine EN DIRECT : La Russie a mis en jeu les pourparlers de paix et a lancé un avertissement aux troupes de défense de Marioupol

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

La Russie compromet les négociations de paix avec l'Ukraine en lançant un ultimatum aux troupes de Kiev à Marioupol au début du 52e jour de l'invasion.

Le président Zelensky a clairement défini les conditions permettant de conclure des accords entre les deux nations, y compris la cessation des attaques à Marioupol.

La population continue de souffrir le plus des conséquences et de l'horreur des attentats. Selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), près d'un million et demi d'habitants de l'est de l'Ukraine n'ont pas accès à l'eau courante, s'ajoutant aux quatre millions et demi qui n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable.

Voici la minute par minute de l'invasion russe de l'Ukraine (heure ukrainienne, GMT+3) :

Dimanche 17 avril

5h05 : Les unités de défense aérienne russes ont abattu un avion de transport militaire transportant des armes occidentales à la périphérie d'Odessa, comme le rapporte l'agence de presse russe TASS.

« Près d'Odessa, les forces de défense aérienne russes ont abattu un avion de transport militaire ukrainien, qui a livré une importante cargaison d'armes fournies à l'Ukraine par les pays occidentaux », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov.

4h48 : Plus de 70% des bâtiments de la ville d'Irpin ont été endommagés ou détruits par les forces russes, selon Kyiv Independent citant le maire de la localité, située à l'extrémité ouest de Kiev.

Dans un article du Telegram, Oleksandr Markushin a déclaré qu'une étude de l'ONU basée sur des données satellitaires a montré que 115 bâtiments ont été complètement détruits, 698 ont été considérablement endommagés et 187 ont été partiellement endommagés.

4h23 : L'armée russe a demandé ce dimanche aux troupes ukrainiennes présentes dans la ville assiégée de Marioupol de se rendre et de déposer les armes à partir de 6 heures à Moscou, garantissant ainsi leur vie épargnée.

« Les forces armées russes proposent aux militants des bataillons nationalistes et aux mercenaires étrangers bloqués à Marioupol de mettre fin aux hostilités et de déposer leurs armes à partir de 6h00 de Moscou le dimanche 17 avril, ils seront épargnés », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Au lieu de cela, les forces ukrainiennes qui ne déposent pas les armes « prouveront leur destin », comme l'a assuré la Défense russe dans le communiqué, exhortant l'armée ukrainienne à prendre « la seule bonne décision de cesser les hostilités », là où leurs « manipulateurs » les obligent à se battre « pour les idées du nazisme ».

3h05 : Les envois du dernier programme d'assistance à la sécurité de l'administration Biden à l'Ukraine « ont commencé à arriver », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN samedi soir.

Le président américain Joe Biden a approuvé il y a quelques jours un paquet supplémentaire de 800 millions de dollars d'armes, de munitions et d'aide à la sécurité à l'Ukraine. Pour la première fois, les États-Unis ont accepté de fournir à Kiev les types de capacités de haute puissance, tels que 11 hélicoptères Mi-17, 18 canons obusiers de 155 mm et 300 drones Switchblade de plus.

L'envoi de 800 millions de dollars porte à plus de 3 milliards de dollars le montant total de l'aide militaire que les États-Unis ont fournie à l'Ukraine.

2:17 : Le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Nikolai Evmenov, a rencontré dans la ville de Sébastopol, en Crimée, l'équipage du navire « Moskva », après le naufrage jeudi dernier dans la mer Noire à la suite d'une explosion.

Au cours de la réunion, Evmenov a informé le personnel du navire amiral russe que les officiers, aspirants et marins continueraient de servir dans la marine russe et que les traditions de la croisière lance-missiles « Moskva » seraient soigneusement préservées et poursuivies, comme l'a rapporté le ministère russe de la Défense.

En outre, le portefeuille de la défense russe a annoncé jeudi que le navire amiral de sa flotte de la mer Noire avait coulé alors qu'il était remorqué après un incendie à la suite d'une attaque de l'armée ukrainienne, bien qu'il n'ait pas donné plus de détails sur le déroulement de cette offensive.

L'Ukraine, pour sa part, a assuré que le navire russe avait explosé parce qu'il avait été touché par deux missiles de croisière de fabrication ukrainienne du type « Neptune ».

00:21 : Le général de division russe Vladimir Frolov de la 8e armée est mort au combat Ukraine et a été enterré en Russie ce samedi, selon un communiqué du gouverneur de Saint-Pétersbourg.

La déclaration d'Alexander Beglov ne donne pas de détails sur le moment et l'endroit où Frolov est mort.

Vladimir Frolov

En tant que commandant adjoint de la 8e armée, Frolov a dirigé les forces déployées dans une zone proche de Marioupol, la ville portuaire dévastée que la Russie a assiégée il y a près de trois mois.

Des images parues dans les médias d'État russes montrent la tombe de Frolov au cimetière Serafimovsky à Saint-Pétersbourg recouverte de fleurs rouges.

Depuis le début de l'invasion, l'armée de Vladimir Poutine fait face à une résistance féroce. Les experts affirment que le Kremlin a eu du mal à progresser aussi rapidement que prévu. Et depuis le début de son offensive, le Kremlin lui-même a reconnu plus de 21 000 soldats tués au combat, pour la plupart des jeunes qui ont été envoyés trompés au combat, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'entraîner. Le chiffre comprend également plus de 20 personnalités militaires de haut niveau.

Actualités en développement...

