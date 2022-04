Douze mille prisonniers plus tard, Nayib Bukele continue de protéger les chefs de gang du MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Les cyber-trolls. Lui-même avec ses comptes Twitter et Facebook. À tous vos officiels. Le procureur général qu'il contrôle. L'organe judiciaire dans lequel il gouverne également. Les médias officiels financés par des deniers publics. Nayib Bukele a mis tout son appareil de propagande pour maintenir le récit selon lequel il est une sorte de leader vengeur qui mettra fin une fois pour toutes aux gangs MS13 et Barrio 18, les principales organisations criminelles du Salvador, dont les guerres de rue et les entreprises ont fait des dizaines de milliers de morts dans le pays au cours des dernières décennies.

Depuis le dernier week-end de mars, lorsque la violence des gangs a fait 87 morts en 72 heures dans les rues et les quartiers du pays, Bukele et son appareil se sont lancés dans leur soi-disant « guerre contre les gangs », qui, en plus de la propagande cyclique, a laissé une série d'amendements juridiques et un état d'urgence cela n'a pas encore pris fin et cela a permis au parti au pouvoir de limiter les garanties constitutionnelles et de s'en prendre une fois de plus aux journalistes et aux universitaires qui critiquent le président et ses politiques.

Le 15 avril, en pleine Semaine Sainte, le président a mis à jour sur son Twitter le nombre de détenus comptés jusqu'à ce jour. « Plus de 12 000 terroristes capturés en seulement 21 jours. Nous continuons », a écrit Bukele dans un tweet avec le hashtag #GuerraContraPandilla dans lequel apparaissent des photos de membres de gangs tatoués sur tout le corps.

Si ce chiffre est vrai - il n'y a aucun moyen de procéder à une vérification indépendante : le gouvernement du Salvador a fermé toutes les voies d'accès aux informations sur son système carcéral - Bukele a ajouté 12 000 prisonniers à un système dans lequel il y a déjà environ 40 000 prisonniers, un chiffre qui dépasse déjà le capacité réelle du réseau carcéral. Aujourd'hui, avec les nouveaux admis, la surpopulation est de près de 22 000 personnes.

Parmi les nouveaux détenus, il y a, oui, des personnes qui arborent les tatouages typiques des gangs. Ce sont ceux qui apparaissent généralement sur les photographies de la propagande gouvernementale. Mais il y a aussi d'autres détenus qui sont apparus sur d'autres réseaux sociaux, pas ceux du gouvernement ; ce sont des jeunes dont les captures sont signalées par leurs proches ou leurs connaissances comme des actes arbitraires.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

Depuis la première semaine d'avril, les quelques journaux que le gouvernement de Nayib Bukele continue de ne pas contrôler ont été remplis de plaintes concernant des abus de la PNC. Le vendredi 8 avril, par exemple, la police, couverte par le régime d'urgence approuvé par les députés de Bukele à la fin du mois de mars, est entrée dans Ciudad Credisa, un quartier de la classe moyenne, et a emmené 21 personnes sans explication. Les proches des détenus ont indiqué que la police les avait tous pris en photo et les avait accusés d'être des terroristes, comme le fait le président dans ses tweets.

« J'ai demandé pourquoi ils allaient les prendre, un soldat est venu et m'a poussé avec le pistolet et m'a dit que nous étions responsables de vivre dans une zone marginale », a déclaré un citoyen au journal La Prensa Gráfica.

La même nuit, la police a arrêté des jeunes qui quittaient leur poste de travail dans un restaurant de la capitale. Immédiatement, la PNC a publié des photos des détenus, à qui elle avait retiré leurs chemises, et de l'argent qui, selon la version de la police, était un paiement pour extorsion. Après une forte plainte sur les réseaux sociaux, il est apparu clairement que les jeunes n'appartenaient pas à des gangs et que l'argent était la boîte fabriquée ce jour-là dans le restaurant.

Les demandes les plus fortes sont venues de l'étranger, ce qui semble logique lorsque, après presque trois ans de gouvernement, Bukele a réussi, avec des persécutions judiciaires et administratives et un harcèlement constant, à faire taire de nombreuses voix critiques du pays.

Le 8 avril, le Washington Office for Latin America (WOLA), l'un des groupes de réflexion les plus influents sur les questions latino-américaines dans la capitale américaine, a publié une déclaration dans laquelle il remet en question sans vergogne la politique de Bukele.

« La crise sécuritaire au Salvador exige une réponse urgente et ferme. Les nombreuses victimes des gangs les plus violents du monde ont droit à la justice et à vivre sans crainte d'être harcelées, agressées, extorquées et tuées. Cependant, la suspension de certaines sections de la Constitution du pays n'y arrivera pas », a écrit WOLA.

Bukele a répondu aux critiques de WOLA par des attaques personnelles contre sa présidente, Carolina Jimenez Sandoval. Attaquer quiconque le critique ou expose ses contradictions est déjà une marque de Nayib Bukele. Il l'a fait avec des journalistes salvadoriens, avec la députée américaine Norma Torres ou Tamara Taraciuk Broner, directrice par intérim de Humans Rights Watch (HRW) pour les Amériques.

HRW est une autre organisation qui a critiqué les récentes mesures de Bukele. « Au lieu de protéger les Salvadoriens, ce vaste état d'urgence est une recette pour une catastrophe qui met leurs droits en danger », a écrit l'organisation dans un communiqué.

Au final, cependant, le récit du président, tout le bruit généré autour de lui et tous les amendements juridiques adoptés n'ont pas pu cacher le défaut le plus important de sa guerre : Nayib Bukele, pour des raisons que ni lui ni tous ses acolytes ne peuvent expliquer, ne parvient toujours pas à extrader les 14 dirigeants de MS13 vers le Les États-Unis ont réclamé aux États-Unis des crimes tels que l'homicide et le terrorisme. Ainsi, même après les 12 000 prisonniers de Bukele, la chaîne de commandement du gang reste intacte.

Nayib Bukele a des pactes avec des gangs depuis qu'il a été élu maire de San Salvador en 2015. Des dossiers judiciaires au Salvador, des enquêtes et un processus judiciaire aux États-Unis, ainsi qu'au moins une douzaine d'enquêtes journalistiques basées sur des documents officiels en sont la cause. Le pacte est resté en vigueur et Bukele l'a renforcé depuis la présidence de la république.

Déjà en tant que président, selon une enquête du parquet salvadorien que le procureur nommé par le gouvernement a enterrée, Bukele a continué à gérer le pacte par l'intermédiaire d'Osiris Luna, son chef des prisons, et Carlos Marroquín, un responsable de la présidence. Les États-Unis ont tous deux désigné comme des acteurs corrompus et antidémocratiques, notamment parce qu'ils administrent le pacte au nom de leur patron, le président.

Dans le cadre de ce pacte, Nayib Bukele a manoeuvré ses responsables pour éviter l'extradition vers les États-Unis des 14 dirigeants du MS13 qui forment le soi-disant ranfla national, nom que le jargon des gangs donne à son conseil d'administration.

Ces dirigeants, selon le ministère américain de la Justice, « sont accusés de complot visant à prêter et à dissimuler un soutien matériel à des terroristes, de complot en vue de commettre des actes de terrorisme qui transcendent les frontières nationales, de complot pour financer le terrorisme et de complot pour le terrorisme lié à la drogue ». Ces crimes, dont plusieurs homicides, ont été commis sur le sol américain et ordonnés par la ranfla nationale, selon l'accusation.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

Les photographies de ces dirigeants, pour la plupart prisonniers au Salvador, ne sont pas apparues sur le compte Twitter du président Bukele à côté de l'étiquette terroriste, que lui et ses responsables n'ont pas hésité à mettre à côté des portraits d'autres Salvadoriens qui n'ont rien à voir avec des gangs.

Alors que le régime d'urgence a duré, le procureur général Rodolfo Delgado, pion du président, n'a pas hésité à tweeter que la plupart des détenus (environ 90% dit-il bien que, là encore, ce chiffre soit impossible à vérifier indépendamment) ont été enracinés par un juge de paix, le premier à agir sur un acte d'accusation du Bureau du Procureur, comme le prévoit la législation salvadorienne.

Ce dont Delgado ne parle pas, ce sont trois choses. Plusieurs juges qui n'ont pas statué selon les plans établis par le président sur Twitter, la Cour suprême de justice - également dominée par Bukele - finit par les destituer. Lui-même, Delgado, a été montré du doigt dans le passé pour avoir utilisé la torture pour extorquer de faux aveux à des membres présumés de gangs. Le procureur général ne mentionne pas non plus que c'est lui qui a refusé de faire expulser l'un des dirigeants de MS13 vers les États-Unis et qui a fait ce dossier devant la Cour suprême.

L'un des cas qui, aux États-Unis, a participé à l'enquête des dirigeants est la Vulcano Joint Task Force (JTFV), composée d'agents du ministère de la Justice et du Trésor, dont le directeur, Seth D. DuCharme, était l'un de ceux qui, en janvier 2021, a annoncé l'acte d'accusation contre le 14 dirigeants du MS13 que Bukele ne veut pas extrader.

Les enquêtes de la JTFV ont également joué un rôle essentiel dans une enquête criminelle sur Osiris Luna et Carlos Marroquín, les deux responsables de Bukele enquêtés par le pacte des gangs et contre lesquels le district judiciaire du sud de New York est sur le point de déposer un acte d'accusation formel, ont confirmé deux responsables fédéraux dans Infobae ces derniers jours.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

En fait, JFTV a participé aux premières enquêtes sur le pacte entre Bukele et les gangs à partir de 2020. Une grande partie de ces informations a été transmise à l'ambassadeur américain de l'époque au Salvador, Ronald Johnson, qui, au lieu de les approfondir, a fini par destituer au moins un des enquêteurs américains impliqués, comme l'ont confirmé à Infobae au moins trois agents de l'administration Biden à Washington. Johnson, un ancien agent du renseignement central (CIA), est venu au Salvador en tant que politicien nommé par l'ancien président Donald Trump.

Dans le contexte de cette crise, Bukele, comme il l'a déjà fait auparavant à d'autres moments, a de nouveau fait appel avec nostalgie au genre de soutien qu'il a reçu lorsque Trump était président.

Le 11 avril, le porte-parole du Département d'État, Ned Price, a appelé Bukele à « protéger ses citoyens tout en préservant les libertés civiles, y compris la liberté de la presse », faisant référence aux restrictions légales adoptées pendant le régime d'urgence qui punissent de prison quiconque se réfère au pacte des gangs Bukele. Anthony Blinken, secrétaire d'État de Biden, a également appelé au respect des droits civils des Salvadoriens et a rappelé à Bukele quelque chose de plus : « Maintenant, plus que jamais, il est essentiel d'extrader les chefs de gangs pour faire face à la justice aux États-Unis. »

Bukele, répondant sur Twitter, n'a pas dit un mot sur les dirigeants de la ranfla que son gouvernement continue de protéger. Il a dit ceci : « Nous avions le soutien du gouvernement américain... mais c'était PENDANT L'ADMINISTRATION TRUMP (comme ça, en majuscules) ». Johnson, l'ambassadeur Trump qui a minimisé l'enquête sur le pacte des gangs, était, en fait, l'un des principaux alliés du président salvadorien.

Des pactes tels que celui de Bukele et d'autres conclus par des politiciens salvadoriens dans le passé ont redéfini la structure criminelle et politique des gangs et leurs dirigeants. L'un des universitaires qui a le plus étudié cette partie du phénomène est Juan José Martínez d'Aubuisson, anthropologue cité dans les médias du monde entier. L'année dernière, par exemple, Martínez a expliqué à Infobae que les pics de violence meurtrière au cours de l'administration de Bukele pouvaient être dus à des réajustements du pacte ou au fait que les chefs de gangs utilisent les morts pour envoyer des messages politiques.

Le 11 avril, également dans un tweet, Bukele a qualifié Martinez de « poubelle ». Puis, fidèles au scénario typique, les cyber-trolls, les officiels et les propagandistes ont accusé l'anthropologue d'être complice des gangs et de s'exprimer en leur nom, ce qui aujourd'hui au Salvador est passible de 10 à 12 ans de prison et qui, avec les amendements apportés dans le cadre du régime d'urgence, Le procureur général Rodolfo Delgado peut se transformer en accusation criminelle sans trop de formalités.

