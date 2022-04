Danna Paola a mis le feu aux filets avec un bikini audacieux : « Sous l'influence de la lune »

Danna Paola est considérée comme l'une des artistes mexicaines ayant la plus grande présence internationale en raison de sa longue carrière dans le médium ; elle reçoit constamment la reconnaissance du public à travers des messages tendres qui finissent par transformer ses publications en un reflet de l'impact qu'elle a généré parmi ses des milliers de fans. Cependant, ce n'est pas tout, elle a également volé plus qu'un souffle avec ses tenues emblématiques et sa beauté naturelle.

Ce week-end n'a pas fait exception, la protagoniste d'Amy : la fille au sac à dos bleu a surpris ses plus de 33 millions d'abonnés Instagram avec quelques photos qu'elle a prises depuis un endroit paradisiaque encadré d'immenses palmiers et de grands espaces verts. Mais le centre d'attention n'était pas le beau paysage, mais la silhouette spectaculaire que porte le chanteur à 26 ans.

L'interprète de Mala Fama a posé pour la caméra dans un bikini apparemment métallique révélateur qui contrastait avec les rayons du soleil sur sa peau et ses longs cheveux bruns. Danna Paola a complété son look avec un simple collier et de grandes lunettes de soleil, mais ce qui a fini par voler tous les yeux, ce sont ses jambes et son abdomen profilé.

« Sous les effets de la lune », a-t-elle écrit dans son post Instagram et ce n'était qu'une question de minutes avant que la boîte de commentaires ne soit remplie d'une vague de flatterie en son honneur, où certains en ont profité pour lui envoyer un salut et des déclarations d'amour, en plus de reconnaître l'indéniable beauté de la femme mexicaine, d'autres ont applaudi son audace.

« Corpazo », « Fille des Mais ! » , « Tu es cool », « Je meurs », « La plus belle du monde », « Tu es une pleine lune », « La plus précieuse », « Femme », ont été quelques réactions. Dans la même section, des personnalités des médias sont apparues, telles que Apio Quijano, Sofía Reyes et Karla Días, qui ont exprimé leurs sentiments à travers des emojis de feu.

En général, les photographies de Danna Paola ont provoqué l'euphorie chez les utilisateurs des réseaux sociaux, qui n'étaient pas satisfaits de reconnaître sa beauté dans la section commentaires, ont également reproduit les images sur d'autres plateformes en les rendant virales. Ce n'est pas la première fois que l'artiste vit une situation similaire.

Il y a quelques jours, elle a posté une photo qu'elle a prise de l'extérieur d'un établissement, où elle a mis en valeur un haut de type étoile dans des tons violets qui laissait ses fans sans voix par les transparences et les zones précises qu'il couvrait. Actuellement, les deux photos sont sur le point de dépasser un million et demi de likes.

Auparavant, Danna Paola a partagé ses sentiments au sujet du body shaming (humiliation corporelle) après une presse écrite axée sur le récent article qui a fait en son honneur des aspects liés à la beauté féminine et non à ses derniers triomphes professionnels comme elle le pensait initialement. Face aux différences, l'actrice a fait échouer l'angle via son compte Twitter.

« Chaque fois que je fais des entrevues, je parle de mes projets, de mon état actuel, de mes motivations, de ma santé mentale, etc. Mais on me pose toujours des questions sur mon physique, c'est toujours un point d'opinion, et je suis aux prises avec ces questions depuis des années et je les transforme en quelque chose de positif », a-t-il dit.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram

« Cette fois au cours de l'entrevue, ils ont mis trop l'accent sur ce à quoi je ressemble maintenant, plus précisément avec mon corps, et j'ai honnêtement évité ces questions et je me suis concentré sur ma santé mentale car cela m'a beaucoup aidé à prendre soin de moi à l'extérieur aussi », a-t-il ajouté.

À cette occasion, l'actrice a expliqué que le magazine avait tenté de souligner « à quoi ça ressemble maintenant » et elle a cherché des moyens de les retourner en parlant de questions liées à la santé mentale afin qu'elle puisse mieux paraître dans tous les aspects.

