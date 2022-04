Zelensky a déclaré que les troupes de Kiev avaient connu des succès historiques significatifs contre l'armée russe.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a souligné les succès « significatifs » contre l'armée russe, bien qu'il ait admis une situation « très difficile » dans le sud et l'est, en plus d'annoncer la campagne de plantation dans tout le pays et le rétablissement de certains chemins de fer connexions.

« Les succès de nos forces armées sur le champ de bataille sont vraiment significatifs. Historiquement significatif. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour nettoyer notre terrain des occupants. Nous allons les battre davantage », a déclaré Zelensky dans une vidéo ce vendredi soir.

La « tâche numéro un est d'accélérer la paix », a-t-il dit, insistant sur le fait que la guerre causée par l'invasion russe du 24 février ne prendra pas fin tant que l'Ukraine ne recevra pas plus d'armes et de soutien financier pour se défendre.

Il a insisté sur le fait que la guerre prendra fin « dès que le monde démocratique reconnaîtra que l'embargo pétrolier contre la Russie et le blocus total de son secteur bancaire sont des étapes nécessaires vers la paix ».

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

Les forces armées ukrainiennes « le font avec brio. Ils stoppent les attaques des occupants. Ils mènent des contre-attaques. Ils ont déjà tellement submergé, dans le vrai sens du terme, l'aviation conventionnelle russe qu'ils sont obligés d'utiliser des avions stratégiques à long rayon d'action », a-t-il dit.

Il a toutefois admis que dans le sud et l'est du pays « la situation est encore très difficile », et qu'il ne peut être question de reprise.

Dans les districts occupés des provinces de Kherson et Zaporijia, l'armée russe « continue de terroriser les civils », a-t-il rapporté.

Zelensky a ajouté que « la cruauté avec laquelle les troupes russes tentent de conquérir la région d'Azov, Donbass, Kharkiv, n'élimine que la moindre possibilité que ces territoires et ces personnes, au moins à un moment donné dans le futur, aient des liens » avec la Russie.

Le dirigeant a déclaré avoir rencontré vendredi tous les hauts commandants militaires, le ministre de l'Intérieur et le chef de sa délégation lors de pourparlers avec la Russie, entre autres, pour discuter de la ville de Marioupol, assiégée par les envahisseurs, et a déclaré que « nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver notre peuple ».

À cet égard, le porte-parole du ministère de la Défense, Oleksandr Motuzianyk, a déclaré vendredi que « les combats intenses se poursuivent » et que les envahisseurs ne peuvent pas capturer complètement cette ville, selon l'agence Ukrinform.

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

« La situation à Marioupol est difficile et la lutte continue. L'armée russe implique constamment des unités supplémentaires pour prendre d'assaut la ville et, pour l'instant, des batailles actives ont lieu près de l'usine d'Illich et dans la zone portuaire de Marioupol. Mais les Russes ne peuvent pas s'emparer complètement de cette ville », a déclaré Motuzianyk.

Zelensky a également indiqué qu'il avait discuté avec ses ministres du gouvernement de la manière de résoudre les problèmes économiques urgents survenus pendant la loi martiale imposée après l'invasion russe.

Il a souligné que les quatre cinquièmes de toutes les entreprises ukrainiennes ont déjà repris le travail dans une zone sûre, en particulier les entreprises de l'industrie lourde, et que les réseaux de transport sont en cours de reconstruction.

Dans ces circonstances, a-t-il ajouté, « quoi qu'il arrive, dans toutes les villes et communautés où il n'y a pas de présence d'occupants et d'hostilités, il est nécessaire de relancer l'économie au maximum ».

Le président a déclaré que le ministère de la Politique agricole et de l'Alimentation avait indiqué que la campagne de plantation avait commencé et se poursuivait dans toutes les régions, y compris Louhansk et Donetsk.

Il a également annoncé que la restauration des routes et des chemins de fer avait commencé, qu'à partir de ce samedi, la liaison ferroviaire avec Tchernihiv et Nizhyn serait rétablie, et que des trains circulent déjà entre les villes de la région de Soumy.

(Avec des informations d'EFE)

