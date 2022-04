Vidéo : minutes d'angoisse suite à l'incendie d'un bus SITP dans le centre-ville de Bogotá

Dans l'après-midi du Vendredi saint, une urgence s'est produite dans la ville d'Antonio Nariño, où un bus du système intégré de transport public (SITP) a pris feu et a provoqué des minutes d'angoisse devant l'ampleur des flammes.

La voiture appartenait au concessionnaire, c'est mon bus S.A.S qui a parcouru la route Bachué-Bosque San Carlos et a subi l'accident dans la 1ère rue avec la course 24 B.

Heureusement, l'événement n'a laissé que des pertes matérielles, mais pas de vies humaines, puisque les six passagers qui se trouvaient à bord ont évacué le véhicule à temps, selon le journal télévisé public RTVC Noticias.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle on entend la voix d'un autre conducteur du SITP, qui affirme qu'il a aidé à contrôler les flammes et que malgré le fait qu'ils aient utilisé les trois extincteurs qu'il transportait dans le cadre de la trousse d'urgence.

« Une fois l'incident signalé, les protocoles de l'affaire ont été activés et l'assistance de l'équipe d'incendie de la gare centrale a été suivie », ont-ils cité dans RTVC Noticias ce qu'ils ont dit dans Transmilenio pour cette affaire.

Dans le magazine Semana, ils ont indiqué que les autorités avaient ouvert une enquête correspondante pour déterminer la cause de l'incident.

« Le véhicule modèle 2014 fera l'objet d'un examen du groupe de parc électrique de l'audit afin de déterminer les raisons qui ont généré l'événement. Une fois les causes connues, les corrections nécessaires seront apportées », ont-ils souligné ce qu'ils ont expliqué dans Transmilenio.

L'autre urgence survenue le Vendredi saint est le cas d'un mineur de moins de 12 ans perdu dans le sanctuaire de Monserrate.

Le colonel Diogenes Serrano, directeur de la défense civile à Bogotá, dans des dialogues sur Morning News de Blu Radio, a rapporté que la mineure s'identifiait comme Victoria José Díaz.

« Le rapport provient d'une fillette de 12 ans, portant un sweat-shirt rose et se perdant sur la piste de Monserrate », a déclaré Serrano.

En outre, le directeur de la défense civile a formulé une série de recommandations à l'intention des personnes qui vont gravir la colline : « il faut être très conscient des enfants et ne pas les laisser partir ».

Le colonel Diogène a souligné que plus de 10 000 personnes ont déjà grimpé à Monserrate. Et il a prévenu que même si le passage pour piétons est activé jusqu'à midi, le téléphérique et le funiculaire continueront de fonctionner.





