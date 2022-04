Ignacio Mier Velazco, coordinateur du banc du Mouvement de régénération nationale (Morena), a déclaré que le 17 avril, la réforme électrique du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sera débattue et votée à la Chambre des députés.

Par le biais de son compte Twitter officiel, le législateur morenista s'en est pris au bloc d'opposition, au Parti d'action nationale (PAN), au Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et au Parti de la révolution démocratique (PRD), notant que ses accusations sur la discussion de l'initiative sur la question de l'énergie de López Obrador à San Lazaro est fausse.

« PRIANRD, ne soyez pas confus ou ne voulez pas être confus. La réforme de l'électricité sera discutée et votée dimanche avec les 12 points qu'ils ont proposés. Chacun assume son rôle et ses responsabilités vis-à-vis de ses électeurs et de la patrie. Tu vas au Mexique ou tu pars pour Iberdrola ? Vous déciderez librement », a écrit Ignacio Mier sur les réseaux sociaux.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

La publication du Morenista est le résultat de commentaires du secrétaire de la Commission de l'énergie et membre du groupe parlementaire du PRD à San Lázaro, Mauricio Prieto Gómez, dans lesquels il a indiqué que le cherry party reportera le débat sur la réforme de l'électricité dimanche prochain parce que, selon ses déclarations, ils n'ont pas obtenu les votes nécessaires.

« Nous demandons que cette initiative soit abandonnée et mise en place. Nous ne pouvons pas être soumis à ce que dit l'exécutif, nous sommes un pouvoir égal. L'Assemblée législative devra présenter une proposition qui répondra aux besoins du pays. L'objectif ultime est que l'électricité coûte moins cher aux Mexicains, et celui qu'ils ont présenté ne dit pas comment ils vont y parvenir », a déclaré le perredista.

Cependant, Prieto Gómez a déclaré que sa position était claire : voter contre la réforme de l'électricité. Il a également annoncé que la coalition PRD PAN et PRI, Going for Mexico, présentera une initiative pour remplacer celle de López Obrador.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

« Nous sommes totalement fermes, engagés, nous allons voter convaincus que cela n'aide pas les Mexicains, et je suis sûr que dimanche, nous l'écarterons et, dans les prochains jours, présenterons celui préparé par Va por México », a déclaré Prieto Gómez.

De son côté, Cynthia López Castro, législatrice du parti tricolore, comme Prieto Gómez, a prévenu que Morena reportera la session de dimanche prochain et a déclaré que « ce sera la première réforme constitutionnelle qu'ils perdront ».

« Morena veut changer la session de dimanche, peu importe ce qu'ils veulent, ils n'obtiendront plus les 54 voix dont ils ont besoin. Ce sera la première réforme constitutionnelle qu'ils perdront dans cette législature LXV », a écrit le législateur tricolore sur Twitter.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

En plus de cela, le bleu et blanc Jorge Romero Herrera a affirmé que même le dimanche de Pâques, il ne « relancera » pas la réforme électrique.

Le député d'Acción Nacional a déclaré que l'initiative du parti des cerises « était née morte » et que c'était ainsi qu'elle resterait, puisque le banc bleu et blanc, avec le bloc d'opposition, avait préparé sa stratégie pour empêcher le parti cerise et ses alliés, le Parti travailliste (PT) et le Parti écologiste vert (PVEM), de leur avoir donné une balle.

« Même dimanche prochain de la Résurrection, Morena, à la Chambre des députés, ne réussira pas à relancer l'initiative de réforme électrique de l'exécutif, puisqu'elle est née morte et c'est comme ça qu'elle restera. Les députés du PAN sont prêts à éviter tout albazos », a déclaré le bleu et blanc sur les réseaux sociaux.

