Sur ordre direct de Vladimir Poutine, la nouvelle assemblée du panel militaire russe pour l'Ukraine comprend une refonte tactique-stratégique sur le terrain par le général Alexander Dvornikov . Le nouveau commandant russe est précédé d'une réputation reprochable qui l'unit comme « le boucher syrien » pour son action dans la guerre civile du pays arabe. Là, il a mené des attaques conjointes d' « entrepreneurs » russes et de forces loyales au dictateur syrien Bachar al-Assad, qui sous son commandement ont rasé la ville d'Alep et toute la région de la Douma.

Les opérations militaires de Dvornikov en Syrie font actuellement l'objet d'une enquête menée par un tribunal allemand qui a appliqué le principe de la compétence universelle pour les crimes de guerre pour l'utilisation d'armes neurotoxiques. La recherche se concentre sur les commandants de troupes russes et syriens qui ont également utilisé des bombes à fragmentation sur des civils, qui sont interdites par un traité international signé par 37 pays en 2008. Ces événements ont amené Dvornikov à rejoindre une liste de militaires russes et syriens sanctionnés par le Royaume-Uni et à être inclus dans l'enquête sur les crimes de guerre dans le dossier en cours de traitement en Allemagne.

Compte tenu des antécédents du général Dvornikov, Washington, Bruxelles et l'OTAN se sont inquiétés de la récente nomination du commandant controversé par Vladimir Poutine. L'Union européenne (UE) a suggéré que la désignation allume des feux rouges dans les prochaines semaines de la guerre en cours.

Le brigadier Kevin Ryan, ancien attaché militaire de Washington à Moscou, qui depuis sa retraite est conseiller du Belfer Center, a déclaré à la presse américaine que Dvornikov aura sous ses ordres un grand nombre de troupes de remplacement sur le front ukrainien. Toutes ces troupes ont été mises à disposition mardi dernier par ordre direct de Vladimir Poutine et comprennent des forces terrestres, maritimes et aériennes ; il est donc clair que lorsque les analystes militaires occidentaux ont mentionné hier un retrait russe des contigus de Kiev et ont parlé d'une guerre presque perdue pour Moscou, Pour le moment, les choses ne semblent être ainsi malgré la résistance ukrainienne louable et au-delà de l'impact que le naufrage - jeudi dernier - du navire Moskva, navire amiral de la marine russe en mer Noire, a provoqué à Moscou.

Les agences de renseignement occidentales ont qualifié le mouvement russe il y a dix jours de retraite et non de retrait final, et ont défini les événements comme une tactique de regroupement, en cours depuis la semaine dernière, de sorte qu'une contre-offensive russe imminente est attendue avec des opérations massives comprenant la saturation bombardements avec des systèmes d'artillerie lourde, de l'armée de l'air et de missiles.

À l'heure actuelle, les combats se poursuivent intensément dans le sud de l'Ukraine et dans la région orientale du pays, ce qui montre que les agences de renseignement occidentales ont correctement analysé le mouvement russe et que les attaques d'artillerie et de missiles, ainsi que les bombardements aériens, se poursuivent sur de grandes zones de territoire. qui façonne la stratégie de la « terre brûlée » que le commandant Dvornikov aime, et c'est pourquoi Vladimir Poutine l'a choisi pour inverser la performance irrégulière de ses forces militaires en Ukraine.

D'autre part, les rapports satellitaires de l'OTAN indiquent que le général Dvornikov concentre ses forces dans l'est du pays, une zone qui a de nouveau été fortement attaquée par les Russes. Cependant, il existe un « plan supplémentaire » qui accompagne les ordres d'actions offensives du général Dvornikov, qui cherchera non seulement à s'emparer avec succès de la capitale, Kiev ; mais sur ordre direct du président Poutine, « la chasse au président Volodymir Zelensky » , que le La CIA américaine a indiqué qu'elle était la cible principale d'une brigade de commandement spécial russe divisée en deux sections de quelque 80 hommes hautement entraînés pour mettre fin à leurs jours.

La communication de la CIA a eu lieu il y a huit jours, de sorte que Zelensky et son équipe sont constamment en mouvement, se déplaçant dans l'est de l'Ukraine, du centre vers le nord, évitant le sud en raison de sa proximité avec la Crimée, où les commandos russes ont établi leur base opérationnelle et d'où ils prévoient de chasser Zelensky . Les services de renseignement américains pensent que la force spéciale opère déjà derrière les lignes ukrainiennes dans la ville portuaire de Marioupol, détruite par les bombardements russes et encerclée depuis le début des actions militaires en février.

Selon l'agence américaine, l' ordre de Poutine au général Dvornikov a été direct et strict. Poutine a l'intention d'éliminer physiquement Zelensky et son équipe pour déchaîner la résistance ukrainienne , de sorte que le risque pour l'intégrité physique du président a augmenté dangereusement, tout comme ses proches conseillers et chefs militaires, qui ont renforcé sa sécurité comme indiqué pour informations de renseignement. Une attaque de décapitation russe serait imminente et a déjà été tentée par Moscou au moins deux fois depuis le 24 février.

Selon Washington, la Russie cherche à inverser rapidement le cours de la guerre en assassinant le président ukrainien. Aujourd'hui, les avancées que l'industrie militaire a développées sont mortelles et le danger pour Zelensky est extrêmement élevé compte tenu de la technologie de surveillance électronique qui peut fournir aux Russes des informations sur leurs allées et venues en temps réel si le président ne fait pas preuve de rigueur dans ses mouvements.

Le groupe de travail proche de Zelensky est petit et se déplace d'un endroit à l'autre en évitant d'utiliser des téléphones portables, même le téléphone satellite du président Zelensky, constamment surveillé par les technologies du renseignement russe, a été modifié. En outre, la sécurité de Zelensky doit être protégée contre d'autres menaces potentielles, telles que le circuit secret de caméras que l'armée russe a installé dans les villes qu'ils ont occupées et dont ils se sont retirés ; les commandants russes savent que Zelensky envisage de visiter ces villes et que le danger doit être considéré selon le rapport de la CIA. En outre, la technologie de détection vocale dans ces endroits et dans d'autres, qui pourrait identifier Zelensky quand il parle, a été bloquée avec l'aide de l'OTAN compte tenu du danger mortel qui émerge des drones russes, qu'ils soient activés à distance ou qu'ils soient réglés au moyen d'une minuterie qui peut obtenir des informations en temps réel sur les mouvements de la caravane présidentielle. Avec les informations obtenues grâce à l'une de ces technologies, Moscou peut exécuter des frappes aériennes ou des missiles à ultrasons qui atteignent sa cible en fonction de la distance entre deux et quatre minutes de tir.

Il y aura potentiellement de nombreuses autres menaces dans les prochains jours pour le président ukrainien. Bruxelles et Washington s'inquiètent également de ce que les forces russes réorganisées dotées d'hommes plus expérimentés et de nouvelles technologies pourraient faire sur le champ de bataille dans l'est et le centre de l'Ukraine alors qu'elles cherchent à s'affirmer sur le terrain dans les semaines à venir. La plus grande préoccupation, cependant, est une attaque directe contre Zelensky pour déclencher la résistance des forces ukrainiennes. C'est ce que recherche Vladimir Poutine, il l'a déjà essayé et il est fort possible qu'il essaie à nouveau avec le général Alexander Dvornikov, son nouveau commandant des opérations en Ukraine.

