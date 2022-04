Pâques : découvrez le sens de chaque jour

La Semaine Sainte est une célébration religieuse qui commémore les derniers jours de la vie de Jésus sur terre. Bien que le Pérou soit l'un des pays qui célèbrent cette tradition religieuse, il n'est pas rare que de nombreuses personnes ne sachent pas ce que signifie réellement chaque jour ou ce que l'on se souvient de chacun d'eux.

Dans notre pays, la Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, cependant, dans de nombreux autres pays, elle commence le vendredi des Douleurs ou le Vendredi du Concile, soit deux jours plus tôt. En ce jour, on se souvient de la souffrance de Marie, mère du Christ face à la mort imminente de son fils.

Si vous voulez connaître la signification de chaque jour de la Semaine Sainte, continuez à lire la note suivante.

SIGNIFICATION DES JOURS DE LA SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux - 10 avril

On se souvient de l'arrivée de Jésus à Jérusalem.

Lundi Saint - 11 avril

Le messie expulse les vendeurs et les marchands du temple de Jérusalem parce qu'ils ont utilisé l'espace comme lieu d'enrichissement et non de louange.

Mardi Saint - 12 avril

Le jour où Jésus rencontre ses disciples et leur parle de la trahison de Judas et des dénégations de Saint-Pierre qui surprennent tout le monde.

Mercredi Saint - 13 avril

Judas Iscariot trahit le Christ en échange de 30 pièces d'argent.

Jeudi Saint - 14 avril

Jour du dernier repas avec ses disciples. Après celui-ci, ils arrêtent Jésus.

Vendredi saint - 15 avril

C'est le jour où le messie entre en prison, puis lui attache une couronne d'épines et lui fait porter sa croix. Enfin, ils le crucifient et l'enterrent

Samedi Saint - 16 avril

Il est également connu sous le nom de Glory Sabbath, car bien qu'il s'agisse d'un jour de deuil, il est également considéré comme un jour d'espoir en mettant particulièrement l'accent sur le rappel que Jésus ressuscitera le lendemain.

Dimanche de la Résurrection - 17 avril

Jésus est ressuscité le troisième jour, comme il l'avait dit. Les premiers à le voir sont Mary Magdalene, John et Mary Mother of James.

QUELS SONT LES JOURS FÉRIÉS ?

Cette année, les vacances sont le jeudi 14 et le vendredi 15 avril. Cependant, cela peut varier selon les entreprises, car certaines ont tendance à le prolonger jusqu'au samedi afin que les jours de repos soient plus longs.

COMBIEN DEVRAIS-JE ÊTRE PAYÉ SI JE TRAVAILLE À PÂQUES ?

Selon le décret législatif n° 713, l'entreprise dans laquelle vous travaillez doit reconnaître les paiements de repos payés, y compris les vacances de Pâques. La somme que doit recevoir chaque salarié qui travaille correspond à un jour de travail par jour férié, selon les informations officielles.

AUTRES JOURS FÉRIÉS AU PÉROU

Pour le moment, ce sont les jours non ouvrables qui restent dans notre pays pour le reste de 2022.

Dimanche 1er mai — Fête du travail

Mercredi 29 juin — Fête de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul

Jeudi 28 juillet — Jours fériés

Vendredi 29 juillet — Jours fériés nationaux

Mardi 30 août — Fête de Santa Rosa de Lima

Samedi 08 octobre — Bataille d'Angamos

Mardi 1er novembre — Toussaint

Jeudi 08 décembre — Jour de l'Immaculée Conception

Vendredi 09 décembre — Bataille d'Ayacucho (non opérationnel pour le secteur public)

Dimanche 25 décembre — Noël

