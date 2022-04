Miguel Trauco a joué dans la victoire de Saint-Étienne, a quitté la zone de relégation et s'accroche à la Ligue 1

Miguel Trauco a participé à la victoire 2-1 de Saint-Étienne contre le Stade Brestois, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, où son équipe peine à ce jour à s'éloigner complètement de la relégation zone. Le Péruvien est entré en seconde période avec le résultat déjà défini. Son club n'a que sept points de plus que la dernière place alors qu'il reste six dates à jouer.

Le match a commencé compliqué, lorsque le Français Franck Honorat a marqué à peine neuf minutes après le début de l'engagement de l'équipe visiteuse. Cependant, les locaux ont récupéré grâce à de belles performances de Mahdi Camara, auteur de deux passes décisives, et du Gabonais Denis Bouanga, qui a marqué un double pour sceller le résultat et prendre les trois points.

L'ancienne université des sports est entrée sur le terrain lorsque son entraîneur a décidé de le mettre dans sa position naturelle en quittant le sénégalais Sada Thioub en 68 minutes. Depuis lors, l'appel à l'équipe nationale péruvienne a été impliqué dans des actions offensives et défensives, mais aucune action n'était assez dangereuse et les gardiens de but n'ont pas autorisé plus de buts dans le match.

Avec 30 points, Saint-Étienne clôturera la 32e journée de la première division française dans la case 17 , ce qui leur permet de rester en Ligue 1 avec six dates à jouer. Cependant, les trois derniers ne sont pas loin derrière. Celui qui se trouve en bas du tableau, Metz, a 23 points et a des chances d'être sauvé. Dans la case 19, les Girondins de Bordeaux avec 26 points, tandis que Clermont est à la 18e place avec 28 points.

Rappelons que dans ce tournoi européen, les deux derniers perdent la catégorie, tandis que le troisième dernier joue le repêchage contre une équipe de la deuxième division du pays deux fois champion du monde. Tout sera défini dans les jours qui suivent.

STATUT CONTRACTUEL DE TRAUCO ET OFFRES

Le contrat du gaucher avec Saint-Étienne prend fin en milieu d'année et le plus sûr jusqu'ici, c'est qu'il ne restera pas dans le club. Pour cette raison, lui et son agent commencent à voir d'autres options. L'idée est de rester en Europe, mais tout dépendra des offres que vous aurez. Rappelons qu'il a reçu un appel du Pérou, mais cela ne s'est pas concrétisé par la décision du footballeur. Comme on l'a appris, il y a des chances d'aller en MLS, en Belgique, en Italie ou en Arabie saoudite.

L'administration temporaire de l'Universitario de Deportes, avec Jean Ferrari à la tête, a contacté le footballeur et son représentant, qui envisagent quelques options pour le milieu de l'année, lorsque leur lien prendra fin. Clairement, l'offre économique a eu une influence négative sur cette tentative, puisque le footballeur est loin de ce qu'un club péruvien peut lui offrir. En outre, il prévoit de rester à l'étranger encore quelques années.

MIGUEL TRAUCO DANS L'ÉQUIPE PÉRUVIENNE

Bien qu'il n'ait pas été considéré dans son club, Miguel Trauco a toujours la confiance de Ricardo Gareca et a été le partant lors des deux derniers matches des qualifications sud-américaines en direction du Qatar 2022, où le 'white-roja' a remporté les séries éliminatoires de la Coupe du monde et l'arrière gauche a connu une belle performance pour son groupe.

Au total, sur les 18 matches joués dans le tournoi de la Conmebol, le Péruvien a joué 12 matches, aidant une fois lors des débuts contre le Paraguay à Asunción (2-2). Ensuite, 10 matchs ont été joués pendant les 90 minutes du match. Il a ajouté six jaunes et un rouge (contre la Colombie à Lima).

