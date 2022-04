Météo au Mexique pour le 16 avril : samedi de gloire avec des températures supérieures à 40° C

Le Service météorologique national devrait avoir des températures supérieures à 40° C dans plus de 18 entités à travers le pays. Cela est dû à la présence d'une vague de chaleur qui va générer un environnement très chaud en soirée. Cependant, des précipitations seront également présentes, en particulier dans le nord-est, l'est et le sud-est du pays en raison de la pénétration d'humidité du golfe du Mexique, de l'océan Pacifique et de la mer des Caraïbes.

Le Mexique enregistrera des températures minimales allant jusqu'à -5° C dans les régions montagneuses de Chihuahua et de Durango. En revanche, les sommets vont jusqu'à 45° C à Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Queretaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche et Yucatan et jusqu'à 40° C à Sonora, Colima, État du Mexique, Tabasco et Chambre Quintana.

Valle de México : Un environnement frais à tempéré est prévu à l'aube, ainsi qu'un ciel moyennement nuageux à nuageux pendant la journée, avec la probabilité de précipitations isolées à Mexico et dans l'État du Mexique, qui pourraient être accompagnées de chocs électriques.

À Mexico, une température minimale de 16 à 18° C et un maximum de 29 à 31° C est prévue. Pour la capitale de l'État du Mexique, une température minimale de 9 à 11° C et un maximum de 26 à 28° C.

Péninsule de Basse-Californie : ciel partiellement nuageux et pas de pluie dans la région. Environnement froid le matin avec gel dans les régions montagneuses de Basse-Californie. L'après-midi, l'atmosphère sera chaude à chaude.

Pacifique Nord : ciel partiellement nuageux la majeure partie de la journée. Il ne pleut pas dans la région. Atmosphère matinale froide et fraîche à tempérée à Sinaloa. L'après-midi, ambiance chaude à chaude.

Pacifique central : ciel partiellement nuageux et pas de pluie. Atmosphère fraîche le matin, l'après-midi, environnement chaud à très chaud.

Pacifique Sud : Ciel nuageux de l'après-midi avec averses, décharges électriques et chutes de grêle probables au Chiapas, ainsi que des pluies isolées à Oaxaca et aucune pluie à Guerrero. Atmosphère fraîche le matin avec des bancs de brouillard dans les zones montagneuses et chaud à très chaud l'après-midi dans les zones côtières.

Golfe du Mexique : Partiellement nuageux le matin et nuageux l'après-midi ; averses isolées à Tamaulipas. Pas de pluie à Veracruz et Tabasco. Atmosphère fraîche à l'aube avec des bancs de brouillard dans les régions montagneuses de la région et chaud à très chaud l'après-midi.

Péninsule du Yucatan : ciel dégagé le matin et nuageux l'après-midi, sans pluie dans la région. Atmosphère douce le matin et atmosphère chaude à très chaude l'après-midi.

Mesa del Norte : ciel partiellement nuageux la plupart de la journée avec des pluies isolées à Coahuila, Nuevo León et San Luis Potosí. Il n'y a pas de pluie dans le reste de la région. Environnement matinal froid à très froid avec du gel dans les montagnes de Chihuahua et de Durango. Dans l'après-midi, atmosphère chaude à chaude.

Mesa Central : ciel partiellement nuageux le matin et nuageux l'après-midi avec des pluies isolées à Querétaro, Hidalgo, Morelos et Puebla. Ambiance matinale fraîche à froide dans les zones de montagne. L'après-midi, ambiance chaleureuse.

