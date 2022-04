FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Après Elon Musk, PDG de Tesla et Space X a déclaré qu'il a offert de payer 54,20 dollars par action de Twitter, 41 milliards de dollars pour l'achat du réseau social dans son intégralité, il y a eu toutes sortes de commentaires, réactions, mèmes et même enquêtes pour connaître l'opinion des utilisateurs du réseau social. 73 pour cent sont censés être en faveur de l'achat du magnat.

Cet après-midi, en plein suspense autour de l'acquisition de la plateforme, Elon Musk a fait un tweet dans lequel il remerciait le soutien de milliers de personnes.

Dans son billet de vendredi après-midi, il a joint une enquête menée par Bitcoin Archive, un compte comptant près d'un million d'abonnés qui se spécialise dans le fait de donner des nouvelles et des opinions sur les crypto-monnaies et la technologie. Dans ce sondage public, il a demandé aux utilisateurs s'ils acceptaient qu'Elon Musk achète Twitter.

À la question à laquelle ont répondu 19 494 personnes, 73% étaient en faveur du fait qu'Elon Musk soit le nouveau propriétaire et 27% ont déclaré en désaccord. En raison des résultats, le magnat a partagé l'enquête Bitcoin Archive sur son compte et a remercié le soutien qu'il a reçu.

Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une enquête réalisée par des professionnels dans le domaine de la mesure statistique, puisqu'elle a été réalisée au hasard, ce qui a été principalement vu par les adeptes du compte. C'est-à-dire que sa valeur réside dans le fait qu'Elon Musk a cité le tweet pour remercier le résultat et ne représente pas l'opinion de tous Twitter.

Outre le résultat, plusieurs utilisateurs ont commenté la publication, notant que le milliardaire sud-africain ne devrait pas dépenser autant d'argent pour acquérir un réseau social et que cet argent devrait être utilisé pour lutter contre la faim dans le monde ou construire des maisons pour les personnes en situation de vulnérabilité.

« Non. Je devrais utiliser cet argent pour quelque chose de plus utile, comme lutter contre la faim dans le monde, aider les gens dans la rue ou quelque chose de plus important », a déclaré un utilisateur. Il y avait également des opinions disant qu'ils ne voulaient pas que Twitter devienne Facebook ou 4chan.

Le déménagement de Musk survient après que samedi il se soit demandé sur Twitter si le réseau social était « mourant » et a attiré l'attention sur des utilisateurs comme le chanteur Justin Bieber, qui sont très suivis mais publient rarement. « La plupart de ces comptes 'top' tweetent rarement et publient très peu de contenu », a écrit le patron de Tesla, sous-titrant une liste des 10 profils comptant le plus d'abonnés - qui se comprend au numéro huit, avec 81 millions d'abonnés.

Le milliardaire, qui détient actuellement près de 73 millions et demi d'actions de la société de messagerie, était devenu critique du réseau social et s'était demandé si ses règles respectaient « rigoureusement » le principe de la liberté d'expression.

Ces critiques avaient suscité des soupçons dans certains secteurs, y compris parmi les employés de Twitter eux-mêmes, qui craignaient que Musk n'exerce un pouvoir excessif dans l'entreprise pour modifier ses normes de publication éthiques, y compris la suspension du compte sanctionné de l'ancien président américain Donald Trump pour avoir considéré que ses messages étaient à l'origine de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021.

Musk a accumulé plus de 80 millions d'abonnés depuis qu'il a rejoint le site en 2009 et a utilisé la plateforme pour faire plusieurs annonces, dont l'annonce d'un accord de privatisation de Tesla qui l'a mis en difficulté avec les régulateurs.

