Les secrets de Ben Stiller : le jour où il a appelé son père sous l'influence du LSD et la réconciliation avec son ex en pleine pandémie

70th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Meyerowitz Stories" (New and Selected) in competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France. 21/05/2017.Cast members Ben Stiller poses. REUTERS/Eric Gaillard

Il est le roi de la comédie américaine. À 56 ans, le protagoniste de tubes tels que « Zoolander », « My girlfriend Polly » ou « Crazy about Mary » a non seulement démontré un énorme talent en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur et réalisateur de séries telles que « Severance » ou « Escape At Dannemora », ou dans des films tels que « The Cable Guy » et « Reality Bites » ou dans « Tropic Thunder », dans lequel il a écrit et joué.

Ben Stiller a obtenu tout le succès qu'une personne pouvait souhaiter et plus encore. Né à New York, il a commencé sa carrière étant enfant. Déjà à l'âge de 10 ans, il a fait ses débuts d'acteur dans le drame juridique « Kate McShane », qui mettait en vedette sa propre mère, Anne Meara. En 1989, alors qu'il suit des cours à l'Actors Studio, il est engagé comme scénariste sur « Saturday Night Live », n'ayant presque rien sur son CV, mais au bout de quelques semaines, il démissionne. En 1987, il avait déjà joué dans un grand film, « The Empire of the Sun «, réalisé par Steven Spielberg. Bien qu'il ait joué un petit rôle, Ben a partagé le tournage avec John Malkovich, Joe Pantoliano et un garçon de treize ans nommé Christian Bale.

« Enfant qui regardait ses films et me donnait envie de faire des films, travailler avec lui était aussi excitant qu'on pouvait le penser », a raconté Stiller à propos de cette rencontre avec Speilberg. Sur le plateau, le réalisateur a reçu l'acteur pour voir comment il avait préparé certains plans et expliqué ce qu'il faisait.

Ces dernières années n'ont pas été faciles. En 2015, sa mère, Anne Meara, meurt après avoir subi un accident vasculaire cérébral. L'année suivante, « Zoolander 2" échoue lamentablement. En 2017, il se sépare de Christine Taylor. Son père, Jerry Stiller, est décédé en mai 2020.

Mais aujourd'hui, il bénéficie d'un excellent cadeau de travail. Stiller se prépare à être le visage principal de l'adaptation théâtrale du roman « The Shining », le classique de l'horreur que Stephen King a écrit en 1977 et plus tard popularisé au cinéma avec Jack Nicholson sous les ordres de Stanley Kubrick en 1980. Il s'agit d'un projet en cours de réalisation depuis plusieurs années, mais qui a dû être interrompu par l'épidémie de COVID-19 et la fermeture des salles de cinéma. Ivo van Hove se chargera de la pose. Il sortira dans le West End de Londres en janvier 2023.

En outre, Apple TV+ a déjà confirmé une deuxième saison de « Severance », le thriller acclamé par la critique du créateur et écrivain Dan Erickson. « C'est vraiment excitant de voir la réaction des personnes qui aiment la série et le niveau d'engagement des fans », a déclaré Stiller sur Twitter. « Cela a été un long chemin pour amener « Severance » à la télévision. J'ai lu pour la première fois le pilote de Dan il y a plus de cinq ans. Cela a toujours été une histoire conçue depuis plusieurs saisons, et je suis très heureuse que nous puissions la poursuivre »,

Fils de deux légendes de l'humour

Ben Stiller con sus padres en Nueva York McBride/Mediapunch/Shutterstock | McBride/Mediapunch/Shutterstock

Ben Stiller a une interprétation dans ses gènes. J'ai dû être acteur. Fils des comédiens légendaires Jerry Stiller et Anne Meara, il a vécu son enfance entre les caméras et les plateaux de tournage. Au fil des ans, Stiller a parlé de sa famille particulière et de ce que c'était que de grandir avec des parents célèbres. « Nous avons dû rester éveillés tard et aller dans des studios de télévision. C'était un pays fantastique et amusant. » Avec sa sœur aînée Amy, également actrice, ils ont passé des nuits à regarder Jerry et Anne répéter dans leur appartement de New York.

Le 11 mai 2020, l'acteur a dû communiquer son énorme tristesse à la suite de la mort de son père. Il y a cinq ans, sa mère était décédée d'un cancer.

L'acteur et réalisateur a utilisé son compte Twitter pour écarter qui était son inspiration et l'homme qui le faisait le plus rire. « C'est très triste d'apprendre que mon père, Jerry Stiller, est mort de causes naturelles. Il a été un grand père, un grand-père et un mari très dévoué à Anne, pendant 62 ans. Il va tellement me manquer. Je t'aime papa », a-t-il écrit dans un message sincère.

Quelques jours plus tard, et toujours en deuil, Stiller parle des derniers jours de son père avant sa mort, à l'âge de 92 ans. Dans une interview accordée à The New Yorker, le protagoniste de « Zoolander » - un film dans lequel son père a également joué - a déclaré que lui et sa sœur Amy avaient passé du temps avec lui et que jusqu'au dernier moment, le célèbre comédien a gardé son sens de l'humour. « J'étais malade depuis un moment. Nous avons pu être avec lui, ce pour quoi je suis très, très reconnaissant », a-t-il dit.

Stiller, à plus d'une reprise, a affirmé que son père était « l'homme le plus drôle de la terre » Dans ses derniers jours, il hésitait à mourir malgré sa mauvaise santé. « Il est parti paisiblement et a eu le sens de l'humour, jusqu'à la fin », a-t-il partagé. « J'hésite à parler de sens de l'humour. Il était juste drôle, et il a toujours été lui-même. Il avait presque quatre-vingt-treize ans, et je pense que son corps en était à un point où il était temps », a-t-il ajouté.

Ben Stiller con su padre Jerry Stiller en el rodaje de "Zoolander" Moviestore/Shutterstock | Moviestore/Shutterstock

Parmi les nombreuses anecdotes que Ben Stiller a racontées dans ses interviews, l'une des plus mémorables est le jour où il a appelé son père haut. Il l'a raconté dans une interview qu'il a accordée à Jimmy Fallon sur « The Tonight Show » dans une sorte d'hommage au défunt humoriste.

À la caméra, Ben s'est dit tellement confiant avec son père que, lorsqu'il avait 16 ans et après avoir consommé des drogues hallucinogènes, il n'a pas hésité à l'appeler pour lui parler de sa mauvaise expérience avec le LSD. « La première et la dernière fois », a-t-il dit à propos de cet épisode.

« J'ai eu peur et mon premier instinct a été : 'Je vais appeler mes parents'. Parce que les enfants appellent leurs parents quand ils utilisent du LSD, n'est-ce pas ? », a plaisanté l'acteur. « Peut-être que cet exemple sert à montrer à quoi ressemblait notre relation parce que ma première impulsion a été que, j'ai senti que c'était lui que je voulais aller voir », a expliqué Stiller à propos du lien qui le liait à son père.

Lors de l'appel téléphonique, Jerry Stiller était dans la ville de Los Angeles pour filmer un épisode de la série « The Love Cruise », mais il a fait de son mieux pour rassurer son fils.

« La première chose qu'il m'a dit, c'est 'Tu vas aller bien'. Et il a commencé à m'en parler, même s'il ne connaissait rien à la drogue. Il m'a dit : 'Je sais ce que tu ressens. Quand j'avais 10 ans, j'ai fumé une cigarette du centre commercial Pall et j'ai été malade pendant deux jours », a déclaré l'interprète.

Ben Stiller dirigió "Reality Bites" y "The Cable Guy." Más tarde, dejó de lado sus ambiciones de dirigir para protagonizar "There's Something About Mary", que lanzó su carrera actoral. Otro intento como director fue en 2001 con "Zoolander" CAMERA PRESS/Diane Freed/Newsmak

Une autre fois, Stiller se souvient de la première fois qu'il marchait seul à l'école qui se trouvait à cinq pâtés de maisons de sa maison new-yorkaise, enfant, en 1974. Au cours de cette courte promenade, il a remarqué une présence familière. Jerry l'a secrètement accompagné. « Mon père était nerveux, alors il m'a suivi », a-t-il dit. « Il m'a littéralement suivi dans une voiture au point où les policiers l'ont arrêté parce qu'ils pensaient qu'il me harcelait. J'étais tellement fou. »

Frank Costanza n'a pas pu passer à travers un épisode de « Seinfeld » sans crier sur sa famille, mais l'homme qui l'a joué était tout le contraire en tant que père dans la vraie vie. « Il ne voulait pas qu'il arrive quelque chose de mal à ses enfants. Parfois, cela pouvait vous rendre fou quand vous étiez enfant parce que vous avez besoin de vivre votre vie, mais il était toujours là pour nous quand nous avions besoin de lui. »

Stiller a également révélé l'adorable réaction de son père à une mauvaise critique de film qu'il a reçue il y a une quinzaine d'années. Lui et sa famille vivaient dans le même immeuble à appartements à New York que ses parents à l'époque.

« Un film dans lequel j'étais a reçu une mauvaise critique, et le lendemain matin, il y avait une note sous ma porte de mon père qui disait : 'J'ai lu la critique dans le New York Times, ne vous inquiétez pas'. Je vais écrire au gars et m'en occuper. 'C'était mon père », a-t-il dit.

Stiller a également réfléchi au mariage amoureux de 61 ans de Jerry et Anne. « Je ne veux pas devenir trop ringard, mais j'ai l'impression qu'ils sont à nouveau connectés », a-t-il dit.

À leur sujet, il a déclaré qu'ils lui ont inculqué le « dévouement et la passion » envers son travail et a rappelé un conseil qu'ils lui ont donné pour rester fidèle dans l'industrie difficile du monde du divertissement. « Ne changez jamais qui vous êtes juste pour faire plaisir aux autres. »

Votre lutte contre le cancer

Ben Stiller tiene una extensa carrera como actor y director (Reuters) REUTERS

Une autre confession de Ben Stiller dans une interview remonte à 2016 dans l'émission de radio de Howard Stern. L'acteur alors âgé de 50 ans avait annoncé que deux ans plus tôt, en 2014, il avait dû être traité pour une forme agressive de cancer de la prostate.

« Il est apparu de nulle part. Je n'en avais aucune idée », a-t-il dit. « Au début, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'ai eu très peur. Tout s'est arrêté dans ma vie. Je ne pouvais pas planifier un film parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver », a déclaré la star hollywoodienne.

« La première chose que j'ai faite lorsque j'ai reçu mon diagnostic a été de me tourner vers Internet pour apprendre quelque chose. J'ai vu que Robert De Niro l'avait fait. Je l'ai appelé tout de suite », a raconté Stiller.

L'acteur a été diagnostiqué grâce à un test d'antigènes de la prostate, un test sanguin connu sous le nom de PSA. Il avait 48 ans. « S'il n'y avait pas eu l'examen, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je sens que le test m'a sauvé la vie », a déclaré l'acteur, qui a dit que son médecin l'avait exhorté à passer le test à un âge plus jeune que ce qui est conseillé

Aujourd'hui, l'acteur est indemne de la maladie après avoir subi une opération au cours de laquelle sa prostate a été retirée. « Je vais vraiment bien. J'ai eu la chance que mon traitement ne soit qu'une opération et c'est tout », a déclaré le protagoniste de « Zoolander » en 2016.

Cependant, cette décision présentait des risques pour leurs performances sexuelles. Stiller a été encouragé à parler franchement de sa vie sexuelle après la chirurgie. « Face à la question de savoir si vous voulez vivre ou si vous voulez vous assurer que votre vie sexuelle est la meilleure, j'ai choisi de me débarrasser du cancer et de voir ce qui se passe et, heureusement, tout fonctionne bien. »

Il a également exhorté les hommes à avoir des bilans réguliers : « Si ça ne tenait qu'à moi, tous les hommes devraient se faire tester entre 40 et 45 ans ».

L'enfermement l'a ramené avec l'amour de sa vie

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor en el U.S. Open (USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

En 2017, la nouvelle de la séparation de Ben Stiller et Christine Taylor a transcendé après dix-huit ans de relation et deux enfants communs. Mais cinq ans plus tard et dans un isolement social complet en raison de la pandémie, les ex parient sur un nouvel avenir ensemble.

Ce qui était l'un des mariages les plus établis à Hollywood a reçu une seconde chance, ce qui a été confirmé par l'acteur dans une récente interview avec le magazine Esquire. L'interprète a déclaré que leur relation avait été ravivée après que son ex-femme, 50 ans, lui eut dit qu'il serait préférable qu'il emménage avec elle et ses deux enfants, Ella Olivia, 19 ans, et Quinlin Dempsey, 16 ans, pendant les premiers jours de la pandémie, car ce serait la seule façon dont ils pourraient être pendant la période la plus difficile de confinement.

« Avec le temps, ce qui nous est arrivé a évolué », a-t-il avoué. « Nous avons rompu et nous nous sommes remis ensemble et nous en sommes heureux. Cela a été vraiment merveilleux pour nous tous. Inattendu et l'une des choses qui sont sorties de la pandémie », a-t-il dit.

En mai 2017, le couple a publié une déclaration annonçant leur séparation à la suite de leur mariage au bord de l'eau à Kauai, Hawaï, en 2000 et après avoir travaillé ensemble sur plusieurs projets tels que « Zoolander » et « Dodgeball : A True Underdog Story ». Cependant, leur divorce ne les a pas empêchés de continuer à se montrer ensemble en public.

Stiller et Taylor se sont rencontrés en 1999 lors de l'enregistrement d'un pilote de télévision et, juste un an plus tard, ils se sont dit « oui ». Ils disent que c'était le coup de foudre.

Ben Stiller anunció su separación de Christine Taylor en 2017

Stiller a souligné que cette réconciliation est une décision très réfléchie et le résultat de l'excellent travail qu'ils ont tous deux accompli. « Je pense que nous respectons les choses que nous avons en commun et aussi celles qui nous distinguent. Et je pense qu'en acceptant ça, on peut vraiment apprécier quelqu'un de plus, parce que tu n'essaies pas de le faire changer pour toi », a-t-il réfléchi.

« Une fois que vous l'avez accepté, vous économisez beaucoup d'énergie. Si vous avez ce niveau de confiance avec votre partenaire, sachez que lorsque vous dites 'Je n'aime pas faire ça' vous ne dites pas 'Je ne t'aime' », a déclaré l'acteur, qui vit également un présent de travail avec la série « Severance », qu'il a réalisé et produit pour Apple TV+, qui a déjà annoncé le renouvellement d'un deuxième saison.

Ben Stiller con su hija Ella Olivia, de 19 años

Sa fille Ella, qui veut suivre les traces de ses parents, a été dure envers l'acteur à qui elle a reproché de s'absenter à l'adolescence, à l'occasion de la séparation.

« Il a été très éloquent, il sait très bien s'exprimer, même si ce sont des choses très difficiles à écouter », a reconnu le réalisateur. « Je n"étais pas avec elle de la même manière que mes parents n"étaient pas avec moi, et j'ai toujours pensé que je ne devais pas faire de même, même si en même temps je cherchais mon propre chemin et réalisais les rêves que j'avais. Et ce n'était pas bien, mais c'est important de le reconnaître », a-t-il dit.

