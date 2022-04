L'étape la plus importante de la saison est arrivée. Et, en plus, le plus beau et le plus captivant. Les séries éliminatoires de la NBA, le meilleur moment de la meilleure compétition du monde. Où tout peut arriver. Ou, comme le disait un slogan de la NBA en 2005, « là où les légendes sont nées ». En outre, comme le disait une phrase populaire des années 80 et 90, l'étape qui « sépare les enfants des noms ». La partie de la campagne qui consacre ce qui est vraiment génial. Parce que si la phase régulière est précieuse, en termes de définition de l'identité de l'équipe et de leurs leaders respectifs — en plus des positions des 16 équipes qui jouent cette instance — les séries éliminatoires séparent les très bons des excellents, de ceux qui entrent dans l'histoire. Parce que pendant ces semaines, la pression monte et vous devez être bien plus qu'un joueur talentueux. D'autres condiments sont nécessaires, les fameux immatériels qui entrent plus que jamais en jeu. Et pour cette raison, ceux qui jouent en ce moment, ceux qui sont des figures et définissent les matchs, les séries et les championnats, sont vraiment différents.

Ces dernières années - la dernière décennie - nous avons été témoins de la présence d'une génération qui a brillé dans ces cas, ce qui a permis à personne de ne plus manquer les Jordans, Kobe, Shaq, Duncan et compagnie... Dirigée par LeBron James, bien sûr, cette bête compétitive qui, grâce à des performances historiques et à plusieurs anneaux, s'est hissée dans le top 3 des joueurs les plus importants de l'histoire. Il n'était pas le seul, bien sûr. Kevin Durant, Steph Curry et Kawhi Leonard ont suivi, donnant des batailles épiques et remportant des titres également. Et d'autres ont eu leurs moments, tels que James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Chris Paul, Klay Thompson, Jimmy Butler, Damian Lillard, Anthony Davis et DeMarr DeRozan, entre autres.

Mais, petit à petit, une autre couche a commencé à émerger dans le ciel, faisant partie de cette nouvelle célébrité qui continue de pousser la NBA vers le haut, pour rester la meilleure compétition sportive au monde. C'est ainsi que Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic ont décollé, les deux derniers MVP (trois saisons), le Grec étant le meilleur du dernier champion, en plus du MVP des finales. À présent, le Camerounais Joel Embiid, premier buteur international de l'histoire et un autre candidat au titre de MVP, comme le grec et le serbe, a rejoint. Sans oublier le Slovène Luka Doncic, l'autre superstar qui complète le poker étranger qui domine la compétition aujourd'hui. Quand, jusqu'à il y a deux décennies, aux États-Unis, ils regardaient encore de côté ceux qui venaient de l'étranger...

Mais nous, d'Infobae, voulons vous proposer d'autres noms pour continuer dans cette étape passionnante, des figures émergentes qui ont déjà démontré leur talent et leur hiérarchie, mais qui sont à un pas de la gloire. Quelque chose qu'ils peuvent réaliser dans ces séries éliminatoires, qui promettent d'être les meilleures de ces dernières années.





OUI, MORANT

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Temetrius Jamel Morant, plus connu sous le nom de Ja, est peut-être le joueur le plus captivant du moment en NBA. Il s'agit d'un joueur de base de 22 ans, 1m91, qui a une vitesse, une puissance et des capacités athlétiques rarement vues. Des caractéristiques qui rappellent le meilleur Derrick Rose, ce meneur de jeu pas si haut qui a été MVP en 2011. Ce garçon né en Caroline du Sud est un amuseur, par son style, mais en même temps, il atteint la maturité en tant que joueur, à seulement sa troisième saison en NBA. Il met en valeur et joue l'équipe, Memphis Grizzlies, qui a surpris dans cette phase régulière en terminant à la deuxième place de la difficile Conférence de l'Ouest.

Nous parlons d'un gars qui a été découvert, presque littéralement, par un paquet de frites. C'est à l'été 2016, que James Kane, assistant à la Murray State University, s'est rendu au lycée de Spartanburg pour recruter des joueurs. Il avait plusieurs noms répertoriés, en particulier un appelé Tevin Brown, mais Morant n'était pas répertorié. Il s'avère qu'après plusieurs heures passées à regarder les joueurs, Kane a quitté le terrain principal pendant un moment pour manger quelque chose rapidement. Il est allé au distributeur automatique pour un paquet de frites et de là, il a vu une morsure 3x3 sur un court secondaire. C'est alors qu'il a été surpris de voir la capacité athlétique et le maniement du ballon d'un étranger maigre. Il s'est immédiatement rendu compte que c'était différent et a appelé l'entraîneur-chef pour lui dire ce qu'il avait vu. Quelques mois plus tard, Morant a rejoint la faculté avec Brown. Seulement deux saisons lui ont suffi dans la NCAA pour faire le saut vers le professionnalisme, surtout une deuxième saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a obtenu des moyennes de 24,5 points, 10 passes décisives et 5,7 rebonds.

Ainsi, à l'âge de 20 ans, Morant a été choisi à la deuxième place du repêchage de la NBA par les Grizzlies. La transition ne lui a pas coûté, dès le départ, on a vu que c'était différent : 17,8 points et 7,3 passes décisives lors de la première saison. Les chiffres se sont améliorés dans la seconde et dans l'actuel, ils ont directement explosé (27,4 buts, 6,7 passes de buts, 5,7 récupérations et 1,2 interceptions), devenant ainsi une superstar de la compétition. Il a gagné en importance, étant la pierre angulaire de l'offensive. Il a fallu plus de tirs (de 15,2 à 206) avec plus d'efficacité (de 45 à 49,3 % sur le terrain et de 30 à 34,3 % en triple). Il y a eu des matches épiques, comme cette série entre fin février et début mars, où il a marqué 46 points, puis 52 - maximum - puis 38. En janvier, il avait atteint le point caramel, lorsqu'il a été choisi pour le All Star Game, match avec le top 24 de la saison.

L'impact n'a pas été encore plus grand parce qu'il a eu des problèmes de blessures en campagne. Il a d'abord raté 11 matches en décembre puis 11 autres - sur les 13 derniers de la phase régulière - en raison d'une tension au genou droit. Ils disent qu'il sera prêt à affronter, à partir de ce samedi à 16h30, les Loups du Cordoba Leandro Bolmaro et Pablo Prigioni, coordinateur offensif dans le Minnesota, venus d'entrer en séries éliminatoires après avoir remporté le play-in contre les Clippers.

S'il y a un joueur qui mérite de payer un billet ou de regarder un match à la télévision ou sur un appareil quelconque, c'est bien Morant. Il s'agit en fait d'un garde — il peut s'agir d'une base ou d'une escorte — qui, avec des espaces, captive. La transition entre vitesse, explosion et créativité est une véritable merveille. Lorsque le cerceau attaque, s'il n'y a pas d'aides doubles et même triples de la part de la défense rivale, il est pratiquement imparable, un cheval en fuite, un chat sauvage qui va de côté et de haut avec la même facilité. Ses pièces apparaissent dans les moments forts de tous les jours, en particulier ceux qui défient la gravité. Sa maniabilité du ballon et sa plasticité agilité font le reste. Il est également capable de passer, il se distingue par ses ressources créatives.

Bien sûr, il n'est pas seul. Memphis, dirigée par Taylor Jenkins, peut-être l'entraîneur favori de l'année, est peut-être devenue la plus grande révélation de la saison, remportant 56 des 82 matchs, soit 18 de plus qu'en 20/21. Desmond Bane (18,2 points avec 44% de trois points) a fait une belle paire avec Morant, surtout lorsque Dillon Brooks (18,4 points), deuxième meilleur joueur de l'équipe quand il pouvait jouer (seulement 32 matchs), s'est blessé. Jaren Jackson et le bûcheron néo-zélandais Steven Adams sont les vedettes intérieures d'une équipe qui a de la chimie, des attaques (5e au classement) et qui défend très bien (4e). Bien sûr, Ja est le différent et celui qui peut prendre Memphis le plus haut. Glory est à deux pas de cette base captivante qui ne semble pas avoir de toit...





DEVIN BOOKER

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Ce garde de tir de 1m96 est légèrement plus grand (25 ans) que Morant, mais il est un élément essentiel de cette nouvelle portée qui est prise d'assaut par la NBA. Un buteur invétéré, doté d'une diversité impressionnante de ressources pour marquer, avec l'un des meilleurs clichés du moment, qu'il s'agisse d'une longue, moyenne ou courte distance. Il a également un 1 contre 1 dévastateur, vous pouvez dire qu'il est né avec compétence et patience — pour savoir comment et quand utiliser ses ressources — et il a amélioré sa vision et sa passe. Aussi, même, en défense, où il a été critiqué. Un plus grand effort dans son cerceau, une meilleure lecture et une technique plus polie lui ont permis de ne pas être exposé au sein d'une équipe qui est passée, en seulement deux ans, d'être un habitué au fond de l'Ouest à devenir un véritable candidat pour le titre. Et lui, dans le processus, est devenu candidat au titre de MVP, comme il l'a fait cette année, faisant du mérite d'être dans un combat avec Jokic, Antetokounmpo, Embiid et Doncic.

Phoenix, de cette bulle en Floride, au cours de laquelle il a remporté ses huit matchs et est resté à un pas des séries éliminatoires, a trouvé son identité avec l'entraîneur Monty Williams et n'a pas cessé de s'améliorer. La saison dernière, il était 51-21 et a atteint la définition de la NBA, qui a perdu incroyablement, après avoir pris une avance de 2-0, est tombée face à Milwaukee lors des quatre matchs suivants et s'est retrouvée sans rien. Dans cette campagne, déjà plus installés, plus matures et avec du sang dans les yeux, ils se sont encore améliorés, devenant ainsi la meilleure équipe. Il a pris le n° 1, remportant 64 des 82 matchs et réalisant ainsi un record de 133-47 depuis ce rallye NBA à Orlando pendant la pandémie.

Booker est un élément fondamental. Il est un buteur premium depuis au moins cinq saisons, mais chaque saison - maintenant à sa septième -, il a ajouté des choses à son jeu. Dans l'actuel, il affiche une moyenne de 26,8 points -maximum-, avec 51% de doubles et 38,3% en triples. De plus, 5 passes décisives et 4,8 rebonds. Des chiffres et des rendements qui valident un contrat de 158 millions de cinq ans qu'il a signé en 2018. Nous parlons d'un garde complet capable de prendre des allumettes entre ses mains. Et définissez-les. Devin a toujours été un talent précoce, brillant au lycée puis dans une saison solitaire dans le Kentucky pour atteindre la NBA, à peine âgé de 19 ans et étant le choix n°15 du premier tour. Fils de Melvin Booker, ancien joueur, et de Verónica Gutiérrez, fille de Mexicains qui donne au joueur des racines latines et se prononce souvent en espagnol.

Il s'est également fait connaître, en dehors de l'arène sportive, pour être le petit ami de Kendall Jenner, mannequin, femme d'affaires et personnalité de la télévision américaine, une fille - fille de la médaillée olympique Caitlyn Jenner - qui est devenue en 2017 le mannequin le mieux payé au monde. Bien que, bien sûr, il soit maintenant l'un des joyaux de la couronne, qui apprécie sa maturité dans le jeu et est soutenu par une grande équipe, dirigée par le vétéran meneur Chris Paul (14,7 points et 10,6 passes décisives) et secondé par des talents de haut niveau tels que le pivot DeAndre Ayton (17,2 points et 10,2 rebonds) et l'attaquant Mikal Bridges (14,2 points), 4,2 rebonds et une candidature ferme pour le titre de meilleur défenseur de l'année), entre autres pièces essentielles de cet échafaudage huilé. La gloire, personnelle et collective, est à portée de main.





JAYSON TATUM

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Un autre de la nouvelle garde. Il n'est pas si bon (24 ans), mais il est déjà en NBA depuis cinq saisons, toutes à un haut niveau. Un autre qui est arrivé très jeune dans la meilleure ligue du monde (19), comme c'est la tendance aujourd'hui, et qui s'est développé chaque année. Il est une star depuis trois ans mais maintenant, directement, il appartient à l'élite et est le leader du basket de l'une des deux franchises les plus gagnantes, Boston Celtics, où la pression est plus forte... Cette saison, il a récolté en moyenne 27 points, 8 rebonds et 4,4 passes décisives, ajoutant des mérites à être pris en compte par le célèbre joueur par excellence. Il y en a au moins cinq devant vous, mais être déjà à cette petite table signifie quelque chose de très grand pour cet attaquant de 2m03 qui a tout le package pour être une superstar de cette magnifique compétition depuis des années.

Les premiers talents qui se sont déjà démarqués au lycée au point d'être considéré comme le meilleur joueur de tout le pays et de ne jouer qu'une saison au basket-ball universitaire, au prestigieux Duke. Il affiche des moyennes de 16,8 points et 7,3 rebonds en 2016/2017, faisant partie du quintette recrue idéal, et faisant rapidement le saut en NBA, se classant n°3 du repêchage. Lors de ses deux premières saisons, il a montré que son plafond était très élevé et il a donné une croissance significative en troisième, quand il a atteint 23,4 points et 7 rebonds, à l'âge de 21 ans.

De là, il s'est placé dans l'élite jusqu'à ce qu'il obtienne Boston pour se battre. Cette saison, il a terminé deuxième de l'Est avec une fiche de 51-31 avec des coéquipiers avec lesquels ils se connaissent bien et se complètent mieux, comme Jaylen Brown (23,6 points, 6,1 rebonds et 3,5 passes décisives) et Marcus Smart (12, 5,9 passes de buts et 1,7 vol), entre autres. Bien que, bien sûr, la croissance de Tatum soit la pierre angulaire. Un autre pour lequel il vaut la peine d'allumer un appareil et de se connecter à un match de la NBA. Un de ces talents élégants qui embellissent le jeu.





AMENEZ LES JEUNES

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Un autre de ces talents qui ressortent de temps en temps. 23 ans et base de 1m85 qui est différent pour plusieurs raisons : pour sa capacité de marquer dévastatrice, pour son courage, sa passion et sa personnalité. Un autre des nouveaux chiffres pour lesquels il vaut la peine de payer un billet. Pour le voir jouer ou pour voir comment ils le battent. Parce que c'est Bravo, en plus, ce gamin. Sinon, il faut demander aux fans passionnés des Knicks, qui se sont tordus dans une dispute avec lui et, comme au bon vieux temps, ont généré une nouvelle rivalité, surtout lorsque Young fait ses pas sur le légendaire Madison Square Garden. C'est juste que, depuis que Trae est arrivé en NBA, en 2019, il n'est jamais passé inaperçu. À cause de ce qu'il fait et comment il le fait, à cause de la façon dont il communique, à cause de la façon dont il transcende l'écran. Un autre bijou qui réduit les billets et attire quelqu'un pour assister à un match des Atlanta Hawks, une équipe qui a un titre (1958) mais qui n'a rien combattu de gros en NBA depuis un moment.

En fait, cette franchise avait été sans séries éliminatoires pendant trois saisons et quatre sans gagner de série jusqu'à ce que Young et un groupe de jeunes très talentueux retournent l'illusion. Et faites confiance. Ce garçon a été appelé à être une superstar depuis son enfance... Si lors de sa dernière saison au lycée en Oklahoma il a une moyenne de 42,6 points... Il n'a eu besoin que d'une saison dans les Sooners de la NCAA (27,4 points et 8,7 passes décisives) pour faire le saut en NBA. Et, le soir du repêchage, il a fait partie d'un château entre deux équipes qui est resté dans l'histoire : les Mavs de Dallas l'ont choisi cinquième et l'ont échangé à Atlanta, qu'il a sélectionné en premier et a conclu un accord avec les Mavs afin que d'autres ne prennent pas Luka Doncic, le joyau européen venu du Real Madrid .

Les Hawks sont restés avec Luka et l'ont transmis aux Mavs, qui à leur tour ont choisi Young et lui ont rendu la gentillesse. De plus, pour les convaincre, Dallas lui a offert un autre choix de première ronde. On a toujours dit que c'était une erreur des Hawks, que Doncic était meilleur et qu'ils auraient dû le sélectionner, mais la transition de Trae a été si rapide et si bonne qu'aujourd'hui, il ne peut pas être sûr qu'ils aient mal fait. Luka est peut-être un peu mieux que Young, mais la souris texane est géniale aussi. La même chose que le succès obtenu par l'équipe sous ses ordres.

Une très bonne première saison personnellement (19 buts et 8 passes de buts) ne s'est pas reflétée dans l'équipe (score de 29-53). Et cela ne s'est pas produit dans le second, quand Trae a explosé, améliorant considérablement ses chiffres (29,6 et 9,3), mais sans que les Hawks ne décollent (20-47). Tout a changé en troisième, alors qu'il était mieux entouré et qu'il n'avait plus besoin de tout faire pour gagner. L'équipe a triomphé dans 21 autres matchs dans la phase régulière et a surpris tout le monde en séries éliminatoires, atteignant la finale de l'Est, qui perdrait agoniquement dans un sixième match contre lequel elle serait championne, les Milwaukee Bucks. Au cours de ces séries éliminatoires, Ice Trae a obtenu en moyenne 28,8 points et 9,5 passes décisives, faisant partie de l'élite absolue de la compétition. Dans l'actuel, il a répété ces chiffres (28,4 et 9,7), ayant sept matchs de plus de 40 points et un de 56, le 3 janvier à Portland. Atlanta était clairement plus irrégulière dans la campagne et avait besoin de gagner deux matchs, en play-in (repêchage), pour terminer à la 8e place et gagner le droit d'affronter Miami, n°1 de l'Est. Certains diront peut-être que ce sera un morceau de gâteau pour le Heat, mais avec Trae et ses garçons on ne sait jamais.

Trae est un meneur de jeu de petite construction pour la NBA, il ne semble pas aussi puissant ou athlétique non plus. Mais c'est un pur buteur, avec une confiance en soi, une détermination et une variété percutante de ressources. Young marque parce que c'est un buteur et que personne ne semble pouvoir l'arrêter. C'est ce qu'il ressent et c'est une sensation qui la transfère aux coéquipiers, aux rivaux et aux fans. C'est un tireur invétéré qui semble toujours être capable de sortir le tir, soit en sortant des rideaux, soit de ses propres dribbles. S'il pénètre, il possède des flotteurs et des patins. Il est intelligent, il a de bons instincts de joueur de paddock classique et prend beaucoup de fautes, convertissant 90% des libres qu'il prend. Il est également un grand joueur d'action de mode, pick and roll (rideau et décochez, entre deux, un garçon et un gros), car il est tueur avec son tir et peut aussi très bien se produire. Défensivement, il a des limites, mais les couvre de son arrogance offensive.

Un spécimen différent, qui vaut la peine d'être vu et apprécié, car comme il n'est pas très grand, il captive le spectateur ordinaire qui le voit comme quelqu'un d'autre dans la rue qui fait face aux plus grands et finit presque toujours par y mettre le panier...





ANTONY EDWARDS

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Peut-être le moins connu et le lauréat de tous. Sûrement parce qu'il est le plus jeune et celui qui a le moins de saison en NBA (deux). Mais son dernier match montre qui il est et ce qu'il a pu devenir. Dans le match le plus important des Timberwolves du Minnesota depuis des années, celui qui a défini l'entrée en séries éliminatoires, Edwards était la star la plus brillante, le joueur le plus important, malgré le fait que la qualification des joueurs franchisés revient toujours à Karl Anthony Towns, le New-Yorkais aux racines dominicaines qui a été tirer la voiture d'une équipe qui a presque toujours été laissée avec envie d'être dans la partie la plus excitante. Jusqu'à cette saison... Cela vient d'une très mauvaise saison (record de 23-49) et au cours de la saison en cours, ils ont remporté 23 victoires de plus (46-36), n'obtenant que la deuxième qualification aux séries éliminatoires en 18 saisons. Ce n'est pas une mince affaire pour le froid de Minneapolis.

Et cela a beaucoup à voir avec ce présage physique de 1m97 - un physicien qui a beaucoup joué divers postes dans le football junior - qui joue en tant que garde/attaquant et n'a pas ressenti le changement de professionnalisme. D'abord parce qu'il est arrivé préparé en corpulence et qu'il avait déjà une grande capacité athlétique. Ensuite parce que c'est un buteur né, mortel en contre-attaque, très dangereux avec les espaces, capable de définir en pénétration et avec beaucoup de confiance dans son tir, même s'il manque encore de régularité (34,4% de trois points sur ces deux saisons). Et troisièmement parce qu'il a du caractère et de la passion pour ce qu'il fait. Et ça a à voir avec son histoire. Né à Atlanta, la vie l'a durement frappé, surtout avec la mort de sa mère et de sa grand-mère, les deux personnes les plus importantes de sa vie, dans un intervalle de huit mois seulement, toutes deux d'un cancer, en 2015. Il n'est pas surprenant que deux peintures avec les visages d'Ivette et Shirley l'aient accompagné sur le canapé à la maison lorsqu'il a été annoncé comme n°1 du repêchage 2020. Le garçon ne portait pas non plus la chemise no 5 chaque fois qu'il le pouvait, en sa mémoire et en référence aux jours où ils sont morts tous les deux.

Edwards, malgré ses 19 courtes années, s'est démarqué en tant que recrue, avec des moyennes de 19,3 points, 4,7 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,1 vol. Un peu plus de cinq mois après ses débuts, il avait déjà connu un match de 42 points, contre Phoenix. Et au bout de deux mois, il l'avait déjà répété, contre Memphis. La saison en cours a commencé, étant encore plus grande. Pourquoi ? Dans les mesures officielles, ils ont remarqué qu'il avait augmenté de quatre centimètres de plus depuis ce projet d'élection. Ce qui n'a pas surpris, c'est son nouveau bond de qualité dans le match, étirant ses chiffres à 21,3 points - le deuxième buteur de l'équipe -, 4,8 récupérations, 3,8 passes de buts et 1,5 interceptions, dont le tir long (il est passé de 33 à près de 36% en trois points).

Il est le coéquipier de Leandro Bolmaro et est entraîné par Pablo Prigioni, le principal coordinateur des offensives des Wolves. Les deux ont contribué à l'amélioration de l'attaque de l'équipe, qui a fini par mener au chapitre des points (116) et des triples (14,6) marqués par match, ainsi qu'au septième rang pour les passes décisives (25,7) et au 9e rang au classement offensif (points pour la possession). Les deux personnes de Cordoue, l'une pour l'avoir affronté à l'entraînement et l'autre pour l'avoir guidé dans sa progression, connaissent la valeur de ce garçon mais elles ne connaissent pas son toit. « Pablo est mon homme. C'était un meneur de jeu très intelligent dans cette ligue et il le sait. Cela m'a beaucoup aidé à marquer des paniers plus faciles », a déclaré Anthony, qui devra encore mieux jouer en séries éliminatoires si les Wolves veulent remporter leur première série éliminatoire en 18 ans. Les Grizzlies de Morant vous attendent. Une égalité à ne pas manquer, avec deux des meilleurs jeunes joueurs que ce merveilleux tournoi peut offrir.

