La Russie a interdit au Premier ministre britannique Boris Johnson d'entrer dans le pays

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

La Russie a interdit samedi au Premier ministre britannique Boris Johnson et à douze autres hauts responsables d'entrer dans le pays pour « les actions hostiles sans précédent » menées contre Moscou par le gouvernement britannique.

« Cette mesure a été prise en réponse à la campagne d'information politique endémique lancée par Londres, qui vise à isoler la Russie sur la scène internationale, à créer les conditions pour contenir notre pays et étrangler l'économie nationale », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères lors de l'annonce de la mesure.

La déclaration diplomatique russe souligne que le gouvernement britannique « aggrave délibérément la situation autour de l'Ukraine en bourrant le régime de Kiev d'armes létales et en coordonnant des efforts similaires de la part de l'OTAN ».

« La politique russophobe des autorités britanniques, qui se sont donné pour tâche fondamentale de promouvoir une attitude négative à l'égard de notre pays et de geler les liens bilatéraux dans pratiquement tous les domaines, nuit au bien-être et aux intérêts des habitants de la Grande-Bretagne elle-même », a souligné le ministère des Affaires étrangères.

Selon Moscou, toute attaque de sanction « se retournera inévitablement contre leurs promoteurs et sera rejetée de manière décisive ».

En plus de Johnson, l'interdiction touche neuf membres de son cabinet, le vice-Premier ministre Dominic Raab, les chefs des Affaires étrangères, Elizabeth Truss ; Défense, Ben Wallace ; Transports ; Grant Shabps ; Intérieur ; Priti Patel ; Économie ; Rishi Sunak ; Business, Energy and Industrial Strategy, Kwasi Kwarteng, et Culture, Nadine Dorries, ainsi que le secrétaire d'État aux Forces armées, James Heappey.

La liste des personnes sanctionnées est complétée par le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, la procureure générale d'Angleterre et du Pays de Galles Suella Braverman, et l'ancienne Première ministre et députée conservatrice Theresa May.

Boris Johnson en Kiev

Le voyage de Boris Johnson à Kiev

Le Premier ministre Boris Johnson s'est rendu à Kiev samedi dernier pour démontrer la « solidarité » britannique avec l'Ukraine, qui pendant plus de 50 jours résiste à l'invasion des troupes russes, a déclaré Downing Street. Au cours de sa visite, le premier ministre a promis des véhicules blindés et des missiles anti-navires à l'Ukraine ; et il a célébré la résistance ukrainienne contre l'invasion russe comme « le plus grand exploit du XXIe siècle ».

L'ambassade d'Ukraine au Royaume-Uni a publié une image du premier ministre avec le président Volodymyr Zelensky, les deux dirigeants étant assis face à face dans un bureau, à côté des drapeaux des deux pays avec un message : « Surprise ».

Jonhson s'est rendu en Ukraine « pour rencontrer personnellement le président (Volodymyr) Zelensky, dans un geste de solidarité avec le peuple ukrainien » et dans l'intention de « présenter un nouveau paquet d'aide financière et militaire » à ce pays d'Europe de l'Est, a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique.

Downing Street a confirmé la réunion dans la capitale ukrainienne un jour après que le Royaume-Uni a annoncé l'expédition de nouveaux équipements militaires d'une valeur de 100 millions de livres (120 millions d'euros). Selon le porte-parole, les dirigeants ont évoqué le « soutien (britannique) à long terme à l'Ukraine ».

« Grâce à la direction déterminée du président (Volodymyr) Zelensky et à l'héroïsme invincible et au courage du peuple ukrainien, les plans monstrueux de (le président russe Vladimir) Poutine ont été perturbés », a déclaré M. Johnson, cité par ses services de Downing Street.

Le chef du gouvernement britannique s'était rendu pour la dernière fois à Kiev le 2 février, quelques semaines avant le début de l'invasion russe, lorsqu'il a tenu une conférence de presse conjointe avec Zelensky.

(Avec des informations d'EFE et de l'AFP)

