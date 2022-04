La révélation du présent de Ferrari qui fait parler de lui en Formule 1 : « Leclerc me rappelle Schumacher »

Le début de la saison 2022 de Formule 1 a montré une nouveauté qui a suscité la joie de nombreux fans du monde automobile. Comme cela ne s'était pas produit depuis plusieurs années, le présent de l'équipe Ferrari excite tout le monde avec une année au cours de laquelle l'équipe Maranello sera l'un des grands candidats pour se battre pour le titre de pilotes et de constructeurs.

Les comptes sont clairs. Dirigé par Charles Leclerc, qui a remporté le Grand Prix à Bahreïn et en Australie, le Cheval cabré est la principale attraction du Grand Cirque. Et c'est précisément le pilote monégasque qui est sur toutes les lèvres pour ses belles performances sur la piste. Le joueur de 24 ans a déjà remporté deux courses, remporté deux pole positions et remporté les trois tours les plus rapides du championnat.

Son grand cadeau a conduit un ancien pilote de F1 consacré à parler de ses compétences et à le comparer à l'un des meilleurs de tous les temps de la catégorie. « Je frémis quand je regarde les performances de Charles, car Leclerc fait actuellement preuve d'une supériorité qui me rappelle Michael Schumacher. Leclerc domine comme 'Schumi 'avait l'habitude de le faire, et non seulement c'est un pilote qui est dans un état spécial, mais Leclerc est aussi un très bon gars », a déclaré David Coulthard à Channel 4, les médias pour lesquels il travaille en Angleterre.

Il convient de rappeler que l'écossais d'origine écossaise a concouru en tête à tête pour le titre de F1 avec le septuple champion du monde en 2001. À bord de sa McLaren, Coulthard termine derrière l'Allemand et est deuxième de la catégorie, dans ce qui est son meilleur résultat en tant que pilote au cours de ses 14 saisons à la barre du volant.

En plus de faire référence au bon début de Leclerc, le présentateur également lors du Grand Prix pour la diffusion officielle a salué le travail de l'équipe italienne pour revenir au premier plan de la Formule 1.

El piloto monegasco después de ganar en Arabia Saudita (@Charles_Leclerc)

« Le chef de l'équipe, Mattia Binotto, a toujours gardé la tête froide au cours des deux dernières années qui ont été très difficiles pour les Italiens. Sous sa direction, Ferrari s'est retroussé les manches. Avec la meilleure voiture à ce jour, Leclerc a également montré les meilleures performances de conduite et le résultat est cette domination », a analysé Coulthard.

Il est important de noter que Leclerc est en tête du championnat des pilotes avec 71 points. Il s'impose dans deux compétitions et termine deuxième du Grand Prix d'Arabie saoudite, où le vainqueur est le Néerlandais et actuel champion Max Verstappen à bord de sa Red Bull. Dans le cas de Ferrari, ce sont eux qui dominent clairement la Constructors' Cup : ils totalisent 104 unités et sont suivis par l'équipe Mercedes, qui compte 65 points.

Celui dont Coulthard a également parlé était le coéquipier de Leclerc, l'Espagnol Carlos Sainz Jr. Le madrilène de 27 ans a été rapide au classement, mais n'a pas réussi à monter sur le podium dans aucune des courses jusqu'ici cette année. De même, il reste en troisième position du championnat des pilotes (33 points).

« Le coéquipier de Charles Carlos Sainz doit faire un pas en avant car votre coéquipier est toujours le premier adversaire et nous pouvons tous voir que la Ferrari est une voiture gagnante », a expliqué l'Ecossais à propos de l'actualité du pilote espagnol.

En attendant ce qui sera la quatrième date de la compétition, qui se tiendra du 22 au 24 avril sur le circuit d'Imola, le monoplace F-75 de l'écurie italienne semble être le grand candidat pour remettre Ferrari parmi les meilleurs de Formule 1.

David Coulthard habló del presente de la Fórmula 1 (AFP)

