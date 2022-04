Gustavo Petro a dédié un nouveau tweet à Federico Gutiérrez : « Le candidat de l'accusé » »

Gustavo Petro a fait l'objet de conversations ces derniers jours grâce à sa proposition de « pardon social », utilisée dans le cadre de la visite de son frère, Juan Fernando, à l'ancien membre du Congrès Iván Moreno à la prison de La Picota à Bogotá.

Les réseaux sociaux ont rapidement été divisés par ce que représente le fait qu'une personne si proche de Petro rendait visite à un prisonnier pour corruption. D'une part, ils ont soutenu la position du leader progressiste et, d'autre part, ils ont condamné ses propos avec des arguments solides, tendant la question principalement sur Twitter.

Eh bien, dans les réseaux, qui constituent généralement le moyen de communication le plus immédiat dont disposent les candidats à la présidence pour proposer leurs idées de vote, les deux ont été lancés indirectement ces derniers jours.

Federico avait publié, vendredi soir, un tweet dans lequel il disait qu'il « n'a jamais commis de crime, un autre l'a fait ». Bien que le message n'ait été adressé à personne en particulier, Petro a décidé ce samedi de répondre à ces propos par un retweet dans lequel il écrivait : « Le candidat de l'Accusé » ».

Jusqu'à présent, le candidat de l'équipe pour la Colombie n'a pas pris la parole. Les propos de Petro auraient trait à la ratification de la Cour constitutionnelle en tant qu'accusé de l'ancien président Álvaro Uribe Vélez pour fraude procédurale présumée et corruption de témoins.

À différents moments, il a été exprimé de différentes parties que l'ancien maire de Medellín serait le candidat de l'uribisme, déclarations que le même candidat a maintes fois nié.

La course pour se rendre à la Casa de Nariño concerne également d'autres candidats, tels que Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez et Rodolfo Hernández, bien que selon une récente enquête menée par le Centre national de conseil (CNC) pour le programme d'information CM &, Gustavo Petro et Federico Gutiérrez est celui qui ajoute le plus de pourcentage de l'intention des citoyens de voter avec 34 % et 23 % respectivement.

De nos jours, tout le monde développe ses stratégies pour atteindre plus de personnes et les convaincre de voter pour eux dans différentes régions du pays. Même à travers leurs formules vice-présidentielles qui sont chargées de faire connaître le projet politique qu'ils entendent pour les 4 prochaines années pour la Colombie.

Le premier tour présidentiel aura lieu le 29 mai, quand, selon Pétro. il cherchera à l'emporter pour éviter le second tour, qui serait prévu un mois plus tard.

Bientôt, les Colombiens devront choisir les propositions qui leur conviennent le mieux dans un avenir proche, parmi les questions les plus importantes : l'inflation, l'insécurité, la lutte contre la drogue, l'environnement, le processus de paix avec l'ELN, l'éducation, la mobilité, entre autres.

