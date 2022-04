Flavia Laos fait faillite parce qu'elle n'a pas rencontré Harry Styles à Coachella 2022 : « C'était de ma faute »

Flavia Laos est aux États-Unis pour profiter du festival Coachella 2022, où les meilleurs artistes internationaux seront présentés jusqu'au 24 avril. Harry Styles, un chanteur britannique qui a connu un succès mondial grâce au groupe One Direction, a été le protagoniste du premier édition, mais le mannequin blond n'a pas réussi à le voir en direct. Que s'est-il passé ?

Les fans de l'interprète de « Watermelon » ont été ravis lorsque le Laos a annoncé, via son compte officiel TikTok, qu'il était à l'Empire Polo Club, en Californie, pour voir l'idole des jeunes. « Aujourd'hui, nous allons voir cette chanson en direct pour la première fois » , a-t-elle posté aux côtés d'une vidéo de sa danse avec ses amis « Comme c'était », le nouveau single de Styles.

Flavia Laos a annoncé qu'elle serait au salon Harry Styles à Coachella 2022 | VIDEO : TikTok/ @flavialaosu1

C'est ainsi que les internautes ont assuré à l'influenceuse péruvienne qu'elle réalisait le rêve de nombreux fans, qui n'ont pas pu assister au festival pour diverses raisons. « Aujourd'hui, j'ai rencontré l'envie », « Conquérir Harry Styles, peu importe », « Quelle chance ! » , « Emmenez-le sur la lune pour moi », « J'aimerais y aller aussi », sont quelques commentaires qui peuvent être lus dans le post de Flavia Laos.

Quelques heures plus tard, l'ex-partenaire de Patricio Parodi a été vu lors de l'événement musical en compagnie de leurs amis. En outre, elle était très heureuse d'avoir rencontré les influenceurs Luana Barrón et Mafer Neyra, qui ont assisté au festival avec son petit ami Ernesto Cabieses. Tous étaient ravis de voir Harry Styles en concert.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS A MANQUÉ LE SPECTACLE

La mannequin blonde a surpris ses adeptes en annonçant qu'elle se trouvait à son hôtel et non plus au festival. « J'ai raté tous les spectacles, nous voici à l'hôtel parce que quelque chose de moche s'est produit. Luana m'a sauvé, parce que si elle n'avait pas été là... » , a commenté ses histoires Instagram avec le semblant triste. De plus, il a écrit dans son billet qu'il était sur le point de pleurer.

Sur l'insistance des internautes, Flavia a précisé qu'elle n'avait pas vu la chanteuse britannique ; cependant, elle n'a pas raconté ce qui s'était exactement passé pour qu'elle ait dû se retirer du festival si brusquement. « Si vous me demandez si j'ai vu Harry Styles ou quelque chose comme ça, non, rien. C'était un échec, c'était de ma faute, mais pucha... Première expérience ici », a-t-il ajouté.

Flavia Laos n'a pas pu assister à la présentation Harry Styles à Coachella 2022 | VIDEO : Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022 : COMMENT REGARDER LES CONCERTS GRATUITEMENT EN LIGNE ?

Le Coachella Valley Music and Arts Festival, a lieu en Californie, aux États-Unis, après une pause de deux ans en raison du fait que la pandémie de coronavirus l'a empêchée de se produire normalement. Cette année, ce sera deux week-ends en avril, le premier du 15 au 17 et le second du 22 au 24 avril.

Pour l'édition 2022, les mélomanes qui ne peuvent pas y assister peuvent profiter de tous les concerts en ligne. Ceux-ci ont été divisés en chaînes que vous pouvez regarder gratuitement, il vous suffit d'entrer dans leur chaîne YouTube officielle. Ensuite, vérifiez les liens. Pour en savoir plus sur les spectacles en direct, CLIQUEZ ICI.

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 1)

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 2)

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 3)

N'OUBLIEZ PAS : Si vous avez raté le spectacle de votre artiste ou groupe préféré, ne vous inquiétez pas. Avant chaque diffusion en direct, vous pourrez voir les meilleures émissions de la veille.

CONTINUEZ À LIRE :