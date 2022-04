Coachella 2022 en direct : horaires et liens pour regarder tous les concerts gratuitement

L'attente est terminée ! Le festival Coachella 2022 est enfin de retour et pour le plus grand plaisir de ses fans, les meilleurs artistes du monde entier ont été confirmés pour participer à l'édition de cette année. Ceux qui ont eu l'occasion de se mobiliser aux États-Unis pourront assister aux méga-concerts organisés chaque jour.

Si vous n'avez pas réussi à obtenir un billet ou à voyager, vous avez à portée de main une série de plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre minute par minute la diffusion en direct, qui enregistre une bonne image et un bon son afin que vous puissiez profiter de l'expérience dans le confort de votre maison. Connaissez tous les détails.

COACHELLA 2022 : QU'EST-CE QUE C'EST ?

Depuis sa première édition en 1999, c'est devenu l'un des événements les plus importants de l'industrie de la musique. Contrairement à d'autres spectacles, celui-ci réunit non seulement des stars des États-Unis ou d'Europe, mais inclut également des chanteurs latino-américains sur leur liste d'artistes. Pour cette édition, les participants et les fans pourront profiter d'heures de spectacles ininterrompus. Qui nous représente ? Les « Bichota » ont été appelés Karol G, Pablo Vittar, Anitta et Nicki Nicole.

COACHELLA 2022 : VOUS N'ÊTES PAS LÀ ?

Le festival de musique et d'arts de Coachella Valley, qui se tiendra à Indio, en Californie, aura cette fois-ci deux week-ends en avril, le premier du 15 au 17 et le second du 22 au 24 avril.

OÙ REGARDER COACHELLA 2022 EN DIRECT ?

Pour l'édition 2022, les mélomanes qui ne peuvent pas y assister peuvent profiter de tous les concerts en ligne. Ceux-ci ont été divisés en chaînes que vous pouvez regarder gratuitement, il vous suffit d'entrer dans leur chaîne YouTube officielle. Ensuite, consultez les liens et la liste des artistes par jour.

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 1)

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 2)

- Lien pour regarder Coachella 2022 en direct (Channel 3)

Le fait : si vous avez raté le spectacle de votre chanteur ou groupe préféré, ne vous inquiétez pas. Avant chaque diffusion en direct, vous pourrez voir les meilleures émissions de la veille.

GAMME COACHELLA 2022

SAMEDI 16

(CANAL 1)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Café

16 h 35 - Masego

17 h 05 - Wallows

18 h 00 - Coucou

18 h 50 - 88 levant

20 h 10 - Divulgation

21 h 30 - Flume

22 h 40 - Megan Thee Stallion

23 h 30 - Billie Eilish

(CANAL 2)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Lapin de plage

17 H 00 - J.I.D

17 h 45 - Giveon

18 h 40 - 100 gecs

19 h 30 - Caroline Polachek

20 H 25 - BROCKHAMPTON

21 h 15 - Danny Elfman

22 h 20 - Rich Brian

23 h 05 - Stromae

00 h 05 - 21 Savage

(CANAL 3)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Chelsea Cutler

16 h 55 - Joies actuelles

17 h 20 - Emo Nite

17 h 40 - Petit déjeuner japonais

18h25 - fille en rouge

19 h 15 - Rina Sawayama

20 h 15 - Steve Lacy

20h50 - Pablo Vittar

21 h 40 - Magicien du Gésier et du Lézard

23 h 00 - Freddie Gibbs/Madlib

23 h 30 - Hot Chip

00 h 05 - Kyary Pamyu Pamyu

DIMANCHE 17

(CANAL 1)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Curse de surf

17 h 00 - Alec Benjamin

17 h 35 - Vince Staples

18 h 35 - Courez les bijoux

19 h 35 - Finneas

20 h 30 - Maggie Rogers

21 h 15 - Karol G

22 h 05 - Doja Cat

23 h 05 - Mafia de la maison suédoise/The Weeknd

(CANAL 2)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Route

17 h 05 - MS Band

17 h 40 - Beabadoobie

18 h 20 - Orville Peck

19h05 - Chicano Batman

19 h 55 - Dave

20 h 40 - Joji

21 h 30 - Clair de lune

22 h 15 - Jamie xx

(CANAL 3)

16 h 00 - Bienvenue

16 h 15 - Oranges émotionnelles

17 h 00 - Channel Tres

17 h 45 - Kim Petras

20h15 - Sauce au canard

22 h 00 - Duke Dumont

22 h 55 - Denzel Curry

23 h 40 - Ventre