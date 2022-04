Chivas appelle à la non-violence après les attaques de fans au CDMX

Pendant la nuit, l'équipe du Sacred Herd a été accueillie par des huées et des insultes de la part des fans à l'entrée de l'hôtel de concentration Royal Pedregal de l'équipe à Mexico.

Les barristas ont exigé de meilleurs résultats de la part de l'équipe en raison de leur performance lors du tournoi de football mexicain Clausura 2022.

Après 13 matches, Chivas a 14 points et est classé 15e au classement, en dehors de la zone éliminatoire, ce qui a entraîné le licenciement du directeur de l'entraîneur Marcelo Michel Leaño jeudi.

Cette rencontre a été enregistrée par les membres de l'équipe, qui sont allés voir leurs fans, mais quand ils ont vu l'hostilité des congrégats, ils se sont retirés à l'hôtel. Ceux-ci ont été appelés pseudo-amateurs par le compte de médias sociaux de l'équipe avec une vidéo.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

Et c'est que dans la vidéo, vous pouvez voir, au début, comment les fans chantent des matraques pour les joueurs qui étaient dans le hall alors que certains lançaient des bouteilles sur les joueurs. Cependant, lorsqu'ils commencent à se retirer, les insultes et les huées commencent à se faire entendre sur la musique, qui cesse progressivement de jouer.

« Laissez tout le monde partir, pas un seul » ont-ils chanté et ils ont également montré des couvertures avec la légende « beaucoup de salaire et peu d'œufs ».

Fernando Beltrán s'est vu lancer une bouteille qui l'a frappé par le pied. Ensuite, les fans ont continué avec les chansons pour reprocher aux joueurs et ont exigé plus d'efforts de leur part.

Mais avant qu'Antonio Briseño ne puisse entrer, plusieurs fans ont pu passer la clôture qui les éloignait de l'entrée, ce qui a entraîné des agressions verbales contre Briseño. L'un de ceux qui l'ont empêché de passer lui a crié dessus qu'il n'allait pas entrer.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Ensuite, la foule a atteint les portes et a commencé à lancer des insultes et à briser les fenêtres des entrées alors qu'ils se débattaient avec les membres de la sécurité.

Après le desmán, Briseño et Beltrán ont parlé avec quelques groupes de fans à qui il a pointé la porte et leur a dit « c'est assez mauvais ». « Nous avons même peur de sortir, nous ne sortons pas, nous ne faisons rien », a déclaré Pollo Briseño à l'un des fans.

Quelques heures plus tard, l'équipe a publié une déclaration via ses réseaux sociaux appelant les fans et l'opinion publique à « NON-VIOLENCE dans notre football et dans notre société ».

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Enfin, ils ont exhorté la Liga MX et les clubs qui la composent à prendre « des mesures définitives qui nous permettront de récupérer l'environnement familial qui nous a été enlevé », peut-on lire dans le message.

Ils ont également rappelé que l'équipe avait décidé de ne pas avoir de groupes d'animation pendant les matches tant que des processus adéquats n'auraient pas été adoptés pour assurer la sécurité des supporters et des joueurs.

Et ils ont mentionné que malgré le fait que la Liga MX ait commencé avec l'accréditation des groupes, « ceux qui soutiennent Chivas ont refusé de le faire, seuls 1% ont répondu à l'appel », a déclaré l'équipe.

Il est à noter que Chivas affrontera Cruz Azul au stade Azteca de Mexico pour la quatorzième journée du tournoi Clausura 2022 ce samedi 16 avril.

