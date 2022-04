Ce que l'on sait de Debanhi Escobar une semaine après sa disparition

Debanhi Escobar Bazaldúa a disparu tôt le samedi 9 avril, après avoir assisté à une fête la veille. Une semaine après sa disparition, des informations ont été diffusées sur les circonstances dans lesquelles sa trace a été perdue.

La version des événements rapportés par les amis avec lesquels il a assisté à la réunion indique que Debanhi a quitté l'endroit à bord d'un véhicule qui offrait des services de transport, sans s'inscrire dans aucune des applications de mobilité. L'adolescent a laissé la voiture sur la route de Ladero, vers 5 heures du matin, en raison de prétendues divergences avec le conducteur.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Le conducteur de la voiture où circulait Escobar a été le dernier à l'avoir vue et a pris sa plus récente photo d'elle. L'instantané montre une femme mince au teint blanc aux cheveux bruns, longue et droite portant un débardeur blanc, une jupe foncée, des bottes noires, type Converse.

Quelques jours après la disparition, le mardi 12 avril, les autorités ont arrêté Jesús N, probablement en lien avec l'affaire. L'homme de 46 ans, identifié par plusieurs personnes comme un harceleur ayant tenté de prendre plusieurs femmes, a été arrêté à 40 kilomètres de la ville de Monterrey, dans le quartier de Los Pilares.

Récemment, l'une des participantes à la fête, organisée dans le quartier de Nueva Castilla, a révélé dans une vidéo qu'elle avait proposé de ramener Debanhi chez elle. Mais que sa proposition a été refusée par les amis de la jeune fille de 15 ans, qui ont assuré que quelqu'un de confiance passerait à côté d'elle et la ramènerait chez elle.

Mario Escobar, le père de Debanh, a déclaré dans une interview à différents médias qu'au cours de ces jours, il a été victime d'extorsion , en plus du fait que, par le biais d'appels et de messages sur les réseaux sociaux, ils ont reçu de faux indices sur le lieu où se trouve leur fille.

Samuel García, gouverneur de Nuevo León, a publié un décret extraordinaire accordant des pouvoirs pour agir immédiatement dans la recherche des femmes disparues dans le statut, afin que toutes les informations reçues concernant le cas de Debanhi Escobar soient corroborées. Cependant, la grande quantité de fausses données ralentit l'enquête, de sorte que le père de la jeune femme a exhorté les gens à cesser de plaisanter.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

À cet égard, en l'absence de preuves suffisantes pour faire avancer l'affaire, la Commission locale pour la recherche de personnes du L'État de Nuevo León a annoncé une récompense de 100 000 pesos pour des informations utiles pour retrouver Debanhi. L'entité offrant la rémunération est l'un des bénéficiaires du décret signé par García, dans lequel le gouvernement s'est engagé à tripler la capacité de la commission.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

À travers l'affiche où ils proposent de récompenser quiconque donne une indication sur le lieu où se trouve la jeune femme, ils réitèrent aux citoyens la demande d'être responsables et de ne pas partager de rapports qui compliquent l'enquête.

Mario Escobar et Dolores Bazaldúa ont assuré que le suivi se poursuivait et qu'en compagnie de bénévoles, ils avaient parcouru la partie est de l'autoroute jusqu'à Laredo. Ils ont également indiqué que la perquisition serait étendue même à d'autres États, puisqu'ils ont récemment reçu un appel du procureur de Tamaulipas, où se trouve la ville où se termine la route où leur fille a été vue pour la dernière fois.

