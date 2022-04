Autels à Santa Muerte et casques de police : c'est ainsi qu'ils ont récupéré le bâtiment du CNDH auprès du collectif « Okupa »

Après que des éléments du ministère de la Sécurité citoyenne de Mexico (SSC-CDMX) ont récupéré le bâtiment de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), situé dans la Calle de República de Cuba, dans le centre historique de Mexico, des photographies des conditions dans lesquelles ont été trouvées après avoir été prises par le collectif Okupa Cuba Monumenta Viva pendant deux ans.

Selon le chef du SSC-CDMX, Omar García Harfuch, les actions menées par les éléments de sécurité ont été inspirées de la plainte d'une femme qui a été agressée par un groupe de femmes cagoulées devant le bâtiment le 13 avril.

Pour sa part, le secrétaire à l'Intérieur de la capitale du pays, Martí Batres, a indiqué que le bureau du procureur général du CDMX avait arrêté trois personnes après la récupération du bâtiment du CDNH dans le centre historique.

« En réponse à une plainte de vandalisme et à des actes illicites présumés dans les rues de Cuba, @FiscaliaCDMX et @SSC_CDMX ont arrêté trois personnes et récupéré les biens qu'elles occupaient, afin d'assurer la sécurité des voisins, des passants et des automobilistes », a écrit Martí Batres sur les réseaux sociaux.

En outre, le bureau du procureur a indiqué, dans un communiqué de presse, que les détenus avaient été mis à la disposition du procureur chargé des enquêtes territoriales à Benito Juárez.

Par le biais de son compte Twitter officiel, le journaliste Carlos Jiménez a partagé quelques photographies de l'intérieur du bâtiment. Les casques de police, les autels de Santa Muerte, les feux de signalisation brisés, les bouteilles de boissons alcoolisées et les rétroviseurs de voiture ne sont que quelques-uns des objets que le collectif Okupa Cuba Monumenta Viva conservait dans le bâtiment du CNDH.

Depuis septembre 2020, le bâtiment du CNDH était détenu depuis septembre 2020, dans un premier temps par des mères de femmes et de filles victimes de fémicides et de violences sexuelles, dont les cas sont impunis, puis remis aux mains de membres du soi-disant Bloc féministe noir, auquel appartient ce groupe .

C'est le 14 avril que le FGJ a annoncé avoir ouvert un dossier d'enquête suite à la plainte d'une femme agressée par un groupe de femmes cagoulées.

Selon les informations fournies par le parquet, la personne blessée se trouvait à l'intérieur de son véhicule lorsqu'elle aurait été attaquée par un groupe de femmes le visage couvert, qui auraient réclamé de l'argent en échange de son passage. Toutefois, face au refus de la victime, les agresseurs ont commencé à endommager sa voiture et auraient dépouillé son téléphone portable.

En outre, un utilisateur de Twitter identifié comme @_nnux, qui serait la fille de la victime, a déclaré que quatre femmes cagoulées avaient attaqué sa mère « devant la maison d'Okupa ». L'internaute a indiqué que la personne blessée avait été dépouillée de son téléphone portable après avoir réussi à s'échapper de son véhicule et tenté d'enregistrer les événements.

La fille présumée de la victime a partagé sur le réseau social une série de vidéos montrant le moment de l'agression. Dans le matériel audiovisuel, on entend que la femme s'est identifiée comme enseignante à l'Université métropolitaine autonome (UAM), tout en demandant le soutien des passants, qui les ont ignorés.

« Nous vous demandons de partir. Ce n'est rien, nous sommes capables d'en faire plus, obtenez-le maintenant. Ici, les gens savent déjà à quoi cela ressemble, vous connaissez la dynamique », ont déclaré l'une des femmes cagoulées, tandis que les autres ont percuté la voiture de la victime.

