Aida Martínez à ses disciples sur le 'Monstre Chiclayo' : « Je demanderais la peine de mort »

L'ensemble du Pérou est indigné par le cas de Juan Antonio Enríquez García, plus connu sous le nom de « Chiclayo » Monster', qui a kidnappé un enfant de moins de 3 ans pour l'abuser sexuellement. Le mannequin Aida Martínez, apprenant ce fait, a exigé que le sujet soit puni de la peine de mort.

Par le biais de son compte Instagram, la mannequin a commenté la question et a souligné que si elle avait justice entre ses mains, elle n'enfermerait pas ce type à vie, mais le condamnerait immédiatement à mort.

« Les mamans, les pères, les enfants, les frères et sœurs, des familles entières, des communautés entières, nous sommes ensemble. S'ils me demandent ce que vous feriez si vous étiez juge dans cette affaire, je demanderais, pas la prison à vie, je demanderais la peine de mort », a-t-elle dit.

De même, l'ancienne fille de téléréalité a clairement indiqué qu'elle ne nourrirait pas le 'Monstre de Chiclayo' gratuitement toute sa vie et à moins que son séjour dans une prison au Pérou ne sorte des impôts.

« Manger gratuitement en prison pour le restant de ses jours. Et encore plus sur nos impôts », a déclaré assez agaçamment Aida Martínez sur son compte Instagram, où elle a apporté son soutien inconditionnel aux parents du mineur.

En revanche, la mannequin a expliqué qu'elle ne se souciait pas des droits de l'homme pour le moment, puisqu'elle soutient que l'agresseur de l'enfant doit mourir et qu'elle n'a pas peur de le dire sur ses réseaux sociaux.

« Ce genre de monstres ne peut plus faire partie de la société. Je ne suis pas intéressé par les droits de l'homme maintenant, je souhaite la mort de ce type et je le dis sans me hacher la langue », a-t-il souligné.

Pour le modèle, Juan Antonio Enríquez García, le « monstre Chiclayo », ne devrait pas être condamné à perpétuité, mais à la peine de mort.

MELISSA PAREDES A ÉGALEMENT DEMANDÉ LA PEINE DE MORT

Melissa Paredes était une autre artiste qui s'est prononcée contre le « monstre Chiclayo » et a demandé à tous les Péruviens de s'unir pour réclamer la peine de mort, car comme nous le savons, cette peine n'est pas autorisée au Pérou car elle est signée au pacte de San José.

« En tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme, je rejette catégoriquement ces actes dégoûtants, scandaleux, dépravés et dégoûtants. Et non seulement je demande, mais j'exige, comme beaucoup de mères et de femmes, que cet acte dégoûtant ne reste pas impuni », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

En outre, il a appelé la société à légaliser la peine capitale. « Voyons si nous sommes vraiment indignés par des choses qui en valent vraiment la peine et nous nous réunissons tous pour que cela vaille la peine de mort ou la castration physique et zéro contact avec cet agresseur d'une fille âgée de trois ans », a-t-il conclu.

