Yerry Mina, parmi les cinq joueurs d'Everton qui ont raté le plus de matchs cette saison en raison d'une blessure

La saison n'a pas été facile pour l'Everton FC en Angleterre. L'équipe où joue Yerry Mina a souffert de blessures, dont celle du Colombien, qui l'a tenu à l'écart des courts pendant deux mois et sept jours. Cela a également affecté le classement général, ils sont placés dans la case 17 avec 28 unités quatre points dans la zone de relégation.

Le portail anglais The Athletic a publié un rapport décrivant le problème des blessures dans le groupe dirigé par Frank Lampard. La formation est dirigée par le volant Tom Davies, qui n'a pu disputer que six matchs et a raté un total de 24 matchs en raison d'une blessure au genou. Avec le même nombre de matchs il est accompagné du milieu de terrain Fabian Delph, pour une blessure aux ischio-jambiers.

À la troisième place se trouve l'attaquant Dominic Calvert Lewin, qui s'est démarqué lors de la dernière saison d'Everton FC, dans laquelle il a marqué l'équipe, l'un des artilleurs de la Premier League et appelé à l'équipe d'Angleterre pour les qualifications européennes en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce joueur anglais a raté 21 matchs pour les « Toffees ».

La quatrième place revient à Yerry Mina, qui a subi une blessure délicate au quadriceps de la jambe droite et l'emmène de justesse en salle d'opération. L'absence du défenseur central date du 8 février, date à laquelle il a dû partir contre Newcastle en raison d'une rechute à la blessure qui l'avait empêché de commencer l'année avec des compétitions.

Le personnel médical d'Everton FC s'est montré très prudent quant au rétablissement de Mina et a décidé qu'elle retournerait à l'entraînement avec un minimum de charges avant de retourner à l'entraînement en équipe première. Au total, il y a eu 20 matches au cours de la saison 2021-2022 que le Guachené a manqué, en plus des matchs de qualification avec l'équipe nationale de Colombie.

Le top 5 est clôturé par le Portugais André Gomes, la zone médiane étant la plus touchée chez les « Toffees ». Le volant était absent en 16 matchs. Cette liste comprend les matchs de la Premier League, de la FA Cup et de la Carabao Cup.

Everton a perdu sept matchs et en a remporté quatre. Les matches en attente pour Everton sont contre : Leicester City, Liverpool, Chelsea, Watford, Brentford, Crystal Palace et Arsenal. Un calendrier qui n'est pas facile mais qui peut vous éviter de perdre la catégorie.

La mauvaise campagne d'Everton a déjà « pris la tête » de l'Espagnol Rafa Benitez et de l'Anglais Duncan Ferguson, qui avait pris la relève en tant qu'entraîneur intérimaire. La nomination de Lampard, légende de Chelsea et l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la ligue anglaise, est arrivée, mais le tableau ne s'améliore toujours pas.

Son dernier score avec les 'Toffees' remonte à la FA Cup mais la saison dernière. C'est le 5 février 2022 qu'il marque contre Brentford à la 14e minute du match, ce score est le premier de l'ère Frank Lampard à Everton. Avec cela, sept buts du défenseur central avec l'équipe anglaise en 86 matches joués.

