Violence à Colima : six personnes ont été exécutées le jeudi saint

La violence à Colima ne s'arrête pas, même à Pâques. Rien que ce jeudi, connu sous le nom de jeudi saint, a été l'exécution d'au moins neuf personnes, en plus d'une femme blessée à la suite d'une attaque armée. Tout s'est déroulé à des moments différents.

Jusqu'à présent, les autorités de l'État n'ont pas publié d'informations concernant les faits, mais différents rapports dans les médias locaux, ainsi que des sources officielles consultées par Infobae Mexico, ont fourni des détails sur chaque cas.

Par exemple, aux premières heures du 14 avril, vers 1 heure du matin, la tête mutilée d'un sujet a été trouvée dans la rue López Mateos, située près de la Plaza de Toros de Tapeixtles, dans la municipalité de Manzanillo.

Les restes humains se trouvaient à côté d'un message de drogue attribué à « La Barredora », le bras armé du cartel de Sinaloa, qui, avec ce carton vert, a averti le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) et Los Chapulines de travailler sur ce territoire.

Aux premières heures, il a également été signalé qu'un homme avait été exécuté avec une arme à feu alors qu'il marchait dans la rue Porfirio Tejada, à proximité de la communauté de Jala jardin, dans la municipalité de Coquimatlán.

Selon les récits de l'incident, les auteurs voyageaient à bord d'un véhicule, que la victime a été jumelée pour tirer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le laisse mort sur place. Immédiatement, les responsables se sont échappés des lieux.

Quelque temps plus tard, un autre sujet a été exécuté dans la rue Guillermina Ahumada, au coin de l'avenue Leonardo Bravo, des routes situées dans le quartier Josefa Ortiz de Domínguez, dans la capitale de l'État.

Enfin, une dernière attaque confirmée s'est produite dans l'après-midi du Jeudi Saint, lorsque Paola Ruiz Ramírez, enseignante à l'Institut supérieur d'éducation normale de Colima (Isenco) et fille du défunt journaliste Jorge Alberto Ruiz Chávez, a été enregistrée, accompagnée de deux autres personnes.

Le petit groupe a voyagé en voiture, vers 14h00, dans la rue Saragosse, dans le quartier d'Emiliano Zapata, près du jardin de la ville, dans la municipalité de Villa de Álvarez. En raison de la manière dont ils ont été exécutés, deux corps ont été laissés à l'intérieur de la Volkswagen Jetta brune, tandis que l'autre victime a été laissée allongée dans le jardin.

Ces six crimes ont été ajoutés aux quatre enregistrés le mercredi 13 avril dernier. Le premier événement a été rapporté dans la soirée, sur la rue Sonora, dans le quartier Jardines del Sol, situé dans la partie est de la capitale.

À cet endroit, une fille de 13 ans et une fille de 23 ans ont été tuées alors qu'elles circulaient à moto. La presse locale a indiqué que le mineur et l'homme avaient été attaqués à partir d'un autre véhicule en mouvement. L'événement tragique s'est produit tout près de la jonction avec l'avenue República. Les corps ont été transférés au service médico-légal et le bureau du procureur général de l'État de Colima a entamé les premières enquêtes.

Le deuxième crime s'est produit à proximité de la zone centrale de Colima, où un homme a été tué par balle. Selon certaines informations, l'attaque a eu lieu dans le quartier de La España, rue Javier Mina, où l'homme aurait été abattu d'une balle dans la tête par des tueurs à gages à moto.

Enfin, dans la communauté de Jala, dans la municipalité de Coquimatlán, un individu de 40 ans a été abattu. L'attaque s'est produite dans la rue Porfirio Tejad a. La victime a été capturée par un groupe d'hommes armés et son corps gisait dans la rue.

