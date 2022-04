Vanessa Terkes devient nerveuse en direct lorsqu'on lui demande à propos de Juan Sheput : « Nous sommes heureux »

Les flirts entre Vanessa Terkes et Juan Sheput se poursuivent, bien qu'aucun des ils osent confirmer qu"ils sortent ensemble ou sont dans une relation formelle. Lors de ce jeudi 14 avril, édition de l'émission En Boca de Todos, l'actrice était invitée et n'a pas pu esquiver les questions sur l'ancien ministre.

Bien que le radiodiffuseur continue de jouer au mystère pour savoir si elle a ou non une liaison avec l'homme politique, anime Tula Rodríguez et Maju Mantilla n'a pas manqué l'occasion de sa présence dans le magazine pour lui demander si elle était actuellement amoureuse.

« Es-tu amoureux ou tu n'es pas un ami ? » dit l'exvedette et ce à quoi Vanessa a répondu qu'elle était heureuse. « Je suis content, ma sœur. Comment me voyez-vous si vous me connaissez ? » , répond-elle mais sa réponse n'était pas suffisante pour l'ancienne reine de beauté, qui voulait en savoir plus.

« Avez-vous l'impression que vous apprenez déjà à mieux le connaître et qu'il vous attire davantage ? » , a demandé Maju, provoquant un silence sur le plateau et plus tard un cri de nervosité de la part de l'ancien candidat au Congrès.

C'est à cette époque Ricardo Rondón qui continuait à le consulter au sujet de l'homme politique. « À quel moment es-tu avec lui ? » Rapidement, Vanessa Terkes a déclaré : « Au moment où nous sommes très heureux. »

Enfin, elle a assuré qu'elle ne savait pas ce qui pourrait se passer à l'avenir ; cependant, elle a noté que son présent est plein de bonnes choses qui la rendent heureuse.

« Je ne peux pas prédire l'avenir. Mon présent est plein de bonheur, d'affection, d'amour, de connaissances, d'apprentissage, de luminosité », a-t-elle déclaré le sourire aux lèvres.

Rappelons que les rumeurs d'une éventuelle romance ont commencé lorsque l'émission Amor y Fuego a présenté des vidéos en août 2021 où les deux sont allés marcher ensemble puis partager du temps jusque tard dans la nuit.

De même, le magazine Willax TV a commencé à diffuser des images pouvant relier l'actrice et le politicien. Cependant, tout semble indiquer que jusqu'à présent, ils apprendraient à se connaître et les deux n'hésitent pas à se féliciter mutuellement lorsqu'on les interroge sur leur approche.

Vanessa Terkes devient nerveuse en direct lorsqu'on l'interroge sur Juan Sheput. VIDÉO : America TV

JUAN SHEPUT ELOGIA ET VANESSA TERKES

Juan Sheput s'est assis dans le programme Amor y Fuego pour donner son avis sur la situation politique et sociale que notre pays a connue en raison de arrêt des transporteurs et mesures prises par Pedro Castillo le 5 avril.

Cependant, les animateurs du magazine ont profité de sa présence pour le consulter au sujet de sa démarche avec l'actrice, puisqu'ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises. Face à cela, l'ancienne ministre n'a eu que des mots d'éloge pour elle.

« Vanessa est une personne extraordinaire, nous avons une amitié très éloquente. C'est une personne qui est très attachée aux causes sociales, qui consomme une grande partie de sa vie, qui a une grande envie d'apprendre, c'est vraiment une expérience merveilleuse », a déclaré le politicien.

« Il faut être conscient des décisions que l'on prend pour l'avenir (...) Vanessa a un parcours extraordinaire, tant dans le domaine du jeu d'acteur, qui est l'une de ses passions, que dans le domaine des causes sociales. Il a une ONG et je pense que quelle que soit la décision qu'il prendra pour mettre sa vie sur les rails se passera très bien pour lui », a-t-il ajouté.

Juan Sheput était en tant qu'analyste politique dans l'émission Amor y Fuego, où il a été consulté sur sa relation avec Vanessa Terkes.

