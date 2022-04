Plus de 22 000 personnes ont grimpé le sentier de Monserrate ce jeudi saint

Le District Institute of Recreation and Sports (IDRD) a signalé que plus de 22 000 personnes ont escaladé le sentier Monserrate ce jeudi saint. Le sentier piétonnier, qui compte 1 605 marches, est ouvert pendant la grande semaine de 5 h du matin à midi.

Le bureau du maire local de Santa Fe a expliqué que pendant la visite, le personnel des entités du district accompagnait les paroissiens et les touristes. Dans le même temps, ils ont déclaré que 25 personnes avaient été soignées pour des blessures et des situations mineures, tandis que le service d'incendie de Bogotá « a donné 970 guidons à des mineurs afin de contrôler leur entrée », a écrit l'entité sur son compte Twitter.

Il ne faut pas oublier que le sentier a été activé après deux ans de fermetures totales et de capacité partielle en raison de la pandémie de covid-19. Le district a également indiqué qu'il n'était pas permis de prendre la route s'il s'agissait de femmes enceintes, d'adultes de plus de 75 ans, d'enfants de moins d'un mètre et de personnes sous l'influence d'agents psychoactifs. Ils ont également souligné qu'il est interdit aux animaux de compagnie d'entrer.

« L'entrée par funiculaire et téléphérique sera ouverte jusqu'à 18h30. Nous recommandons aux personnes qui descendent de la colline de ne pas rester dans la partie inférieure afin de ne pas provoquer de foule », a ajouté le bureau du maire local.

Il est prévu que pour les jours les plus achalandés, les visiteurs aient la dernière option pour descendre le sentier à 16 h. À partir de ce moment-là, il y aura un balayage afin qu'ils ne restent pas sur place plus tard. « L'entrée par funiculaire et téléphérique sera ouverte jusqu'à 18h30 », a ajouté le bureau du maire local et a recommandé de ne pas rester dans la partie inférieure lors de la descente de la colline afin de ne pas provoquer de foule.

L'administration de Claudia López s'attend à ce que cette semaine sainte, plus de 60 000 personnes gravissent la colline. En fait, le dimanche des Rameaux dernier, près de 20 000 personnes ont visité les temples religieux traditionnels de Monserrate, Guadalupe et le 20 juillet, selon un rapport partagé par le Secrétariat du gouvernement.

Felipe Jiménez Ángel, secrétaire du gouvernement, a également indiqué qu'un poste de commandement unifié a été installé, à partir duquel toutes les activités menées au cours de la grande semaine seront surveillées.

Les sentiers des collines de l'Est sont activés à Pâques

Le bureau du maire de Bogotá a indiqué que les sentiers Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora et Guadalupe - Aguanoso seront ouverts aux citoyens pendant la Semaine Sainte. Les quatre sentiers sont situés dans les collines orientales de Bogotá.

Les itinéraires qui se feront à travers ces écosystèmes garantissent le plan de loisirs passifs et d'utilisation publique de la réserve des collines. Pour y assister, les citoyens doivent s'inscrire au préalable dans l'application https://gme.acueducto.com.co/visitas/. À leur arrivée au point de rendez-vous, ils vérifieront le quota et le carnet de vaccination.

L'administration du district a prévenu que la route Guadeloupe-Aguanoso serait fermée le vendredi 15 avril en raison d'un pèlerinage qui aura lieu le long de la route principale menant à Guadalupe. Le pèlerinage qui a lieu depuis l'église Nuestra Señora de La Peña, dans le quartier de Los Laches, Ermita de la Peña ou Alto de La Cruz jusqu'au Cerro Aguanoso et au sanctuaire de la Vierge de Guadalupe est limité. Le seul accès se fait précisément par l'église de Guadalupe.

Voici certaines des recommandations pour visiter les sentiers :

• Ne vous présentez pas au sentier si vous présentez des symptômes de grippe, de fièvre ou de difficultés respiratoires.

• Portez un masque en tout temps. Celui-ci est obligatoire.

• Maintenir une distance sociale de deux mètres dans les lignes d'entrée et sur le chemin à l'intérieur du sentier.

