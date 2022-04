Pharaon Love Shady et le temps où il a pleuré en rappelant l'extrême pauvreté qu'il a subie avant la célébrité

Du Pérou au reste du monde. Pharaoh Love Shady s'est imposé comme l'un des rappeurs du moment. Sa dernière « tiradera » contre le chanteur portoricain Residente, intitulée « Rip [R] esentido (Freestyle session #13) », a été visionnée plus de 4 millions de fois sur YouTube , devenant ainsi l'un des artistes urbains du moment. Cependant, ses débuts ont été modestes.

Jesús Valle Choque, de son vrai nom de Pharaón Love Shady, est né le 25 juillet 2000 à Arequipa ; il est le fils d'une famille d'agriculteurs. On sait qu'après avoir terminé ses études, il s'est consacré à chanter dans les bus publics en échange d'argent. Il a également travaillé comme vendeur ambulant pour subvenir aux besoins de sa famille, car il a 6 frères et sœurs dont on sait peu ou presque rien. Il a tout fait avec le rêve de devenir célèbre un jour.

C'est ainsi que le jeune Arequipa, 21 ans, a vu la possibilité de se montrer au monde entier sur Internet et a commencé à mettre en ligne des vidéos sur Youtube. En 2019, il a sorti sa première chanson « Without a condom » et le reste appartient à l'histoire. Il est devenu viral sur les réseaux sociaux et des artistes comme Ozuna, Nicki Nicole et J Balvin lui ont apporté leur soutien. Récemment, Residente s'est déclaré fan de son.

Cependant, Pharaoh Love Shady n'a jamais oublié ses humbles racines. Dans une interview réalisée par Maiky Backstage en 2019, l'artiste péruvien est tombé en panne lorsqu'on l'a interrogé sur ses origines. « Fara, de quel statut social viens-tu ? » , lui ont-ils demandé, ce à quoi il a répondu avec choc : « Du quartier le plus bas, de la rue. J'ai assez souffert. Oh, j'ai assez souffert pour y arriver (ici). Pour me souvenir de tout ce qui m'a coûté, je veux verser des larmes de bonheur. »

« Ugh, il m'a fait tomber (la question). Le souvenir qui m'a touché... est immense. Combien cela m'a coûté. Depuis la première fois que j'ai commencé, il n'y avait personne pour m'aider. J'ai eu faim. Je m'en souviens avec bonheur et aussi avec (tristesse). Cette question m'a touché le cœur. Je suis quelqu'un de sentimental, je ne suis pas toujours dure », a-t-elle dit en larmes.

QU'A DIT PHARAON LOVE SHADY APRÈS LA RÉPONSE DU RÉSIDENT ?

Depuis que Residente a quitté J Balvin « mal parti » avec son « tireur » à BZRP Music Sessions 49, le rappeur d'origine Arequipa est venu à la défense de l'interprète de « What more then » quand il a considéré que le Les Portoricains ont fait toute cette confrontation médiatique pour exceller dans l'industrie.

Mais personne n'imaginait que Residente répondrait à notre compatriote après avoir entendu la « tiradera » qu'il lui a dédiée. « Tu es le meilleur. Je suis ton fan. Il n'arrête pas de se durcir et d'écrire », a déclaré le Portoricain au Péruvien sur son réseau social, générant toutes sortes de réactions sur la plateforme.

Pharaoh Love Shady n'a pas hésité à répondre à l'ancienne 13th Street. Bien qu'il l'ait remercié pour le geste, il a indiqué qu'il n'avait pas exploité tout son potentiel. « Merci de l'avoir accepté, c'est bien d'ajouter un fan de plus. Je l'ai toujours frappé fort et ce n'est que 13% de mon potentiel », a-t-il répondu.

Il est à noter que Pharaoh Love Shady a d'autres chansons qui sont devenues virales, telles que « I am handsome », « I last 2 hours », « Panocha Remix », « Oh, me vengo », « Sin condom », « I am happy », entre autres. Il a ensuite travaillé avec les rappeurs portoricains Jon Z et Ele A el Dominio et avec Kevvo. Il est également apparu dans le concert virtuel « Trap Live Peru 2020″, produit par Black Records.

