Alianza Lima jouera en tant que visiteur ce dimanche 17 avril contre l'Universitario de Deportes dans la classique du football péruvien. Le match aura lieu dans le cadre de la 10e date du tournoi d'ouverture de la Ligue 1 2022 et sera crucial pour les intérêts des deux équipes. À cet égard, José « Pepe » Soto a souligné que dans ce match, ce devrait être le point de départ pour que les « blancs » rebondissent au classement général.

« Dès leur plus jeune âge, ils nous ont dit : « Tout le monde sauf le rival classique » . Le dimanche doit être le point de départ et les joueurs le savent. Au fond, ils savent que c'est une belle occasion de renverser toute cette mauvaise situation qu'ils traversent. Si vous jouez un bon jeu et que vous ne gagnez pas, ce sera la même chose. Mais si vous gagnez le match, que vous jouez bien ou pas, les gens vous en seront reconnaissants », a déclaré l'entraîneur lors d'un entretien avec GOLPERU.

Et le fait est que les « intimes » ne traversent pas le meilleur moment de la saison, car jusqu'à présent dans le tournoi, ils n'ont marqué que 8 points et se situent à la treizième place. Bref, ils ont remporté 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Des chiffres totalement différents de ceux qu'ils ont obtenus l'année dernière. Pour cette raison, ils doivent être réglés pour gagner le casting « crème ».

Un autre thème abordé par l'ancien joueur « intime » était la motivation dont un joueur a besoin pour affronter ce genre de rencontres. « Dans ce genre de matches, je pense que vous n'avez pas besoin de motivation parce que vous devez vous motiver vous-même. Le joueur qui n'est pas motivé pour ce classique n'a pas à y jouer. Tout le monde vous voit, l'entraîneur de l'équipe nationale. Regardez qu'il y a beaucoup d'émissaires d'Europe qui sont venus voir un tel joueur et en ont pris un autre, cela se passe dans le classique. Tout peut arriver dans le football, mais il faut se suicider », a-t-il dit.

En effet, ces matches sont très disputés et contiennent tous les condiments pour que le spectacle soit garanti. Aucune équipe ne veut perdre et c'est là que le footballeur montre de quoi il est le plus fait. Chacun est une histoire différente, donc, dans le cadre du folklore du football, des détails, des blagues, des paris, des méfaits seront présents, en particulier chez les fans des deux équipes.

L'ancien joueur et entraîneur actuel a qualifié ce match mémorable de spécial, laissant plusieurs détails. | Vidéo : GOLPERU

PERTE À COLO COLO

Comme mentionné plus haut, Alianza Lima n'arrive pas de la meilleure façon, encore plus, avec le dernière défaite en Copa Libertadores contre Colo Colo. « D'après le résultat, la sensation à Alianza Lima n'est pas bonne. La Copa Libertadores vous demande . Avec Colo Colo, ils sont partis à la recherche du match trop tard. L'année dernière, marquer Alianza a été très difficile. Ils vous ont marqué un but et à partir de là, ouvrir cette défense 5, c'était très difficile. Mais maintenant, il y a des mouvements, que les équipes du football péruvien ne font sûrement pas, et ils vous donnent de l'espace, cassent une ligne et vous marquent le but. Colo Colo est venu beaucoup à lui en première mi-temps », a-t-il analysé.

ORIGINE DE LA DESCENTE D'ALIANZA LIMA

Afin de trouver la source du problème de ce déclin, Soto a estimé qu'il traitait davantage d'un sujet du niveau des footballeurs en général que de tout autre facteur. C'est parce que c'est presque la même équipe qui est sorti champion en 2021. « Le problème, c'est le niveau des joueurs car le système est le même. Je pense qu'il y a un ou deux changements par rapport à l'année dernière. Ils ont le même technicien. Mais Alianza est une équipe qui vous oblige à donner plus, je sais que les joueurs le feront. Ce sont des situations qui se produisent sur un campus. Ils ont un fan qui les accompagne et je pense que ça va les sortir de ce trou », a-t-il dit.

En fait, l'entraîneur Carlos Bustos a ajouté à son équipe des joueurs importants tels que Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente. Il compte également Aldair Fuentes, Darlin Leiton et Jonathan Medina, qui composent également l'équipe mais avec moins de participation. Par conséquent, ils n'ont guère changé dans le onze de départ, où seuls les 3 premiers alternent constamment dans le onze de départ.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

CONTINUEZ À LIRE

Billets pour Universitario vs Alianza Lima : prix, zones et comment acheter des billets pour le classique du football péruvien aujourd'hui