Patricia Armendáriz a répondu à Roberto Madrazo après avoir critiqué la réforme électrique d'AMLO

Le débat et le vote sur la réforme de l'électricité promue par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) approchent, une situation qui a intensifié les discussions entre ceux qui soutiennent et désapprouvent cette modification législative sur l'énergie.

Pour cette raison, l'ancien candidat à la présidentielle du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), Roberto Madrazo, a utilisé son Twitter pour critiquer les avantages supposés que cette proposition apporterait avec elle, qui aurait pour objectif principal de renforcer la Commission fédérale de l'électricité (CFE).

Selon l'ancien politicien, ce que la quatrième transformation (T4) entend accomplir est d'accroître la capacité du CFE de 20 %, une situation qui ne pourrait pas être durable, car cela signifierait une augmentation des tarifs finaux pour les consommateurs.

Pour cette raison, il a assuré que cette situation n'était pas une « souveraineté énergétique », comme l'a soutenu López Obrador, il a donc exhorté les gens à ne pas se laisser tromper par les membres et les partisans du Mouvement de régénération nationale (Morena).

« Forcer la participation de #CFE à 20% au-dessus de sa capacité de production actuelle augmenterait les prix de l'électricité ; ce n'est que par des subventions que nous pourrions réduire le prix que nous payons. Il ne s'agit pas de souveraineté énergétique, mais d'esclavage énergétique. Ne vous laissez pas tromper par #Morena », a écrit Madrazo sur les réseaux sociaux.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

Face à ces déclarations, la députée du parti Cherry, Patricia Armendáriz, s'est prononcée pour défendre la réforme de l'électricité et a expliqué certains problèmes à l'ancien membre du PRI.

La femme d'affaires a également expliqué que le CFE avait toutes les possibilités de répondre à une telle demande, elle a donc rappelé l'occasion où le nord du pays, au cours de l'hiver 2020, a manqué d'approvisionnement en gaz naturel par des particuliers, une situation contrôlée par la Commission fédérale.

« Le @CFEmx a la capacité de répondre à 100% de la demande, car nous avons démontré le jour où la tragédie a manqué de gaz naturel en hiver, tous les privés sont sortis et nous avons réussi à approvisionner l'ensemble du marché @RobertoMadrazo_. Salutations », a réitéré l'ancien participant du programme Shark Tank.

Les utilisateurs de ce réseau social ne pouvaient pas commenter le message d'Armendáriz, car depuis sa publication, il a désactivé l'option de réponse pour le grand public, seules certaines personnes peuvent le faire, bien que plus de 12 heures après sa publication, personne n'ait pris une telle mesure.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

Ce n'était pas le seul tweet lié à la réforme de l'électricité qu'il a fait le 14 avril, car très tôt, il a développé un petit fil avec lequel il a demandé la congruence entre les députés lors du vote, puisque, a-t-il dit, ils seraient contre la patrie s'ils ne soutenaient pas cette proposition.

« Plus je passe en revue le #ReformaElectricaVa, plus je suis sûr de la nécessité de congruence que tous les @s l @s compañer @s député @s devront voter en faveur de leurs représentants votant en faveur de la réforme. Il n'y a aucun moyen de dire qu'ils votent pour le pays et qu'ils votent contre », a commencé le législateur morenista.

Il a également déclaré que le « réseau d'expéditions et de contrats » ferait perdre au CFE des millions de pesos qui pourraient être utilisés pour réduire les tarifs, ou pour investir dans l'énergie propre.

Par la suite, il a exhorté tous ses collègues de la Chambre des députés à étudier le régime actuel et la réforme électrique proposée pour se rendre compte qu'elle profiterait vraiment à tous les Mexicains.

« La réforme vise à favoriser tous les Mexicains. Je dois vous expliquer pourquoi la question est complexe mais nécessaire à comprendre en raison de notre responsabilité de voter pour le Mexique et non en faveur de quelques entreprises dont certaines ne sont même pas mexicaines », a déclaré Patricia Armendáriz.

